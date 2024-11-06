اهتمام أردني مصري للتعاون بمجال استكشاف النفط والغاز في المناطق المفتوحة بالمملكة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عقد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأربعاء، لقاءً ثنائياً مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي لمناقشة موضوع خط الغاز العربي ومستقبل الغاز في الأردن وفقاً للخطة الإستراتيجية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، وذلك على هامش مؤتمر أديبك 2024، الذي يقام حالياً في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وناقش الجانبان ملف ربط حقل الريشة الغازي بخط الغاز العربي، من خلال خط طول 300 كيلومتر، بناءً على الدراسات الأخيرة التي تشير إلى وجود كميات تجارية من الغاز في حقل الريشة الغازي، كما ناقش الجانبان ملف التعاون الأردني المصري في مجال غاز المركبات.
واتفق الجانبان على عقد لقاءات فنية بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية وشركة بترول المصرية العامة بهدف التعاون في مجال استكشاف النفط والغاز في المناطق المفتوحة بالأردن، والاستفادة من الخبرات المصرية في المجال.
وفي نهاية اللقاء وجه الخرابشة دعوة للوزير المصري لزيارة المملكة الاردنية الهاشمية ، بدوره ابدى بدوي ترحيبه وقبوله للدعوة.
يذكر أن شركة غاز مصر وشركة تطوير العقبة وقعتا اتفاقية مؤخرًا بهدف تنفيذ مشروع تزويد مدينة القويرة الصناعية في العقبة بالغاز الطبيعي، حيث تضمنت الاتفاقية إنشاء شبكة أنابيب الغاز الطبيعي والبنى التحتية اللازمة ومبنى للتحكم والتشغيل وأنظمة سلامة عامة، وفقاً لأعلى المعايير المُنظمة لقطاع الغاز.
MENAFN06112024000072011014ID1108856001
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.