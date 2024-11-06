Wednesday, 06 November 2024 07:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ترامب يفوز في جورجيا إحدى الولايات المتأرجحة في السباق الرئاسي

11/6/2024 4:41:13 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 6 - 11 (كونا) -- انتزع المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب الفوز في ولاية جورجيا وهي ثاني ولاية متأرجحة تظهر نتائجها لمصلحة المرشح الجمهوري في السباق الرئاسي اليوم الأربعاء.
وبهذا الفوز يوسع ترامب الفارق في تلك الولاية المهمة التي لديها 16 مقعدا في المجمع الانتخابي مع منافسته المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس التي تأمل أن تقلب الموازين اذا ما فازت في ولايات ما يعرف باسم (الجدار الازرق) وهي بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن وهي من الولايات المتأرجحة السبع.
وجمع المرشح الجمهوري ترامب حتى الآن 247 مقعدا مقابل 214 مقعدا لهاريس وهو فارق بسيط ولكن مريح على مستوى الولايات وذلك وفق وسائل إعلام أمريكية.
وتكتسب الولايات السبع التي تضم أريزونا وجورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن ونيفادا وكارولينا الشمالية أهمية خاصة خلال الدورة الانتخابية الحالية نظرا لكون نتائجها غير محسومة لمصلحة أحد المرشحين بخلاف معظم الولايات المعروفة بتأييد غالبية ناخبيها للحزب الديمقراطي ويطلق عليها اسم (الولايات الزرقاء) وتلك التي تعرف باقتراع ناخبيها للحزب الجمهوري والمسماة (الولايات الحمراء).
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد فاز في جميع الولايات المتأرجحة ما عدا (نيفادا) في انتخابات 2016 الرئاسية التي خاضها ضد المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
ويحتاج أي مرشح إلى 270 مقعدا في المجمع الانتخابي ليفوز بالرئاسة من أصل 538 مقعدا تمثل مجموع أعضاء المجمع الانتخابي أو ما يسمى الناخبين الكبار أو الكلية الناخبة وفق ترجمات مختلفة لهذا النظام الانتخابي الفريد من نوعه. (النهاية)

ا م م / م ج ب




MENAFN06112024000071011013ID1108856052

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث