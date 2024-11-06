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33 عاما على إطفاء آخر بئر نفطية في الكويت أشعلتها القوات العراقية

11/6/2024 4:41:10 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من ريم الدرعاوي (تقرير)
الكويت – 6 - 11 (كونا) -- يصادف اليوم السادس من نوفمبر الذكرى الـ33 لإطفاء آخر بئر نفطية أشعلتها القوات العراقية قبيل انسحابها من الكويت إثر هزيمتها من قوات التحالف الدولي في فبراير عام 1991.
وتستذكر الكويت في كل عام ذلك اليوم من عام 1991 وهو اليوم الذي قام فيه الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح بإطفاء آخر بئر نفطية مشتعلة معلنا بذلك تجاوز البلاد لآثار تلك الكارثة وعودتها مجددا لأداء دورها الرائد بعزيمة أبنائها وجهودهم وتفانيهم.
وقبيل اندحارها من الكويت أقدمت قوات الاحتلال العراقي الغاشم على إشعال النيران في المئات من آبار النفط وتدمير آبار أخرى مما تسبب في حدوث ما اعتبر أكبر كارثة بيئية شهدتها المنطقة عبر تاريخها.
فقد أشعلت تلك القوات النيران في 737 بئرا نفطية ودمرت رؤوس 54 بئرا أخرى مما أدى إلى تحويلها الى آبار نازفة فيما قدرت كميات النفط المتسربة من تلك الابار بنحو 23 مليون برميل في حين بلغت الخسائر اليومية للكويت نحو 120 مليون دولار أمريكي.
وتعرضت ثمانية مراكز تجميع في مرافق حقول شركة نفط الكويت للتدمير التام خلال ذلك العدوان فيما تباينت مستويات التدمير في 18 مركزا للإنتاج ما بين التدمير الكامل أو التدمير الجزئي.
وتدفق النفط من بعض الابار التي تم تفجيرها ولم تشتعل ليكون ما يعرف بالبحيرات النفطية شديدة الخطورة على البيئة والحياة البشرية بينما أنتجت الكميات الهائلة من أعمدة الدخان التي غطت سماء الكويت مستويات عالية من الملوثات والتي بلغت أطنانا مخلفة أخطارا جسيمة على الصحة العامة.
وتعددت الآثار السلبية على المنشآت النفطية في مختلف مناطق البلاد بشكل تطلب مدة طويلة لإعادة التأهيل فيما أثرت هذه الخسائر المادية على الاقتصاد العالمي على مدار سبعة أشهر.
وعقب تحرير الكويت انطلقت جهود عدد من الجهات المعنية لإعمار القطاع النفطي عن طريق إعداد لجان لدراسة مدى الأضرار التي لحقت بمنشآت ذلك القطاع والحلول المناسبة لمعالجتها ومواجهة التحديات الأخرى الناجمة عنها فضلا عن تلبية احتياجات الأسواق العالمية من النفط الكويتي.
وكانت أولى الخطط لإعادة اعمار القطاع النفطي ومنشآته المتنوعة تتمثل في هدفين أساسيين الأول إطفاء الابار في أقرب وقت ممكن والآخر تجهيز بعض الآبار للعودة إلى الإنتاج السريع وإصلاح بعض المنشآت السطحية.
وتضمنت جهود إطفاء الآبار مراسلة ما يقارب 30 شركة من الشركات العالمية المتخصصة في إعادة إعمار المنشآت النفطية من جراء الحرائق والعوامل الأخرى حيث جرى اعتماد العديد من الشركات العالمية التي تمتلك خبرات متميزة في هذا المجال.
وانطلقت جهود إطفاء تلك الآبار بالتعاون بين الشركة العالمية وعدد من الكوادر الوطنية العاملة في القطاع النفطي الذين كانوا يواصلون الليل بالنهار ويعملون في ظروف بيئية صعبة جدا من أجل إنهاء مهمتهم الوطنية في أقرب وقت ممكن حتى تمكنوا من إطفاء الآبار خلال ثمانية أشهر فيما تستغرق هذه العملية عادة نحو خمس سنوات.
وبلغ عدد المعدات والعربات التي شاركت في عمليات الإطفاء 5800 قطعة بما يمثل ثاني أكبر أسطول معدات غير عسكرية في العالم وأكبر أسطول يتم تجميعه في مكان واحد في وقت أذهل فريق الإطفاء الكويتي العالم بإنجازاته البارزة في سرعة إطفاء الحرائق.
وفي هذا الصدد قال مدير مجموعة تأهيل التربة في شركة نفط الكويت سامي الياقوت لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن هناك عددا من الخطوات سبقت عملية إخماد آبار النفط تمثلت في تجهيز الموقع الذي يحيط بالبئر المشتعلة وتقدير الاحتياجات الخاصة من معدات وآليات ثقيلة.
وأضاف الياقوت انه في التاسع من سبتمبر عام 1991 تم تشكيل فريق الإطفاء الكويتي التابع لشركة نفط الكويت المكون من 30 عضوا من العاملين في الشركة للمساهمة في عملية اطفاء الابار رغم قلة الإمكانات والخبرات وعدم توفير كميات مياه مناسبة.
وذكر أن عملية إطفاء الآبار كانت تتضمن إعداد بحيرة من المياه بالقرب من كل بئر مشتعلة إضافة الى تجهيزات أخرى مشيرا الى الجهود الحثيثة التي بذلت لإطفاء البئر الأخيرة وهي (برقان 118) من خلال ضخ كميات كبيرة من المياه من عدة جوانب.
من جانبه أشاد كبير آمري الإطفاء الأسبق في شركة نفط الكويت إسحاق القائد لـ(كونا) بالدور الحيوي الذي بذله فريق الإطفاء في الشركة في إطفاء 41 بئرا على الرغم من قلة الخبرة في ذلك المجال.
وقال القائد إن عمل الفريق في اخماد آخر بئر مشتعلة وهي (برقان 118) استمر نحو سبعة أيام مضيفا ان الفريق تمكن بعدها من تركيب الصمامات الخاصة برأس البئر تجهيزا للاحتفال الخاص في إطفائه الذي حضره سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح طيب الله ثراه.
وتضمنت جهود إعادة إعمار مرافق القطاع النفطي أيضا وضع رؤوس جديدة لنحو 779 بئرا نفطية إضافة الى إصلاح معظم الآبار التي دمرت أثناء الغزو وإعادتها للإنتاج وإعادة 18 مركز إنتاج للعمل وتشغيل 14 مركز تجميع بما فيها ثمانية مراكز خربتها القوات العراقية. (النهاية)

ر ع د / ط أ ب




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