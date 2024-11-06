ترامب يفوز في بنسلفانيا أكثر الولايات المتأرجحة في عدد مقاعد المجمع الانتخابي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 6 – 11 (كونا) –- فاز المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب
في ولاية بنلسلفانيا وهي ثالث ولاية متأرجحة تظهر نتائجها لمصلحة المرشح الجمهوري في السباق الرئاسي بعد فوزه بولايتي كارولينا الشمالية وجورجيا اليوم الأربعاء.
ويوسع ترامب بهذا الفوز في تلك الولاية المهمة التي لديها 19 مقعدا في المجمع الانتخابي الفارق مع منافسته المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس التي تأمل أن تقلب الموازين اذا ما فازت في باقي ولايات ما يعرف باسم (الجدار الازرق) وهما ميشيغان وويسكونسن اللتان تعتبران من الولايات المتأرجحة كذلك.
وقال ترامب في حديث لبرنامج إذاعي في وقت سابق من اليوم إنه إذا فاز بولاية بنسلفانيا تحديدا فسوف يفوز ب"الصفقة بأكملها" بالإشارة الى الانتخابات الرئيسية ككل وذلك بعدما أشار في منشور سابق إلى حدوث عمليات "غش هائلة" بمدينة فيلادلفيا في الولاية وزعم أن سلطات انفاذ القانون متجهة إلى المدينة.
ويبلغ عدد أصوات الولايات المتأرجحة الأخرى في المجمع الانتخابي 11 صوتا لولاية أريزونا و16 صوتا لجورجيا و15 صوتا لميشيغان وستة أصوات لنيفادا و16 صوتا لكارولينا الشمالية و10 أصوات لويسكونسن.
وكان الرئيس السابق دونالد ترامب فاز في جميع الولايات المتأرجحة ما عدا نيفادا في انتخابات 2016 الرئاسية التي خاضها ضد المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
كما فاز الرئيس جو بايدن بجميع المتأرجحة باستثناء كارولينا الشمالية في انتخابات عام 2020.
ويحتاج أي مرشح إلى 270 مقعدا في المجمع الانتخابي ليفوز بالرئاسة من أصل 538 مقعدا تمثل مجموع أعضاء المجمع الانتخابي أو ما يسمى الناخبين الكبار أو الكلية الناخبة وفق ترجمات مختلفة لهذا النظام الانتخابي الفريد من نوعه. (النهاية)
ر س ر / م ج ب
MENAFN06112024000071011013ID1108856048
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