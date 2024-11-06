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بعد 10 أعوام على إقرارها.. هل أوقفت التشريعات اعتداءات المياه؟

11/6/2024 4:38:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس






عمان- بانتظار وضع حد لمسلسل الاعتداءات "التراجيدي" على المياه بكافة أشكالها في مختلف مناطق المملكة، أكد خبراء في قطاع المياه، الحاجة الماسة لدراسة وتقييم آثار التعديل التشريعي النافذ عقب مرور 10 أعوام على إقرار قانون سلطة المياه للعام 2014، وذلك ضمن محاور حملة إحكام السيطرة على المياه.
وفيما تقض تلك الاعتداءات على مصادر المياه أو شبكاتها أو بأشكالها المختلفة، مضجع قطاع المياه، توازيا واستمرارية تكثيف الحملات الأمنية المعنية بوقفها وضبطها وتحويل مرتكبيها للإجراءات القانونية من خلال كوادر وزارة المياه والري، أشار المختصون، في تصريحات لـ"الغد"، إلى أهمية تقييم الوضع الراهن وصياغة خريطة طريق تشمل تعليمات وإجراءات إضافية قد تساعد في الحد من الاعتداءات، مع ضرورة استمرار حملات تشديد الرقابة وتطبيق القانون.
وفي الوقت ذاته، أكد المختصون أهمية تشديد إجراءات الحكومة المتعلقة بتغليظ العقوبات المترتبة على كافة أشكال الاعتداءات على المياه، توازيا وضرورة الحزم في تطبيقها.
وتستمر الاعتداءات رغم شمول قانون سلطة المياه على عقوبات، وصفها الخبراء بأنها "كافية وشاملة وقاسية وكافية للردع".
وفي ضوء ذلك، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، تسجيل انخفاض في حدة الاعتداءات على مصادر المياه، ما انعكس على تحسن التزويد لمناطق متعددة.
وشدد سلامة، في تصريحات لـ"الغد" على أن جهود كوادر قطاع المياه مكثفة وفعالة ومعززة، من خلال جهود المتابعة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
وبحسب وزارة المياه والري - سلطة المياه وسلطة وادي الأردن، فإن الاعتداء على شبكات ومقدرات المياه أو استعمالها بطريقة غير مشروعة من الأفعال التي يجرمها القانون حسب المادة 18 لسنة 1988 وتعديلاته من قانون سلطة المياه وقانون العقوبات رقم 16 وقانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته.
بدوره، أكد الخبير الدولي في قطاع المياه د. دريد محاسنة، ضرورة تشديد العقوبات المرتبطة بأي شكل من أشكال الاعتداءات على المياه، وسط أهمية الحزم وعدم التهاون في تطبيقها.
وقال محاسنة إن أشكال الاعتداءات على المياه تأخذ مناحي متعددة، بدءا من استعمالات المياه لأغراض الزراعة، وهي شكل من أشكال عدم العدالة، أو سرقة الأموال، وسلب حقوق المواطنين من حصصهم المخصصة لهم من المياه وحرمانهم منها.
وحذر محاسنة من تهديدات مختلف أشكال الاعتداءات على المياه، باعتبارها سلبا لحقوق مائية أردنية يجب وقفها بشكل حازم.
من جانبه، دعا الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات إلى أهمية الحاجة لدراسة وتقييم الأثر اللاحق لمخرجات ونتائج وآثار التعديل التشريعي النافذ بعد مرور ما يزيد على 10 سنوات على إقرار قانون سلطة المياه وتعديلاته للعام 2014، وذلك ضمن محاور حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه، والتغيرات التي حدثت في موضوع الاعتداءات على مصادر وخطوط المياه عقب تنفيذ هذا التعديل التشريعي، مشيرا إلى أولوية إدخال أي تعديلات على القانون كجزء من التغذية الراجعة إن دعت الحاجة لتجويده.
وقال الدحيات إنه تم التأكيد في كتاب التكليف السامي على ضرورة الحد من الاعتداءات على مصادر خطوط المياه ومحاسبة المعتدين على حقوق الأردنيين، تحقيقا للأمن المائي ضمن مبدأ سيادة القانون الذي هو أساس الدولة المدنية.
