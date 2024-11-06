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قطر: الموافقة على مشروع التعديلات الدستورية بنسبة 6ر90 في المئة

11/6/2024 4:41:13 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 6 - 11 (كونا) -- أعلن وزير الداخلية القطري رئيس اللجنة العامة للاستفتاء الشيخ خليفة بن حمد اليوم الأربعاء أن مشروع التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر حصل على نسبة موافقة شعبية بلغت 6ر90 بالمئة من إجمالي الأصوات الصحيحة.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الشيخ خليفة القول إن نتائج الاستفتاء أسفرت عن مشاركة 84 في المئة ممن يحق لهم التصويت من المواطنين إذ بلغت نسبة الأصوات الموافقة على تعديلات الدستور 89 في المئة في حين بلغت نسبة الأصوات غير الموافقة 2ر9 في المئة فيما وصلت نسبة الأصوات غير الصحيحة 8ر1 في المئة.
وبدأت في العاصمة القطرية أمس الثلاثاء عملية التصويت في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر إذ انطلقت عملية المشاركة في الاستفتاء من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء.
وأعلن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد في ال15 من أكتوبر الماضي انتهاء مجلس الوزراء القطري من إعداد مشروع تعديلات دستورية وتشريعية على أن يتم طرحها للاستفتاء بعد موافقة مجلس الشورى. (النهاية)

س س س / م ج ب




MENAFN06112024000071011013ID1108856051

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