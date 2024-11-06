النفط يتراجع وسط قوة الدولار عالميا وسط ترقب نتائج الانتخابات الأميركية

النفط يتراجع وسط قوة الدولار عالميا وسط ترقب نتائج الانتخابات الأميركية
التاريخ
11/6/2024 4:38:33 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انخفضت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء، مع تماسك الدولار وترقب نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية، فضلاً عن ارتفاع مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع.
وبحسب وكالة"بلومبيرغ "للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتًا، مسجلة 74.63 دولار للبرميل، في حين خسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، 82 سنتًا، مسجلاً 71.17 دولار للبرميل.
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