لبنان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد الاحتلال لتدميره الممنهج للقرى الحدودية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 6 - 11 (كونا) -- تقدم لبنان اليوم الأربعاء بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الاحتلال الإسرائيلي لاعتداءاته المستمرة على لبنان خلال الفترة من 25 أكتوبر الماضي حتى الأول من نوفمبر الجاري.
وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان إنها قدمت الشكوى بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك والتي يدين فيها لبنان خرق الاحتلال الإسرائيلي لسيادته و"توغله البري داخل أراضيه وارتكابه المزيد من المجازر وتدميره المتواصل والممنهج للقرى الحدودية".
وذكرت أن تدمير البلدات الحدودية يؤشر إلى "سعي جيش الاحتلال لتحويل الشريط الحدودي إلى منطقة عازلة غير مأهولة" كبلدة (العديسة) التي فجرت قوات الاحتلال أحد أحيائها ب 400 طن من المتفجرات إضافة إلى بلدات (كفركلا وحولا وميس الجبل ومحيبيب وبليدا وعيترون وعين إبل وحانين وعيتا الشعب وقوزح ورميا وأم التوت ومروحين).
ودان لبنان في شكواه وفقا للبيان استمرار استهداف المباني السكنية المكتظة بالسكان ودور العبادة والمقامات الدينية وقصف مدينتي صور وبعلبك وتهديد المواقع الأثرية فيهما اضافة الى مواصلة استهداف الجيش اللبناني ومراكز وسيارات الإسعاف وعناصر الدفاع المدني واستخدامها المستمر لقنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا.
ودعا الدول الأعضاء في مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات حازمة لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وتحميله المسؤولية ومطالبته بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي اللبنانية المحتلة وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بصورة كاملة وشاملة لضمان أمن المنطقة واستقرارها.
ويشهد لبنان منذ ال23 من سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الالاف من السكان. (النهاية)
ا ي ب / ض ح
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