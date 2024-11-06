أسعار الخضار والفواكه اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2908 أطنان ، منها 1855طن خضار، و844طن فواكه، و 208اطنان من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 25و 35 قرشا ،والبصل الناشف بين 25و35قرشا، والبطاطا بين 50و 70قرشا، والبندورة بين 15و 35قرشا، والجزر بين 25و 45قرشا، والخيار بين 25و 35قرشا، والزهرة بين 20و 40قرشا، والليمون بين 25و 40قرشا، والموز البلدي بين 35و 60قرشا.
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