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اهتمام أردني مصري للتعاون بمجال استكشاف النفط والغاز في المناطق المفتوحة بالمملكة

11/6/2024 4:38:32 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عقد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأربعاء، لقاءً ثنائياً مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي لمناقشة موضوع خط الغاز العربي ومستقبل الغاز في الأردن وفقاً للخطة الإستراتيجية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، وذلك على هامش مؤتمر أديبك 2024، الذي يقام حالياً في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وناقش الجانبان ملف ربط حقل الريشة الغازي بخط الغاز العربي، من خلال خط طول 300 كيلومتر، بناءً على الدراسات الأخيرة التي تشير إلى وجود كميات تجارية من الغاز في حقل الريشة الغازي، كما ناقش الجانبان ملف التعاون الأردني المصري في مجال غاز المركبات.

واتفق الجانبان على عقد لقاءات فنية بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية وشركة بترول المصرية العامة بهدف التعاون في مجال استكشاف النفط والغاز في المناطق المفتوحة بالأردن، والاستفادة من الخبرات المصرية في المجال.

وفي نهاية اللقاء وجه الخرابشة دعوة للوزير المصري لزيارة المملكة الاردنية الهاشمية ، بدوره ابدى بدوي ترحيبه وقبوله للدعوة.

يذكر أن شركة غاز مصر وشركة تطوير العقبة وقعتا اتفاقية مؤخرًا بهدف تنفيذ مشروع تزويد مدينة القويرة الصناعية في العقبة بالغاز الطبيعي، حيث تضمنت الاتفاقية إنشاء شبكة أنابيب الغاز الطبيعي والبنى التحتية اللازمة ومبنى للتحكم والتشغيل وأنظمة سلامة عامة، وفقاً لأعلى المعايير المُنظمة لقطاع الغاز.

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