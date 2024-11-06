Wednesday, 06 November 2024 07:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجمهوريون يفوزون بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ الامريكي

11/6/2024 4:41:13 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 6 - 11 (كونا) -- أظهرت نتائج انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الاربعاء فوز الجمهوريين بأغلبية مقاعد المجلس ال100 وهو ما يضمن لهم استعادة السيطرة على الغرفة العليا في كونغرس الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ أربعة أعوام.
وانتزع الحزب الجمهوري زعامة مجلس الشيوخ من الديمقراطيين بعد فوزهم ب51 مقعدا في المجلس حتى الآن فيما فاز الديمقراطيون ب42 مقعدا ولا تزال النتائج في 7 مقاعد غير محسومة بعد.
ويمنح هذا الفوز بالمجلس الذي يضم 100 سيناتور الحزب الجمهوري مركز قوة رئيسيا في واشنطن ودورا مهما في تأكيد تعيين أعضاء حكومة الرئيس المقبل فضلا عن تأكيد تعيين أي قاض في المحكمة العليا إذا حدث شغور في مناصب القضاة.
بينما لا تزال السيطرة على مجلس النواب غير محسومة إذ لم يتم الإعلان بعد عن الفائزين ب103 مقاعد نيابية من أصل 435 مقعدا.
وحقق الجمهوريون حتى الآن الفوز ب181 مقعدا في مجلس النواب الذي يسيطرون عليه حاليا ويترأسه الجمهوري مايك جونسون بينما فاز الديمقراطيون ب151 مقعدا. (النهاية)

ر س ر / م ج ب




MENAFN06112024000071011013ID1108856053

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث