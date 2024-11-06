قطر: الموافقة على مشروع التعديلات الدستورية بنسبة 6ر90 في المئة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 6 - 11 (كونا) -- أعلن وزير
الداخلية القطري رئيس اللجنة العامة للاستفتاء الشيخ خليفة بن حمد اليوم الأربعاء أن مشروع التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر حصل على نسبة موافقة شعبية بلغت 6ر90 بالمئة من إجمالي الأصوات الصحيحة.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الشيخ خليفة القول إن نتائج الاستفتاء أسفرت عن مشاركة 84 في المئة ممن يحق لهم التصويت من المواطنين إذ بلغت نسبة الأصوات الموافقة على تعديلات الدستور 89 في المئة في حين بلغت نسبة الأصوات غير الموافقة 2ر9 في المئة فيما وصلت نسبة الأصوات غير الصحيحة 8ر1 في المئة.
وبدأت في العاصمة القطرية أمس الثلاثاء عملية التصويت في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر إذ انطلقت عملية المشاركة في الاستفتاء من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء.
وأعلن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد في ال15 من أكتوبر الماضي انتهاء مجلس الوزراء القطري من إعداد مشروع تعديلات دستورية وتشريعية على أن يتم طرحها للاستفتاء بعد موافقة مجلس الشورى. (النهاية)
س س س / م ج ب
MENAFN06112024000071011013ID1108856051
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