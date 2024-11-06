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- Your Wordsmiths)
WebEngage تتعاون مع شوبا العقارية لتعزيز تفاعل العملاء مع الذكاء الاصطناعي
دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 6 نوفمبر: أعلنت WebEngage، الشركة الرائدة في مجال أتمتة التسويق، عن تعاونها مع شوبا العقارية، الشركة المطوّرة والرائدة في قطاع العقارات في الشرق الأوسط والهند، وذلك بهدف تعزيز تفاعل العملاء من خلال مجموعة من الرؤى القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي. وسيتيح هذا التعاون لشوبا العقارية تقديم أساليب تواصل مخصصة وتجارب معززة للمشترين، بما يرسخ مكانتها الرائدة في مجال الابتكار وتقديم الخدمات المتمحورة حول العملاء.
وانطلاقاً من فلسفتها المتمحورة حول فن التفاصيل، تسعى شوبا العقارية بشكلٍ مستمر على تخطي الحدود التقليدية للتحول الرقمي في قطاع العقارات. ويستفيد التعاون من منصة بيانات العملاء الخاصة بشركة WebEngage ويعتمد أداة مؤتمتة قائمة على الذكاء الاصطناعي، وذلك لتحسين تفاعل المشترين من خلال توفير تجارب فائقة الخصوصية.
ومن خلال الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ومنصة بيانات العملاء الخاصة بشركة WebEngage، ستكتسب شوبا العقارية فهماً أعمق لسلوك المستهلكين، ما يتيح لها ابتكار حملات مخصصة عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت والهواتف المحمولة. وتتيح هذه المنهجية القائمة على بيانات المشترين مواكبة أحدث المشاريع ذات الصلة وتعزيز علاقات قوية وقائمة على المعرفة مع عملاء شوبا العقارية.
ويسلط توجه الشركات الرائدة المتزايد نحو تقديم تجارب تتمحور حول العملاء والمستخدمين الضوء على التوجه الجديد لقطاع العقارات في الإمارات العربية المتحدة. وتشكل دبي إحدى أبرز الوجهات المفضلة لمستثمري العقارات في جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل منظومتها الموثوقة وتوفر الخيارات وفق أعلى مستويات الجودة وفخامة المرافق وأسلوب الحياة. وتجسد شوبا العقارية هذه المزايا، الأمر الذي يظهر من خلال نسبة المشترين من المستثمرين الذين يتخذون قرار الشراء دون رؤية العقار على أرض الواقع، اعتماداً على سمعة الشركة الرائدة في السوق.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال هيتارث باتيل، نائب الرئيس لأسواق النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكيتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ لشركة WebEngage: "إن شوبا العقارية هي شركة مدرجة في البورصة وتمتلك خبرة واسعة في مجال التميز المعماري تمتد لعقود، ولطالما اقترن اسمها مع أفضل الممارسات في قطاع العقارات. ومن خلال التعاون مع WebEngage، تخطو الشركة خطوة جديدة في القطاع تؤكد على أهمية الذكاء الاصطناعي والأتمتة في تعزيز تفاعل العملاء. وسنحرص على الارتقاء بإرث شوبا العقارية العريق في المنطقة من خلال تخصيص علاقاتها وتوسيع قاعدتها الحالية من العملاء والمشترين المحتملين، إلى جانب ترسيخ مكانتها القيادية في السوق".
وتتعاون أكثر من 800 شركة حول العالم في مجالات البيع بالتجزئة والتعليم والتمويل والمطاعم والمشروبات والإعلام والنشر والعقارات والرعاية الصحية وغيرها مع WebEngage نظراً لقدرتها على تحقيق نتائج استثنائية في تجارب العملاء ومعدلات الاحتفاظ بالعملاء والعائد على الاستثمار.
لمحة حول WebEngage
وتساعد WebEngage العلامات الاستهلاكية على التفاعل مع عملائها والاحتفاظ بهم من أجل تعزيز القيمة مدى الحياة وتحسين العائد على الاستثمار في أنشطة التسويق. وتقدم المنصة محفظة مميزة من المنتجات، تشمل منصة قوية لبيانات العملاء وتحليلاتهم، تعمل على توحيد البيانات عبر مختلف مواقع تخزينها المنفصلة؛ ومستوى تفاعل هو الأفضل ضمن فئته يترافق مع أداة لتطوير رحلة العميل عير قنوات متعددة؛ ومحرك التخصيص الذي يسمح بتعزيز عملية التحويل عبر جميع القنوات، بما يشمل شبكة الإنترنت تطبيقات الهواتف المحمولة.
تتصدّر WebEngage جميع نتائج تقييم المنصات من حيث سهولة الاستخدام وتكامل الخدمات، وتستفيد من حلول المنصة أكثر من 800 علامة تجارية في أسواق الهند والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا. ويتنوّع عمل الشركة بين قطاعات مختلفة، مثل التجارة الإلكترونية والسفر وتكنولوجيا التعليم والخدمات المالية والمصرفية والتأمين والتكنولوجيا المالية، وتضم قائمة عملائها علامات تجارية مرموقة مثل سوني وورلد ويونيليفر وايكيا وميك ماي تريب وشركة امتياز العربية التابعة لمجموعة جرير وشركة دو للاتصالات والهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية ومجموعة الفيصلية وإيرتيل وفاليو وحالاً ومفروشات ميداس وبلاتينيوم لِست ونايس وويجو ومزاد قطر ومجموعة عبداللطيف جميل ودهانات الجزيرة ووالمارت ومينترا، ويون أكاديمي وبيبر فراي وجو آي بيبو وأدان ون وشركة بي إف آي ميجا لايف للتأمين وباسار بوليس ومنصة جرو وأكو للتأمين وبلاك بيريز وغيرها الكثير.
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