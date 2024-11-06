المرشح الجمهوري دونالد ترامب: سأكون الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك – 6 – 11 (كونا) –- أعلن المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب
اليوم الأربعاء أنه سيكون الرئيس ال47 للولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من عدم إعلان منافسته نائبة الرئيس الأمريكي المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس هزيمتها حتى الآن.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ترامب أمام مؤيديه في مدينة (بالم بيتش) بولاية فلوريدا عقب نتائج أظهرت فوزه في عدد من الولايات المتأرجحة بينها جورجيا وبنسلفانيا ما منحه تقدما "مريحا" أمام منافسته هاريس في السباق الانتخابي.
وقال ترامب إن هذا الفوز "حقق له نصرا سياسيا غير مسبوق" وسيعمل من خلاله على مساعدة بلاده على "التعافي" معتبرا أن "العصر الذهبي للولايات المتحدة قد بدأ".
وأضاف "لدينا بلد يحتاج إلى المساعدة بشدة.. سنصلح حدودنا وسنصلح كل شيء في بلدنا" متعهدا أمام مؤيديه ب"القتال من أجلكم كل يوم" قبل أن يوجه الشكر إلى الشعب الأمريكي على دعمهم له.
وذكر أن تقدم حزبه الجمهوري في انتخابات الرئاسة امتد ليشمل السيطرة على مجلس النواب (الغرفة السفلى من كونغرس الولايات المتحدة) مشيرا إلى مواصلة الحزب سيطرته على مجلس الشيوخ (الغرفة العليا من الكونغرس).
ووفقا لإحصاء شبكة (سي إن إن) الإخبارية فإن ترامب حصل على 266 صوتا بالمجمع الانتخابي حتى الآن.
وبحسب الشبكة فإن ترامب يحتاج فقط إلى أربعة أصوات أخرى بالمجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة في حين لا تزال عمليات الفرز جارية في عدة ولايات.
وكان ترامب قد أكد في حديث لبرنامج إذاعي في وقت سابق اليوم إنه إذا فاز بولاية بنسلفانيا تحديدا فسوف يفوز ب"الصفقة بأكملها" بالإشارة الى الانتخابات الرئيسية ككل.
ويبلغ عدد أصوات الولايات المتأرجحة في المجمع الانتخابي 19 صوتا لولاية بنسلفانيا و11 صوتا لولاية أريزونا و16 صوتا لجورجيا و15 صوتا لميشيغان و6 أصوات لنيفادا و16 صوتا لكارولينا الشمالية و10 أصوات لويسكونسن.
ويحتاج أي مرشح إلى 270 مقعدا في المجمع الانتخابي ليفوز بالرئاسة من أصل 538 مقعدا تمثل مجموع أعضاء المجمع الانتخابي أو ما يسمى الناخبين الكبار أو الكلية الناخبة وفق ترجمات مختلفة لهذا النظام الانتخابي الفريد من نوعه. (النهاية) ع ت س / م ج ب
MENAFN06112024000071011013ID1108856047
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