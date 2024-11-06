الجمهوريون يفوزون بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ الامريكي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 6 - 11 (كونا) -- أظهرت نتائج انتخابات
مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الاربعاء فوز الجمهوريين بأغلبية مقاعد المجلس ال100 وهو ما يضمن لهم استعادة السيطرة على الغرفة العليا في كونغرس الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ أربعة أعوام.
وانتزع الحزب الجمهوري زعامة مجلس الشيوخ من الديمقراطيين بعد فوزهم ب51 مقعدا في المجلس حتى الآن فيما فاز الديمقراطيون ب42 مقعدا ولا تزال النتائج في 7 مقاعد غير محسومة بعد.
ويمنح هذا الفوز بالمجلس الذي يضم 100 سيناتور الحزب الجمهوري مركز قوة رئيسيا في واشنطن ودورا مهما في تأكيد تعيين أعضاء حكومة الرئيس المقبل فضلا عن تأكيد تعيين أي قاض في المحكمة العليا إذا حدث شغور في مناصب القضاة.
بينما لا تزال السيطرة على مجلس النواب غير محسومة إذ لم يتم الإعلان بعد عن الفائزين ب103 مقاعد نيابية من أصل 435 مقعدا.
وحقق الجمهوريون حتى الآن الفوز ب181 مقعدا في مجلس النواب الذي يسيطرون عليه حاليا ويترأسه الجمهوري مايك جونسون بينما فاز الديمقراطيون ب151 مقعدا. (النهاية)
ر س ر / م ج ب
MENAFN06112024000071011013ID1108856053
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.