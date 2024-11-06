النفط يتراجع وسط قوة الدولار عالميا وسط ترقب نتائج الانتخابات الأميركية

انخفضت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء، مع تماسك الدولار وترقب نتائج الرئاسة الأميركية، فضلاً عن ارتفاع مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع.



وبحسب وكالة"بلومبيرغ "للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتًا، مسجلة 74.63 دولار للبرميل، في حين خسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، 82 سنتًا، مسجلاً 71.17 دولار للبرميل.

