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(الهيئة الخيرية) تستعرض دورها في التعليم ضمن المؤتمر التربوي الدولي الرابع (تحويل التعليم)

11/6/2024 4:41:08 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 11 (كونا) –- استعرضت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية دورها في العطاء والتبرعات ضمن مشاركتها بالمؤتمر التربوي الدولي الرابع (تحويل التعليم: الفرص والتحديات لتعزيز مستقبل التعليم في دول الخليج) للتعريف بدورها الحيوي في دعم قطاع التعليم.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الاربعاء أن ذلك جاء خلال مشاركتها في المعرض المصاحب للمؤتمر الذي أقيم على مدى يومين بدءا من يوم أمس.
وذكر البيان أن الهيئة قدمت لمحة عن المشاريع التعليمية التي نفذتها خلال السنوات الثلاث الماضية والتي استفاد منها أكثر من 176 ألفا و493 مستفيدا.
وأفاد أن هذه المشاريع تضمنت بناء المدارس وتطوير البنية التحتية لدعم البيئة التعليمية مضيفا أن مشاركة الهيئة شملت إبراز دورها في تقديم كفالات تعليمية وتوفير منح دراسية ودورات تدريبية بهدف تهيئة بيئة تعليمية محفزة تسهم في تحقيق مخرجات تعليمية نوعية.
وكان المؤتمر الذي أقامه المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج التابع لمكتب التربية العربي لدول الخليج انطلق أمس تحت رعاية وزير التربية سيد جلال الطبطبائي وحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي وعدد من قادة المنظمات والهيئات المتخصصة.(النهاية)

ع ظ / ع س




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