ولفت في السياق ذاته، إلى تغليظ العقوبات على المعتدين على مصادر وخطوط المياه في التعديلات التي جرت على قانون سلطة المياه العام 2014.
وأوصى بضرورة إعداد الخرائط للمواقع التي تتكرر فيها الاعتداءات وتحليل المعلومات وقواعد البيانات المتوفرة خلال الفترة الماضية للأعوام 2014-2023، وبكافة أنواعها وفي كل مرحلة من مراحل سلسة تزويد المياه ومدى تكرارها، مثل قناة الملك عبدالله، والآبار الجوفية والينابيع، والخطوط الناقلة الرئيسية، وشبكات توزيع المياه، والوصلات المنزلية، والعدادات.
وذلك إلى جانب أهمية تقسيم مستويات الاعتداءات لتحديد أدوات الرقابة الواجب إدخالها لكل مستوى حسب درجة المخاطر وأثرها على التزويد المائي لكافة الاستخدامات، ودراسة أسباب هذه الاعتداءات، بما فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد على ضرورة استمرارية المتابعة لكافة الآبار العاملة في المملكة ومراقبة كميات المياه التي يتم استهلاكها من كل بئر بموجب الكميات المحددة في رخص الاستخراج الممنوحة، ومطابقة الوضع القائم للبئر مع مواصفاته الواردة في رخصة الحفر، والتي تحدد عمق الحفر وعمق المضخة، منبها إلى أن تجاوز كل ذلك يؤدي إلى التأثير على المخزون الجوفي للمياه وتجاوز حدود السحب المقررة في موازنة المياه السنوية بشكل جائر.
وأكد أيضا أهمية التنبه لاستعمال شبكات الصرف الصحي بطريقة مخالفة لأحكام القانون أو الربط دون الحصول على موافقة، ومراقبة نوعية مياه الصرف الصحي التي يتم طرحها في الشبكات مباشرة، والتي قد تحوي مواد صناعية أو مواد العضوية عالية التركيز قد تؤدي لحدوث مكاره صحية وأضرار بيئية، وتساهم في تراجع عمليات المعالجة البيولوجية في محطات تنقية الصرف الصحي، وبالتالي تردي نوعية المياه المعالجة الخارجة منها والتي يتم استخدامها في الزراعات المقيدة في وادي الأردن بعد الخلط مع مياه السدود أو المياه العذبة.
واعتبر الدحيات أن مركز السيطرة وإدارة العمليات في قطاع المياه أحد أهم أدوات الرقابة على مصادر المياه، ويوفر مراقبة مستمرة عن بُعد لمصادر المياه والمحطات الرئيسة على مدار الساعة، مشيرا إلى تحدي المراقبة المستمرة لخطوط وشبكات المياه الممتدة في أنحاء المملكة كافة، والتي يناهز طولها 10 آلاف كيلومتر طوليا، والتي تعمل على نقل وتوزيع المياه بالضخ المباشر في أحيان كثيرة وعبر مسافات طويلة وممتدة، وهو الأمر الذي يعرضها دوما للاعتداءات والكسور.
وتتطلب حماية خطوط وأنظمة وشبكات المياه، توفير الموازنات التشغيلية لمراقبة هذه المواقع، وهو أحد أسباب ارتفاع معدل تكلفة المتر المكعب في الأردن مقارنة بدول الجوار.
ومن الأدوات التي تم استخدامها في قطاع المياه خلال السنوات الماضية التي أثبتت نجاعتها؛ المراقبة الجوية، واستخدام طائرة بدون طيار، والتصوير الجوي، وتكنولوجيا الاستشعار عن بعد لحصر الاعتداءات الفعلية أو لجمع المعلومات وتحليلها ومقارنتها بتلك الموجودة في قواعد بيانات مصادر المياه، والتي قد تبين أنماط استهلاك أو زراعة غير عادية في الأحواض النائية المنتشرة في المملكة.
وأكد الدحيات أهمية إقامة شراكات بين أصحاب المصلحة في حوكمة وإدارة مصادر المياه ليتم اتباع نهج مشاركة وتوعية المجتمعات المحلية في المناطق والبؤر الساخنة التي تتكرر فيها الاعتداءات بخطورة هذه الممارسات، والتعاون مع القطاعات المتداخلة ومنها قطاع الطاقة /شركات توزيع الكهرباء.
