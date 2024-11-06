إقبال لافت على الجناح الأردني المشارك بمعرض الخليج الصناعي

أكدت جمعية المصدرين الأردنيين أن الجناح الأردني المشارك بمعرض الخليج الصناعي (جلفود للتصنيع) المقام في مركز دبي التجاري العالمي، يشهد إقبالا لافتا من الزائرين، للتعرف على منتجات الصناعة الوطنية المشاركة.



وبينت الجمعية التي تنظم مشاركة 25 شركة محلية متخصصة بالصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، أن المعرض يضم أكثر من 2500 علامة متخصصة بتصنيع الأغذية والمشروبات من 72 دولة حول العالم، ما يشكل فرصة قوية للترويج لمنتجات الصناعة وإقامة شركات تجارية والتوسع بالأسواق التصديرية.



وقال رئيس الجمعية العين أحمد الخضري في بيان اليوم الأربعاء، إن الشركات الأردنية المشاركة بالمعرض تتوزع على صناعات التعبئة والتغليف للقطاع الغذائي من الكرتون أو المعدن، بالإضافة إلى شركات مخصصة في إنتاج المضافات الغذائية والمواد الخام.



وأضاف أن جمعية المصدرين تنظم المشاركة الأردنية بالمعرض للمرة العاشرة على التوالي، لافتا إلى أن الجناح الأردني يقام على مساحة 433 مترا مربعا، وسط تواجد فاعل لغرفة صناعة عمان.



وبين أن المعرض الذي يستمر 3 أيام يشكل فرصة مهمة للشركات الأردنية المشاركة لعقد شراكات قوية مع الموردين والموزعين والمستوردين والتجار من مختلف دول العالم، ما يسهم في مساعدة المصدرين وتمكينهم في تعزيز تنافسية منتجاتهم بالأسواق التصديرية.



من جهته قال مدير عام الجمعية حليم أبو رحمة، إن المعرض يشكل فرصة استثنائية أمام الشركات الأردنية لبناء علاقات وعقد شراكات تسهم في فتح أسواق جديدة أمام منتجاتها واستقطاب الاستثمارات لصناعة المواد الغذائية التي تحظى باهتمام كبير من جلالة الملك عبدالله الثاني، لدورها في تحقيق الأمن الغذائي والاعتماد على الذات.



وأكد أن الجمعية حريصة على توفير كل الدعم لخدمة المصدرين الصناعيين والترويج لمنتجاتهم، من خلال توسيع المشاركة بالمعارض العالمية المتخصصة، ما ينعكس على زيادة الصادرات الصناعية الأردنية وفتح أسواق جديدة أمامها.

