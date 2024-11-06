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لبنان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد الاحتلال لتدميره الممنهج للقرى الحدودية

11/6/2024 4:41:08 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 6 - 11 (كونا) -- تقدم لبنان اليوم الأربعاء بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الاحتلال الإسرائيلي لاعتداءاته المستمرة على لبنان خلال الفترة من 25 أكتوبر الماضي حتى الأول من نوفمبر الجاري.
وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان إنها قدمت الشكوى بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك والتي يدين فيها لبنان خرق الاحتلال الإسرائيلي لسيادته و"توغله البري داخل أراضيه وارتكابه المزيد من المجازر وتدميره المتواصل والممنهج للقرى الحدودية".
وذكرت أن تدمير البلدات الحدودية يؤشر إلى "سعي جيش الاحتلال لتحويل الشريط الحدودي إلى منطقة عازلة غير مأهولة" كبلدة (العديسة) التي فجرت قوات الاحتلال أحد أحيائها ب 400 طن من المتفجرات إضافة إلى بلدات (كفركلا وحولا وميس الجبل ومحيبيب وبليدا وعيترون وعين إبل وحانين وعيتا الشعب وقوزح ورميا وأم التوت ومروحين).
ودان لبنان في شكواه وفقا للبيان استمرار استهداف المباني السكنية المكتظة بالسكان ودور العبادة والمقامات الدينية وقصف مدينتي صور وبعلبك وتهديد المواقع الأثرية فيهما اضافة الى مواصلة استهداف الجيش اللبناني ومراكز وسيارات الإسعاف وعناصر الدفاع المدني واستخدامها المستمر لقنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا.
ودعا الدول الأعضاء في مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات حازمة لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وتحميله المسؤولية ومطالبته بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي اللبنانية المحتلة وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بصورة كاملة وشاملة لضمان أمن المنطقة واستقرارها.
ويشهد لبنان منذ ال23 من سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الالاف من السكان. (النهاية)

ا ي ب / ض ح




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