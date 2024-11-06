(الهيئة الخيرية) تستعرض دورها في التعليم ضمن المؤتمر التربوي الدولي الرابع (تحويل التعليم)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 6 - 11 (كونا) –- استعرضت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية دورها في العطاء والتبرعات ضمن مشاركتها بالمؤتمر التربوي الدولي الرابع (تحويل التعليم: الفرص والتحديات لتعزيز مستقبل التعليم
في دول الخليج) للتعريف بدورها الحيوي في دعم قطاع التعليم.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الاربعاء أن ذلك جاء خلال مشاركتها في المعرض المصاحب للمؤتمر الذي أقيم على مدى يومين بدءا من يوم أمس.
وذكر البيان أن الهيئة قدمت لمحة عن المشاريع التعليمية التي نفذتها خلال السنوات الثلاث الماضية والتي استفاد منها أكثر من 176 ألفا و493 مستفيدا.
وأفاد أن هذه المشاريع تضمنت بناء المدارس وتطوير البنية التحتية لدعم البيئة التعليمية مضيفا أن مشاركة الهيئة شملت إبراز دورها في تقديم كفالات تعليمية وتوفير منح دراسية ودورات تدريبية بهدف تهيئة بيئة تعليمية محفزة تسهم في تحقيق مخرجات تعليمية نوعية.
وكان المؤتمر الذي أقامه المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج التابع لمكتب التربية العربي لدول الخليج انطلق أمس تحت رعاية وزير التربية سيد جلال الطبطبائي وحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي وعدد من قادة المنظمات والهيئات المتخصصة.(النهاية)
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