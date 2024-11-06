بعد 10 أعوام على إقرارها.. هل أوقفت التشريعات اعتداءات المياه؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس
عمان- بانتظار وضع حد لمسلسل الاعتداءات "التراجيدي" على المياه بكافة أشكالها في مختلف مناطق المملكة، أكد خبراء في قطاع المياه، الحاجة الماسة لدراسة وتقييم آثار التعديل التشريعي النافذ عقب مرور 10 أعوام على إقرار قانون سلطة المياه للعام 2014، وذلك ضمن محاور حملة إحكام السيطرة على المياه.
وفيما تقض تلك الاعتداءات على مصادر المياه أو شبكاتها أو بأشكالها المختلفة، مضجع قطاع المياه، توازيا واستمرارية تكثيف الحملات الأمنية المعنية بوقفها وضبطها وتحويل مرتكبيها للإجراءات القانونية من خلال كوادر وزارة المياه والري، أشار المختصون، في تصريحات لـ"الغد"، إلى أهمية تقييم الوضع الراهن وصياغة خريطة طريق تشمل تعليمات وإجراءات إضافية قد تساعد في الحد من الاعتداءات، مع ضرورة استمرار حملات تشديد الرقابة وتطبيق القانون.
وفي الوقت ذاته، أكد المختصون أهمية تشديد إجراءات الحكومة المتعلقة بتغليظ العقوبات المترتبة على كافة أشكال الاعتداءات على المياه، توازيا وضرورة الحزم في تطبيقها.
وتستمر الاعتداءات رغم شمول قانون سلطة المياه على عقوبات، وصفها الخبراء بأنها "كافية وشاملة وقاسية وكافية للردع".
وفي ضوء ذلك، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، تسجيل انخفاض في حدة الاعتداءات على مصادر المياه، ما انعكس على تحسن التزويد لمناطق متعددة.
وشدد سلامة، في تصريحات لـ"الغد" على أن جهود كوادر قطاع المياه مكثفة وفعالة ومعززة، من خلال جهود المتابعة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
وبحسب وزارة المياه والري - سلطة المياه وسلطة وادي الأردن، فإن الاعتداء على شبكات ومقدرات المياه أو استعمالها بطريقة غير مشروعة من الأفعال التي يجرمها القانون حسب المادة 18 لسنة 1988 وتعديلاته من قانون سلطة المياه وقانون العقوبات رقم 16 وقانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته.
بدوره، أكد الخبير الدولي في قطاع المياه د. دريد محاسنة، ضرورة تشديد العقوبات المرتبطة بأي شكل من أشكال الاعتداءات على المياه، وسط أهمية الحزم وعدم التهاون في تطبيقها.
وقال محاسنة إن أشكال الاعتداءات على المياه تأخذ مناحي متعددة، بدءا من استعمالات المياه لأغراض الزراعة، وهي شكل من أشكال عدم العدالة، أو سرقة الأموال، وسلب حقوق المواطنين من حصصهم المخصصة لهم من المياه وحرمانهم منها.
وحذر محاسنة من تهديدات مختلف أشكال الاعتداءات على المياه، باعتبارها سلبا لحقوق مائية أردنية يجب وقفها بشكل حازم.
من جانبه، دعا الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات إلى أهمية الحاجة لدراسة وتقييم الأثر اللاحق لمخرجات ونتائج وآثار التعديل التشريعي النافذ بعد مرور ما يزيد على 10 سنوات على إقرار قانون سلطة المياه وتعديلاته للعام 2014، وذلك ضمن محاور حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه، والتغيرات التي حدثت في موضوع الاعتداءات على مصادر وخطوط المياه عقب تنفيذ هذا التعديل التشريعي، مشيرا إلى أولوية إدخال أي تعديلات على القانون كجزء من التغذية الراجعة إن دعت الحاجة لتجويده.
وقال الدحيات إنه تم التأكيد في كتاب التكليف السامي على ضرورة الحد من الاعتداءات على مصادر خطوط المياه ومحاسبة المعتدين على حقوق الأردنيين، تحقيقا للأمن المائي ضمن مبدأ سيادة القانون الذي هو أساس الدولة المدنية.
ولفت في السياق ذاته، إلى تغليظ العقوبات على المعتدين على مصادر وخطوط المياه في التعديلات التي جرت على قانون سلطة المياه العام 2014.
وأوصى بضرورة إعداد الخرائط للمواقع التي تتكرر فيها الاعتداءات وتحليل المعلومات وقواعد البيانات المتوفرة خلال الفترة الماضية للأعوام 2014-2023، وبكافة أنواعها وفي كل مرحلة من مراحل سلسة تزويد المياه ومدى تكرارها، مثل قناة الملك عبدالله، والآبار الجوفية والينابيع، والخطوط الناقلة الرئيسية، وشبكات توزيع المياه، والوصلات المنزلية، والعدادات.
وذلك إلى جانب أهمية تقسيم مستويات الاعتداءات لتحديد أدوات الرقابة الواجب إدخالها لكل مستوى حسب درجة المخاطر وأثرها على التزويد المائي لكافة الاستخدامات، ودراسة أسباب هذه الاعتداءات، بما فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد على ضرورة استمرارية المتابعة لكافة الآبار العاملة في المملكة ومراقبة كميات المياه التي يتم استهلاكها من كل بئر بموجب الكميات المحددة في رخص الاستخراج الممنوحة، ومطابقة الوضع القائم للبئر مع مواصفاته الواردة في رخصة الحفر، والتي تحدد عمق الحفر وعمق المضخة، منبها إلى أن تجاوز كل ذلك يؤدي إلى التأثير على المخزون الجوفي للمياه وتجاوز حدود السحب المقررة في موازنة المياه السنوية بشكل جائر.
وأكد أيضا أهمية التنبه لاستعمال شبكات الصرف الصحي بطريقة مخالفة لأحكام القانون أو الربط دون الحصول على موافقة، ومراقبة نوعية مياه الصرف الصحي التي يتم طرحها في الشبكات مباشرة، والتي قد تحوي مواد صناعية أو مواد العضوية عالية التركيز قد تؤدي لحدوث مكاره صحية وأضرار بيئية، وتساهم في تراجع عمليات المعالجة البيولوجية في محطات تنقية الصرف الصحي، وبالتالي تردي نوعية المياه المعالجة الخارجة منها والتي يتم استخدامها في الزراعات المقيدة في وادي الأردن بعد الخلط مع مياه السدود أو المياه العذبة.
واعتبر الدحيات أن مركز السيطرة وإدارة العمليات في قطاع المياه أحد أهم أدوات الرقابة على مصادر المياه، ويوفر مراقبة مستمرة عن بُعد لمصادر المياه والمحطات الرئيسة على مدار الساعة، مشيرا إلى تحدي المراقبة المستمرة لخطوط وشبكات المياه الممتدة في أنحاء المملكة كافة، والتي يناهز طولها 10 آلاف كيلومتر طوليا، والتي تعمل على نقل وتوزيع المياه بالضخ المباشر في أحيان كثيرة وعبر مسافات طويلة وممتدة، وهو الأمر الذي يعرضها دوما للاعتداءات والكسور.
وتتطلب حماية خطوط وأنظمة وشبكات المياه، توفير الموازنات التشغيلية لمراقبة هذه المواقع، وهو أحد أسباب ارتفاع معدل تكلفة المتر المكعب في الأردن مقارنة بدول الجوار.
ومن الأدوات التي تم استخدامها في قطاع المياه خلال السنوات الماضية التي أثبتت نجاعتها؛ المراقبة الجوية، واستخدام طائرة بدون طيار، والتصوير الجوي، وتكنولوجيا الاستشعار عن بعد لحصر الاعتداءات الفعلية أو لجمع المعلومات وتحليلها ومقارنتها بتلك الموجودة في قواعد بيانات مصادر المياه، والتي قد تبين أنماط استهلاك أو زراعة غير عادية في الأحواض النائية المنتشرة في المملكة.
