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تعليمات جديدة لتنظيم إرسال رسائل الجملة في الأردن

11/6/2024 4:38:32 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أقر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في جلسته التي عقدها مؤخراً تعليمات تنظيم إرسال رسائل الجملة ونشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة وتبليغ الجهات ذات العلاقة بذلك.
ويأتي إقرار هذه التعليمات والتي الغت تعليمات تنظيم إرسال رسائل الجملة الصادرة في العام 2021 لغايات التعامل مع رسائل الجملة المرسلة من قبل كافة الجهات ذات العلاقة بتلك الرسائل والتي تعرف بأنها أي رسالة نصية قصيرة أو ما في حكمها والتي ترسل الى المستفيدين عامة، أو لفئة معينة منهم.

وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام فاضل السرحان على ان التعليمات تهدف الى مواءمة تعريف رسائل الجملة مع التطورات التنظيمية التي تطرأ على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عالمياً، علاوة على الحاجة الملحة لترخيص تقديم خدمات إرسال رسائل الجملة ومنح مقدميها التراخيص اللازمة وفقاً للممارسات الفضلى حيث توجب هذه التعليمات تقديم خدمة إرسال رسائل الجملة ضمن إطار تنظيمي واضح وخاصة ما يتعلق بالرسائل التحذيرية والتوعوية، والأمور المتعلقة بسلاسة تمرير الرسائل.

وأضاف السرحان إن إصدار هذه التعليمات حمايةً لمصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات، حيث تقسم الرسائل المرسلة إلى رسائل تحذيرية وهي رسائل الجملة المعنونة بالرمز (ALR) التي ترسلها جهات حكومية ذات الاختصاص الى جميع فئات المستفيدين او الى فئة معينة منهم بهدف تحذير المستفيدين، إضافة الى الرسائل التوعوية المعنونة بالرمز (AWR) التي ترسلها جهت حكومية ذات اختصاص بهدف توعية المستفيدين ، ورسائل خدمية ومعنونة بالرمز (SRV) والتي ترسل الى المستفيد لتزويده بمعلومات متعلقة بخدمة متعاقد عليها و/ أو بموافقة و / أو الطلب من المستفيد، إضافة الى الرسائل الدعائية والمعنونة بالرمز (ADV) ذات المحتوى الدعائي أو الترويجي

وتضمنت التعليمات الاحكام التنظيمية الخاصة بمن يرغب بتمرير رسائل الجملة كتمرير رسائل الجملة بتوافق بين الرمز المعنون واسم المرسل والمحتوى والحصول على موافقة الهيئة عن أي تعاقد لتمرير رسائل الجملة من خارج المملكة وعدم تمريرها الا للجهة المتعاقد معها من قبل المشغل ذاته وعدم انهاؤها على شبكة أي مشغل اخر الا وفقا لاتفاقيات الربط البيني بين المشغلين وتوفير اليات وخيارات مجانية لتمكين المستفيد بشكل مباشر من وقف استلام الرسائل الدعائية كليا او جزيئا او تفعيلها، وعدم ارسال و / او تمرير أي رسائل تحذيرية و/ او رسائل توعوية الا من خلال الجهات الحكومية ذات الاختصاص.

كما تضمنت التعليمات أحكاماً تنظيمية متعلقة بمصدر رسائل الجملة كالحصول على رخصة اتصالات عامة من الهيئة قبل تقديم خدمة رسائل الجملة وتقديم خدمة رسائل الجملة من خلال عقود اشتراك موافق عليها مسبقاً من قبل الهيئة.

وتتيح التعليمات للهيئة القيام وكلما دعت الحاجة بتطبيق آليات التحقق الفنية اللازمة لغايات التحقق من ارسال و/أو تمرير رسائل الجملة بين المرخص لهم وضمان انفاذ بنود هذه التعليمات ورصد أي مخالفات ان وجدت، وبالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة.

وألزمت التعليمات كل من المشغل ومصدر رسائل الجملة بحظر ودون موافقة مسبقة من الهيئة ارسال و/ او تمرير الرسائل الدعائية خلال الأعياد والعطل الدينية والرسمية والمناسبات الوطنية وخلال الفترة من التاسعة مساء وحتى السابعة صباحا طيلة أيام الأسبوع، وغيرها من الأحكام التنظيمية.


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