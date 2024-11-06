55 دينارا سعر غرام الذهب محليا

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، صباح اليوم الأربعاء، عند 55 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 53 دينارا لجهة الشراء.



وبحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و 18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 63.50 و 48.70 دينار على التوالي.