وقال إن ذلك سيساهم في تحديد مواقع الآبار المخالفة، والتي تحتاج إلى طاقة كهربائية لضخ المياه، والاستمرار في نشر التقارير الدورية عن الاعتداءات وكميات المياه الموفرة والإبرادات المتحققة والدروس المستفادة، وإشراك الشباب في الجامعات في تقديم الحلول الفنية والتقنية المبنية على أسس وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لهذا التحدي.
من جانبها، أكدت الخبيرة في دبلوماسية المياه ميسون الزعبي أن العقوبات بخصوص الاعتداءات على المياه "كافية وشاملة وقاسية وكافية للردع، ورغم ذلك ورغم استمرار حملات الردع فإن الاعتداءات ما زالت كبيرة".
وقالت الزعبي "إن الوقت الحالي مناسب لتقييم الوضع والخروج بتعليمات وإجراءات أخرى قد تساعد في الحد من الاعتداءات، مع ضرورة استمرار حملات تشديد الرقابة وتطبيق القانون".
وأضافت، إن الاعتداءات على مصادر المياه في الأردن أدت إلى تفاقم أزمة المياه المتفاقمة أصلا في البلاد.
وأبدت قلقها إزاء قضية الاعتداءات التي تتخذ أشكالا وأساليب مختلفة، مشيرة إلى أنها أضحت "مصدر قلق للحكومة"، وأخطرها التي شنها مجهولون على خط "الديسي"، المزود الرئيسي للمياه للعاصمة عمان وعدد من المحافظات.
وأوضحت أن أشكالا مختلفة للاعتداءات تمارس على شبكات المياه، لكنها تنقسم إلى نوعين رئيسيين، النوع الأول هو الاعتداءات الصغيرة التي يقوم بها مواطنون عاديون من خلال تركيب أنابيب مخفية إما تحت الأرض أو تغطيتها بالأسمنت، ما يؤدي إلى توصيل المياه للمستفيدين من خلال هذه الأنابيب، دون المرور عبر العدادات، "وهذا النوع منتشر على نطاق واسع".
وتابعت، إن النوع الثاني هو الاعتداءات الكبرى التي يقوم بها عدد محدود من المواطنين، لكن كمية المياه المسروقة كبيرة، لأن الاعتداء يتم بغرض تنفيذ مشاريع إنشائية كبرى أو بيع المياه المسروقة بالصهاريج أو لري المحاصيل أو سقاية الماشية.
وأوصت في هذا السياق، بضرورة إقرار إطار قانوني مناسب بهدف السيطرة على توسع الآبار وانتشارها، وإرادة سياسية قوية، ونشر العاملين الميدانيين، والقدرة على فرض عقوبات تدريجية وموثوقة على المخالفين.
وتابعت: "إن فرض الرقابة على شركات الحفر وإصدار التراخيص لها أمر ضروري للسيطرة على توسع الآبار وانتشارها"، مشيرة إلى إمكانية الحد من عدد الآبار المستخدمة من خلال شرائها مرة أخرى وضمان ردمها وإغلاقها، ومن الممكن من حيث المبدأ ردم الآبار غير القانونية، وهذا معظمه متبع في الأردن.
وأوضحت أن عددا من المستخدمين قد يختارون البقاء غير قانونيين لعدد من الأسباب، بما في ذلك عملية التسجيل المكلفة أو المرهقة، والخوف من الضرائب والعدادات، وما إلى ذلك، وحظر الحفر غير المطبق بشكل كافٍ، ما يزيد من عدد الآبار غير القانونية الجديدة.
وعلاوة على ذلك، فإن البيانات التي يتم جمعها عن عدد الآبار، غالبا ما تكون غير كاملة أو غير صحيحة بشكل واضح، حيث لا يوجد لدى المستخدمين حافز حقيقي للإبلاغ عن بيانات دقيقة، وفق الزعبي.
