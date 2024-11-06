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ترامب يفوز في بنسلفانيا أكثر الولايات المتأرجحة في عدد مقاعد المجمع الانتخابي

11/6/2024 4:41:12 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 6 – 11 (كونا) –- فاز المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب في ولاية بنلسلفانيا وهي ثالث ولاية متأرجحة تظهر نتائجها لمصلحة المرشح الجمهوري في السباق الرئاسي بعد فوزه بولايتي كارولينا الشمالية وجورجيا اليوم الأربعاء.
ويوسع ترامب بهذا الفوز في تلك الولاية المهمة التي لديها 19 مقعدا في المجمع الانتخابي الفارق مع منافسته المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس التي تأمل أن تقلب الموازين اذا ما فازت في باقي ولايات ما يعرف باسم (الجدار الازرق) وهما ميشيغان وويسكونسن اللتان تعتبران من الولايات المتأرجحة كذلك.
وقال ترامب في حديث لبرنامج إذاعي في وقت سابق من اليوم إنه إذا فاز بولاية بنسلفانيا تحديدا فسوف يفوز ب"الصفقة بأكملها" بالإشارة الى الانتخابات الرئيسية ككل وذلك بعدما أشار في منشور سابق إلى حدوث عمليات "غش هائلة" بمدينة فيلادلفيا في الولاية وزعم أن سلطات انفاذ القانون متجهة إلى المدينة.
ويبلغ عدد أصوات الولايات المتأرجحة الأخرى في المجمع الانتخابي 11 صوتا لولاية أريزونا و16 صوتا لجورجيا و15 صوتا لميشيغان وستة أصوات لنيفادا و16 صوتا لكارولينا الشمالية و10 أصوات لويسكونسن.
وكان الرئيس السابق دونالد ترامب فاز في جميع الولايات المتأرجحة ما عدا نيفادا في انتخابات 2016 الرئاسية التي خاضها ضد المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
كما فاز الرئيس جو بايدن بجميع المتأرجحة باستثناء كارولينا الشمالية في انتخابات عام 2020.
ويحتاج أي مرشح إلى 270 مقعدا في المجمع الانتخابي ليفوز بالرئاسة من أصل 538 مقعدا تمثل مجموع أعضاء المجمع الانتخابي أو ما يسمى الناخبين الكبار أو الكلية الناخبة وفق ترجمات مختلفة لهذا النظام الانتخابي الفريد من نوعه. (النهاية)

ر س ر / م ج ب




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