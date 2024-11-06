المرشح الجمهوري دونالد ترامب: سأكون الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك – 6 – 11 (كونا) –- أعلن المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد اليوم الأربعاء أنه سيكون الرئيس ال47 للولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من عدم إعلان منافسته نائبة الرئيس الأمريكي المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس هزيمتها حتى الآن.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ترامب أمام مؤيديه في مدينة (بالم بيتش) بولاية فلوريدا عقب نتائج أظهرت فوزه في عدد من الولايات المتأرجحة بينها جورجيا وبنسلفانيا ما منحه تقدما "مريحا" أمام منافسته هاريس في السباق الانتخابي.

وقال ترامب إن هذا الفوز "حقق له نصرا سياسيا غير مسبوق" وسيعمل من خلاله على مساعدة بلاده على "التعافي" معتبرا أن "العصر الذهبي للولايات المتحدة قد بدأ".

وأضاف "لدينا بلد يحتاج إلى المساعدة بشدة.. سنصلح حدودنا وسنصلح كل شيء في بلدنا" متعهدا أمام مؤيديه ب"القتال من أجلكم كل يوم" قبل أن يوجه الشكر إلى الشعب الأمريكي على دعمهم له.

وذكر أن تقدم حزبه الجمهوري في انتخابات الرئاسة امتد ليشمل السيطرة على مجلس النواب (الغرفة السفلى من كونغرس الولايات المتحدة) مشيرا إلى مواصلة الحزب سيطرته على مجلس الشيوخ (الغرفة العليا من الكونغرس).

ووفقا لإحصاء شبكة (سي إن إن) الإخبارية فإن ترامب حصل على 266 صوتا بالمجمع الانتخابي حتى الآن.

وبحسب الشبكة فإن ترامب يحتاج فقط إلى أربعة أصوات أخرى بالمجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة في حين لا تزال عمليات الفرز جارية في عدة ولايات.

وكان ترامب قد أكد في حديث لبرنامج إذاعي في وقت سابق اليوم إنه إذا فاز بولاية بنسلفانيا تحديدا فسوف يفوز ب"الصفقة بأكملها" بالإشارة الى الانتخابات الرئيسية ككل.

ويبلغ عدد أصوات الولايات المتأرجحة في المجمع الانتخابي 19 صوتا لولاية بنسلفانيا و11 صوتا لولاية أريزونا و16 صوتا لجورجيا و15 صوتا لميشيغان و6 أصوات لنيفادا و16 صوتا لكارولينا الشمالية و10 أصوات لويسكونسن.

ويحتاج أي مرشح إلى 270 مقعدا في المجمع الانتخابي ليفوز بالرئاسة من أصل 538 مقعدا تمثل مجموع أعضاء المجمع الانتخابي أو ما يسمى الناخبين الكبار أو الكلية الناخبة وفق ترجمات مختلفة لهذا النظام الانتخابي الفريد من نوعه. (النهاية) ع ت س / م ج ب