وأكد الدحيات أهمية إقامة شراكات بين أصحاب المصلحة في حوكمة وإدارة مصادر المياه ليتم اتباع نهج مشاركة وتوعية المجتمعات المحلية في المناطق والبؤر الساخنة التي تتكرر فيها الاعتداءات بخطورة هذه الممارسات، والتعاون مع القطاعات المتداخلة ومنها قطاع الطاقة /شركات توزيع الكهرباء.
وقال إن ذلك سيساهم في تحديد مواقع الآبار المخالفة، والتي تحتاج إلى طاقة كهربائية لضخ المياه، والاستمرار في نشر التقارير الدورية عن الاعتداءات وكميات المياه الموفرة والإبرادات المتحققة والدروس المستفادة، وإشراك الشباب في الجامعات في تقديم الحلول الفنية والتقنية المبنية على أسس وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لهذا التحدي.
من جانبها، أكدت الخبيرة في دبلوماسية المياه ميسون الزعبي أن العقوبات بخصوص الاعتداءات على المياه "كافية وشاملة وقاسية وكافية للردع، ورغم ذلك ورغم استمرار حملات الردع فإن الاعتداءات ما زالت كبيرة".
وقالت الزعبي "إن الوقت الحالي مناسب لتقييم الوضع والخروج بتعليمات وإجراءات أخرى قد تساعد في الحد من الاعتداءات، مع ضرورة استمرار حملات تشديد الرقابة وتطبيق القانون".
وأضافت، إن الاعتداءات على مصادر المياه في الأردن أدت إلى تفاقم أزمة المياه المتفاقمة أصلا في البلاد.
وأبدت قلقها إزاء قضية الاعتداءات التي تتخذ أشكالا وأساليب مختلفة، مشيرة إلى أنها أضحت "مصدر قلق للحكومة"، وأخطرها التي شنها مجهولون على خط "الديسي"، المزود الرئيسي للمياه للعاصمة عمان وعدد من المحافظات.
وأوضحت أن أشكالا مختلفة للاعتداءات تمارس على شبكات المياه، لكنها تنقسم إلى نوعين رئيسيين، النوع الأول هو الاعتداءات الصغيرة التي يقوم بها مواطنون عاديون من خلال تركيب أنابيب مخفية إما تحت الأرض أو تغطيتها بالأسمنت، ما يؤدي إلى توصيل المياه للمستفيدين من خلال هذه الأنابيب، دون المرور عبر العدادات، "وهذا النوع منتشر على نطاق واسع".
وتابعت، إن النوع الثاني هو الاعتداءات الكبرى التي يقوم بها عدد محدود من المواطنين، لكن كمية المياه المسروقة كبيرة، لأن الاعتداء يتم بغرض تنفيذ مشاريع إنشائية كبرى أو بيع المياه المسروقة بالصهاريج أو لري المحاصيل أو سقاية الماشية.
وأوصت في هذا السياق، بضرورة إقرار إطار قانوني مناسب بهدف السيطرة على توسع الآبار وانتشارها، وإرادة سياسية قوية، ونشر العاملين الميدانيين، والقدرة على فرض عقوبات تدريجية وموثوقة على المخالفين.
وتابعت: "إن فرض الرقابة على شركات الحفر وإصدار التراخيص لها أمر ضروري للسيطرة على توسع الآبار وانتشارها"، مشيرة إلى إمكانية الحد من عدد الآبار المستخدمة من خلال شرائها مرة أخرى وضمان ردمها وإغلاقها، ومن الممكن من حيث المبدأ ردم الآبار غير القانونية، وهذا معظمه متبع في الأردن.
وأوضحت أن عددا من المستخدمين قد يختارون البقاء غير قانونيين لعدد من الأسباب، بما في ذلك عملية التسجيل المكلفة أو المرهقة، والخوف من الضرائب والعدادات، وما إلى ذلك، وحظر الحفر غير المطبق بشكل كافٍ، ما يزيد من عدد الآبار غير القانونية الجديدة.
