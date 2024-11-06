إقبال لافت على الجناح الأردني المشارك بمعرض الخليج الصناعي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكدت جمعية المصدرين الأردنيين أن الجناح الأردني المشارك بمعرض الخليج الصناعي (جلفود للتصنيع) المقام في مركز دبي التجاري العالمي، يشهد إقبالا لافتا من الزائرين، للتعرف على منتجات الصناعة الوطنية المشاركة.
وبينت الجمعية التي تنظم مشاركة 25 شركة محلية متخصصة بالصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، أن المعرض يضم أكثر من 2500 علامة متخصصة بتصنيع الأغذية والمشروبات من 72 دولة حول العالم، ما يشكل فرصة قوية للترويج لمنتجات الصناعة وإقامة شركات تجارية والتوسع بالأسواق التصديرية.
وقال رئيس الجمعية العين أحمد الخضري في بيان اليوم الأربعاء، إن الشركات الأردنية المشاركة بالمعرض تتوزع على صناعات التعبئة والتغليف للقطاع الغذائي من الكرتون أو المعدن، بالإضافة إلى شركات مخصصة في إنتاج المضافات الغذائية والمواد الخام.
وأضاف أن جمعية المصدرين تنظم المشاركة الأردنية بالمعرض للمرة العاشرة على التوالي، لافتا إلى أن الجناح الأردني يقام على مساحة 433 مترا مربعا، وسط تواجد فاعل لغرفة صناعة عمان.
وبين أن المعرض الذي يستمر 3 أيام يشكل فرصة مهمة للشركات الأردنية المشاركة لعقد شراكات قوية مع الموردين والموزعين والمستوردين والتجار من مختلف دول العالم، ما يسهم في مساعدة المصدرين وتمكينهم في تعزيز تنافسية منتجاتهم بالأسواق التصديرية.
من جهته قال مدير عام الجمعية حليم أبو رحمة، إن المعرض يشكل فرصة استثنائية أمام الشركات الأردنية لبناء علاقات وعقد شراكات تسهم في فتح أسواق جديدة أمام منتجاتها واستقطاب الاستثمارات لصناعة المواد الغذائية التي تحظى باهتمام كبير من جلالة الملك عبدالله الثاني، لدورها في تحقيق الأمن الغذائي والاعتماد على الذات.
وأكد أن الجمعية حريصة على توفير كل الدعم لخدمة المصدرين الصناعيين والترويج لمنتجاتهم، من خلال توسيع المشاركة بالمعارض العالمية المتخصصة، ما ينعكس على زيادة الصادرات الصناعية الأردنية وفتح أسواق جديدة أمامها.
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