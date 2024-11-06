ترامب يفوز في جورجيا إحدى الولايات المتأرجحة في السباق الرئاسي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 6 - 11 (كونا) -- انتزع المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب
الفوز في ولاية جورجيا وهي ثاني ولاية متأرجحة تظهر نتائجها لمصلحة المرشح الجمهوري في السباق الرئاسي اليوم الأربعاء.
وبهذا الفوز يوسع ترامب الفارق في تلك الولاية المهمة التي لديها 16 مقعدا في المجمع الانتخابي مع منافسته المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس التي تأمل أن تقلب الموازين اذا ما فازت في ولايات ما يعرف باسم (الجدار الازرق) وهي بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن وهي من الولايات المتأرجحة السبع.
وجمع المرشح الجمهوري ترامب حتى الآن 247 مقعدا مقابل 214 مقعدا لهاريس وهو فارق بسيط ولكن مريح على مستوى الولايات وذلك وفق وسائل إعلام أمريكية.
وتكتسب الولايات السبع التي تضم أريزونا وجورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن ونيفادا وكارولينا الشمالية أهمية خاصة خلال الدورة الانتخابية الحالية نظرا لكون نتائجها غير محسومة لمصلحة أحد المرشحين بخلاف معظم الولايات المعروفة بتأييد غالبية ناخبيها للحزب الديمقراطي ويطلق عليها اسم (الولايات الزرقاء) وتلك التي تعرف باقتراع ناخبيها للحزب الجمهوري والمسماة (الولايات الحمراء).
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد فاز في جميع الولايات المتأرجحة ما عدا (نيفادا) في انتخابات 2016 الرئاسية التي خاضها ضد المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
ويحتاج أي مرشح إلى 270 مقعدا في المجمع الانتخابي ليفوز بالرئاسة من أصل 538 مقعدا تمثل مجموع أعضاء المجمع الانتخابي أو ما يسمى الناخبين الكبار أو الكلية الناخبة وفق ترجمات مختلفة لهذا النظام الانتخابي الفريد من نوعه. (النهاية)
ا م م / م ج ب
MENAFN06112024000071011013ID1108856052
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