وعلاوة على ذلك، فإن البيانات التي يتم جمعها عن عدد الآبار، غالبا ما تكون غير كاملة أو غير صحيحة بشكل واضح، حيث لا يوجد لدى المستخدمين حافز حقيقي للإبلاغ عن بيانات دقيقة، وفق الزعبي.
وبينت "أنه غالبا ما تقوض فعالية إجراءات الترخيص عوامل خارجية وداخلية مختلفة كالضغوط السياسية المحلية أو الافتقار إلى الاستمرارية في برامج التسجيل.. لذلك، يجب منح مستخدمي المياه الجوفية حوافز لتسجيل آبارهم وإضفاء الشرعية عليها".
وأوضحت "أنه قد لا يرى مستخدمو المياه الجوفية الذين حصلوا على تراخيص أي فائدة من عملية الترخيص إذا استمر زملاؤهم من المستخدمين غير المرخص لهم في سحب المياه كما كان من قبل، في حين يتعين على أولئك الذين حصلوا على ترخيص دفع الرسوم والامتثال لشروط الترخيص من أجل الاستمرار في استخدام المياه، ويشعر المزارعون بقلق خاص بشأن عملية الترخيص، والتي قد تنطوي على المزيد من الضرائب والقيود على استخراج المياه، فضلا عن مراقبة أحجام الاستخراج".
ولفتت إلى تجارب عربية ودولية أظهرت أن الحالات الوحيدة التي أبدى فيها المزارعون استعدادهم للتقدم والإعلان عن آبارهم كانت تلك التي عرضت عليهم الدولة فيها حوافز مغرية.
ومن هذه الحوافز؛ تقديم قروض أو دعم بنكي (إعانات)؛ وتعد "خطة المغرب الأخضر" في المملكة المغربيةPlan Macro Vert مثالا جيدا على ذلك، حيث وزعت إعانات على معدات الري الصغيرة تتراوح بين 80 % و100 % من تكاليف الاستثمار؛ وفي سورية، كان من شروط الحصول على قرض من البنك الزراعي تأمين مصدر مائي مرخص ومسجل لدى الهيئة العامة للموارد المائية؛ وفي المكسيك، تم تشجيع تقنين الآبار وتنظيمها من خلال تقديم دعم للكهرباء، بحسبها.
ولفتت إلى إمكانية منح الإعفاءات مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحديد الإعفاءات وأسس منحها، داعية إلى "صياغة الحدود التي تمنح عندها الإعفاءات بعناية، لتحقيق التوازن بين تخفيف العبء البيروقراطي على المؤسسات المعنية بتنظيم المياه الجوفية، وعدم تقويض الإدارة الكمية للخزان الجوفي".
وفي بلدان عديدة، لا يُشترط الترخيص أو التسجيل إلا لأنواع معينة بناء على معايير محددة تتعلق بعمق أو قطر البئر، ويمكن أيضا منح الإعفاءات من الترخيص أو التسجيل بناء على نوع الاستخدام أو المساحة المروية أو سعة الضخ أو أحجام المياه المستخرجة.
وتابعت "أنه قد تتضمن عملية التحكم في حفر الآبار وتوسيعها إعادة شراء حقوق الاستخراج والتراخيص من حاملي الحقوق، ورغم أن هذه هي الطريقة الأكثر بساطة للحد من الاستخدام، فإنها تتطلب بطبيعة الحال من الحكومة تخصيص نفقات قد تكون مرتفعة للغاية.
ووفق الزعبي، فإنه توجد طرق أخرى للحد من توسع الآبار وانتشارها، وهي تنظيم عوامل الإنتاج الأخرى أو البيئة الاقتصادية التي تتطور فيها الزراعة المروية، ومن الخيارات الفعالة إمكانية توفير الاتصال بالشبكة الكهربائية، التي تسمح أو تمنع استخدام الكهرباء لضخ المياه من الآبار.
