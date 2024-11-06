حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 11 (كونا) -- السادس من نوفمبر

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1956 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر مرسوما يمنع منعا باتا بصورة مؤقتة ولمدة 15 يوما تصدير المواد الغذائية الضرورية وهي الأرز والطحين والسكر بسبب ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية اثر إغلاق قناة السويس نتيجة العدوان الثلاثي على مصر.

1978 - أول عروض مسرحية الأطفال (السندباد البحري) باكورة الأعمال المسرحية الخاصة بالطفل وكانت من إنتاج عواطف البدر وإخراج منصور المنصور وتأليف محفوظ عبدالرحمن واشترك في التمثيل كل من محمد السريع واستقلال احمد وخالد العبيد وعبدالرحمن العقل.

1991 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يتشرف بإطفاء بئر (برقان 118) النفطية آخر بئر من الآبار التي أشعلها النظام العراقي قبيل اندحاره من الكويت.

2006 - مجلس الأمة يقر قانونا يلزم الشركات المساهمة العامة والمقفلة بالمساهمة بنسبة واحد بالمئة من صافي أرباحها السنوية في ميزانية الدولة.

2007 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بإنشاء جهاز متابعة الأداء الحكومي يتبع مجلس الوزراء ويشرف على أعماله رئيس مجلس الوزراء ويهدف إلى الارتقاء بأداء وعمل الوزارات والهيئات والجهات الحكومية.

2012 - محافظ العاصمة الشيخ علي جابر الأحمد الصباح يفتتح بمدينة بيشيليي جنوب إيطاليا (طريق الكويت) الذي يعد أول طريق في القارة الأوروبية يحمل اسم الكويت تأكيدا على عمق الصداقة الإيطالية - الكويتية.

2018 - الكويت تشهد هطول أمطار غزيرة بلغت 57 مليمترا وقد تسببت في شل حركة المرور على الطرقات وغرق بعض المباني والمدارس والجامعات والمنشآت فيما أعلن مجلس الوزراء إغلاق جميع المؤسسات الرسمية.

2019 - الكويت تحجز البطاقة الثالثة لأولمبياد طوكيو 2020 عن طريق الرامي طلال الرشيدي بعد حصوله على المركز الأول في منافسات فردي تراب في البطولة الآسيوية الـ14 للرماية المقامة في قطر.

2022 - الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة تعلن بدء التشغيل التجاري لمصفاة الزور واستكمال تشغيل وحدات المرحلة الأولى للمصفاة التي تعد أكبر مصفاة لتكرير النفط في العالم.

2022 - مستشفى جابر الأحمد يعلن نجاحه في إجراء أول منظار جهاز هضمي بواسطة الذكاء الاصطناعي للتعرف على أورام القولون والمعدة بدقة متناهية عبر تقنية تطبق للمرة الأولى في الكويت.(النهاية) م ب ر / ن س ن