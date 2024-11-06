خبير يؤكد على أهمية تناول الزبيب بانتظام

أكد الدكتور فلاديمير لوغينوف أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، أنه يجب تناول الزبيب بانتظام لأنه يحتوي على فيتامينات وعناصر معدنية ومضادات أكسدة ضرورية لعمل أجهزة الجسم المختلفة.



ووفقا له، يعتبر الزبيب مصدرا ممتازا للطاقة، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات وبصورة خاصة على السكريات الطبيعية مثل الغلوكوز والفركتوز. وبالإضافة إلى ذلك يحتوي على الفيتامينات بما فيها فيتامين К وفيتامينات مجموعة В وكذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد والكالسيوم والفوسفور والبورون. أي هو مفيد لصحة العظام أيضا.



وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي الزبيب على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف والشيخوخة. كما أنه يساعد على تحسين عملية الهضم لأنه يحتوي على الألياف الغذائية الضرورية لتمعج الأمعاء.



ووفقا له، تناول الزبيب بانتظام يمكن أن يساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم ويحسن حالة القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على البوتاسيوم والألياف الغذائية.



ويؤكد الطبيب، أنه على الرغم من هذه الفوائد العديدة للزبيب، يجب تناوله باعتدال لأنه يحتوي على نسبة عالية من السكر ويشمل هذا بصورة خاصة مرضى السكري ومن يحاول الحفاظ على رشاقة جسمه.



ووفقا له، يمكن أن يسبب السكر الموجود في الزبيب تسوس الأسنان خاصة إذا لم تنظف بعد تناوله. وينصح باستشارة الطبيب قبل إضافته إلى النظام الغذائي.RT