ناشطة على تيك توك تعلن وفاتها بنفسها لمتابعيها

MENAFN - Khaberni) خبرني - فوجئ رواد مواقع بظهور الناشطة الأسترالية على تيك توك بيلا برادفورد في فيديو جديد، بعد أسبوعين من دفنها، لتعلن فيه وفاتها بعد معاناة مع سرطان العضلات.

وظهرت الفتاة التي توفيت في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن 24 عاماً، في فيديو صوّرته في وقت سابق وطلبت بثه بعد وفاتها. ب

واعتادت المؤثرة الشهيرة نشر

لقطات حول استعدادتها للخروج وملابسها المختلفة، وفي مقطع الفيديو الأخير ، أعربت بيلا برادفورد عن امتنانها لمتابعيها على دعمهم، وقالت: "أعاني من سرطان في المرحلة النهائية، ولسوء الحظ انتهت حياتي الآن وتوفيت. لكني أردت أن أصوّر مقطعاً أخيراً بعنوان استعد معي، لأني أحب ذلك، وأحب الموضة".

وتابعت "شكراً لكم على متابعتي في هذه الرحلة الممتعة، وآمل أن تتمكنوا من إلقاء نظرة على كل فيديوهاتي لتشعروا بالقليل من الفرح في يومكم إذا كنتم في حاجة إلى ذلك". قائلةً: "تذكر أنك تعيش كل يوم، وأنك تموت مرة واحدة فقط، لذا اجعل كل يوم له قيمته".

واختتمت

بقولها: "شكراً جزيلاً لكم على هذه الرحلة الرائعة والممتعة. أتمنى لكم جميعاً حياة جميلة ومذهلة. أتمنى كل التوفيق لكل واحد منكم".