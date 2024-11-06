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الصناعة والتجارة تحرر 3301 مخالفة في 10 أشهر

11/6/2024 4:38:33 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

حرّرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال الأشهر العشرة الماضية 3301 مخالفة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، ينال البرماوي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن من بين هذه المخالفات 2763 لعدم الإعلان عن الأسعار، و328 تجاوز سقوف سعرية لبعض السلع مثل الدجاج، و17 لعدم توفر خبز من الحجم الكبير، و79 تتعلق بزيادة الأسعار عن المعلن، و55 لعدم الالتزام بتعليمات التنزيلات والعروض وتقديم الجوائز، و59 أخرى.


وبين البرماوي، أن الوزارة نفذت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تشرين الأول الماضي، 4455 جولة رقابية، فيما بلغ عدد الزيارات للمنشآت 72797 زيارة، مشيرا إلى أن الوزارة تلقت 1295 شكوى في 10 أشهر من العام الحالي.

MENAFN06112024000072011014ID1108856008

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