وفي الأردن، أصبح منح التصاريح لجلب العمال الأجانب (حيث تعتمد الزراعة في الصحراء الأردنية إلى حد كبير على تشغيل العمال)، مشروطا الآن بامتلاك بئر قانونية، وهو ما يستخدم الآن بشكل متزايد للسيطرة على توسع الزراعة القائمة على المياه الجوفية، وفق الزعبي.
وذلك إلى جانب أهمية الثقافة البيئية التي تلعب دورا كبيرا في عملية الحد من الاعتداءات على مصادر المياه، مؤكدة أهمية توعية المواطنين من خلال البرامج الإرشادية، بأهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها من أجل التنمية المستدامة في الأردن.
وباتت ظاهرة الاعتداءات على المياه في مختلف مناطق المملكة؛ مشهدا متكررا ولا يقل خطورة عن أي مشهد جرمي آخر، لاسيما وأن تلك الظاهرة أضحت تهديدا حقيقيا على كميات المياه المتوفرة، والتي تعاني أصلا عجزا ضخما عاما بعد عام، وذلك رغم استمرار حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه التي بدأت اعتبارا من حزيران (يونيو) العام 2003 حتى الوقت الراهن.
واليوم، ومع الواقع الذي يعيشه المواطن فيما يتعلق بحصته من المياه ولكافة الاستخدامات، والتي لا تتجاوز 61 مترا مكعبا في العام، دقت قضية ازدياد الاعتماد على المياه المنقولة بواسطة صهاريج مياه الشرب "الخاصة"، ناقوس الخطر إزاء أنشطة أصحاب التنكات أو أصحاب آبار الشرب، والذين يعمل "بعضهم" دون تراخيص، أو من خلال آبار خاصة وبشكل مخالف، حيث طرحت تلك الأوضاع سؤالا مهما حول ما إذا كانت هذه الأسواق تخفف أو تزيد من حدة الإجهاد المائي.
وبين نص قرار وزارة المياه حول ردم الآبار العاملة المخالفة، أن ذلك يتم استنادا للأحكام الواردة في قانون سلطة المياه رقم 18 للعام 1988 وتعديلاته، وكذلك نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 للعام 2002 وتعديلاته.
وتنص المادة 18 من نظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2002 على "أنه للأمين العام ردم أي بئر تم حفرها دون الحصول على رخصة وفقا لأحكام هذا النظام، وردم أي بئر لم يتقيد صاحبها بشروط الرخص الممنوحة له".
كما "يتحمل المخالف تكلفة إزالة المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. وإذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة تلغى الرخص الممنوحة له".
وحدد القانون عقوبة الحبس من 1-5 سنوات وغرامة مالية من 2000-7000 دينار على كل من ارتكب هذه المخالفات: الاعتداء على خطوط المياه الناقلة الرئيسة، الاعتداء على محطات الصرف الصحي ومحطات ضخ ومعالجة المياه، وإحداث تلوث في مصادر المياه.
كما نص القانون على عقوبة الحبس من 1-3 سنوات وغرامة مالية 5000 دينار كحد أدنى بحق كل من ارتكب المخالفات التالية: الاعتداء على مشاريع المياه والصرف الصحي، الاعتداء على مصادر المياه، إلحاق التلف بالإنشاءات والآليات والأجهزة والمواد أو تعطيلها.
كما حدد القانون عقوبة الحبس من 4 أشهر - سنتين والغرامة من 1000-3000 دينار لكل من ارتكب هذه المخالفات: بيع المياه أو استعمالها أو استغلالها بطريقة تخالف القانون، والتصرف بمصادر المياه ومشاريع الصرف الصحي بما في ذلك الإضرار بالمصادر ومشاريع المياه والصرف الصحي، واستعمال شبكات الصرف الصحي بطريقة مخالفة لأحكام القانون، والربط على شبكات المياه والصرف الصحي دون الحصول على موافقة أصولية وتسديد الرسوم المستحقة.
ودعت وزارة المياه والري المواطنين إلى الإبلاغ عن أي اعتداء على مصادر المياه، مبينة أنه سيتم التعامل بالشكوى بسرية تامة.
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