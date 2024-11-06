حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 6 - 11 (كونا) -- السادس من نوفمبر
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1956 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر مرسوما يمنع منعا باتا بصورة مؤقتة ولمدة 15 يوما تصدير المواد الغذائية الضرورية وهي الأرز والطحين والسكر بسبب ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية اثر إغلاق قناة السويس نتيجة العدوان الثلاثي على مصر.
1978 - أول عروض مسرحية الأطفال (السندباد البحري) باكورة الأعمال المسرحية الخاصة بالطفل وكانت من إنتاج عواطف البدر وإخراج منصور المنصور وتأليف محفوظ عبدالرحمن واشترك في التمثيل كل من محمد السريع واستقلال احمد وخالد العبيد وعبدالرحمن العقل.
1991 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يتشرف بإطفاء بئر (برقان 118) النفطية آخر بئر من الآبار التي أشعلها النظام العراقي قبيل اندحاره من الكويت.
2006 - مجلس الأمة يقر قانونا يلزم الشركات المساهمة العامة والمقفلة بالمساهمة بنسبة واحد بالمئة من صافي أرباحها السنوية في ميزانية الدولة.
2007 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بإنشاء جهاز متابعة الأداء الحكومي يتبع مجلس الوزراء ويشرف على أعماله رئيس مجلس الوزراء ويهدف إلى الارتقاء بأداء وعمل الوزارات والهيئات والجهات الحكومية.
2012 - محافظ العاصمة الشيخ علي جابر الأحمد الصباح يفتتح بمدينة بيشيليي جنوب إيطاليا (طريق الكويت) الذي يعد أول طريق في القارة الأوروبية يحمل اسم الكويت تأكيدا على عمق الصداقة الإيطالية - الكويتية.
2018 - الكويت تشهد هطول أمطار غزيرة بلغت 57 مليمترا وقد تسببت في شل حركة المرور على الطرقات وغرق بعض المباني والمدارس والجامعات والمنشآت فيما أعلن مجلس الوزراء إغلاق جميع المؤسسات الرسمية.
2019 - الكويت تحجز البطاقة الثالثة لأولمبياد طوكيو 2020 عن طريق الرامي طلال الرشيدي بعد حصوله على المركز الأول في منافسات فردي تراب في البطولة الآسيوية الـ14 للرماية المقامة في قطر.
2022 - الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة تعلن بدء التشغيل التجاري لمصفاة الزور واستكمال تشغيل وحدات المرحلة الأولى للمصفاة التي تعد أكبر مصفاة لتكرير النفط في العالم.
2022 - مستشفى جابر الأحمد يعلن نجاحه في إجراء أول منظار جهاز هضمي بواسطة الذكاء الاصطناعي للتعرف على أورام القولون والمعدة بدقة متناهية عبر تقنية تطبق للمرة الأولى في الكويت.(النهاية) م ب ر / ن س ن
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