وبينت "أنه غالبا ما تقوض فعالية إجراءات الترخيص عوامل خارجية وداخلية مختلفة كالضغوط السياسية المحلية أو الافتقار إلى الاستمرارية في برامج التسجيل.. لذلك، يجب منح مستخدمي المياه الجوفية حوافز لتسجيل آبارهم وإضفاء الشرعية عليها".
وأوضحت "أنه قد لا يرى مستخدمو المياه الجوفية الذين حصلوا على تراخيص أي فائدة من عملية الترخيص إذا استمر زملاؤهم من المستخدمين غير المرخص لهم في سحب المياه كما كان من قبل، في حين يتعين على أولئك الذين حصلوا على ترخيص دفع الرسوم والامتثال لشروط الترخيص من أجل الاستمرار في استخدام المياه، ويشعر المزارعون بقلق خاص بشأن عملية الترخيص، والتي قد تنطوي على المزيد من الضرائب والقيود على استخراج المياه، فضلا عن مراقبة أحجام الاستخراج".
ولفتت إلى تجارب عربية ودولية أظهرت أن الحالات الوحيدة التي أبدى فيها المزارعون استعدادهم للتقدم والإعلان عن آبارهم كانت تلك التي عرضت عليهم الدولة فيها حوافز مغرية.
ومن هذه الحوافز؛ تقديم قروض أو دعم بنكي (إعانات)؛ وتعد "خطة المغرب الأخضر" في المملكة المغربيةPlan Macro Vert مثالا جيدا على ذلك، حيث وزعت إعانات على معدات الري الصغيرة تتراوح بين 80 % و100 % من تكاليف الاستثمار؛ وفي سورية، كان من شروط الحصول على قرض من البنك الزراعي تأمين مصدر مائي مرخص ومسجل لدى الهيئة العامة للموارد المائية؛ وفي المكسيك، تم تشجيع تقنين الآبار وتنظيمها من خلال تقديم دعم للكهرباء، بحسبها.
ولفتت إلى إمكانية منح الإعفاءات مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحديد الإعفاءات وأسس منحها، داعية إلى "صياغة الحدود التي تمنح عندها الإعفاءات بعناية، لتحقيق التوازن بين تخفيف العبء البيروقراطي على المؤسسات المعنية بتنظيم المياه الجوفية، وعدم تقويض الإدارة الكمية للخزان الجوفي".
وفي بلدان عديدة، لا يُشترط الترخيص أو التسجيل إلا لأنواع معينة بناء على معايير محددة تتعلق بعمق أو قطر البئر، ويمكن أيضا منح الإعفاءات من الترخيص أو التسجيل بناء على نوع الاستخدام أو المساحة المروية أو سعة الضخ أو أحجام المياه المستخرجة.
وتابعت "أنه قد تتضمن عملية التحكم في حفر الآبار وتوسيعها إعادة شراء حقوق الاستخراج والتراخيص من حاملي الحقوق، ورغم أن هذه هي الطريقة الأكثر بساطة للحد من الاستخدام، فإنها تتطلب بطبيعة الحال من الحكومة تخصيص نفقات قد تكون مرتفعة للغاية.
ووفق الزعبي، فإنه توجد طرق أخرى للحد من توسع الآبار وانتشارها، وهي تنظيم عوامل الإنتاج الأخرى أو البيئة الاقتصادية التي تتطور فيها الزراعة المروية، ومن الخيارات الفعالة إمكانية توفير الاتصال بالشبكة الكهربائية، التي تسمح أو تمنع استخدام الكهرباء لضخ المياه من الآبار.
وفي الأردن، أصبح منح التصاريح لجلب العمال الأجانب (حيث تعتمد الزراعة في الصحراء الأردنية إلى حد كبير على تشغيل العمال)، مشروطا الآن بامتلاك بئر قانونية، وهو ما يستخدم الآن بشكل متزايد للسيطرة على توسع الزراعة القائمة على المياه الجوفية، وفق الزعبي.
وذلك إلى جانب أهمية الثقافة البيئية التي تلعب دورا كبيرا في عملية الحد من الاعتداءات على مصادر المياه، مؤكدة أهمية توعية المواطنين من خلال البرامج الإرشادية، بأهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها من أجل التنمية المستدامة في الأردن.
وباتت ظاهرة الاعتداءات على المياه في مختلف مناطق المملكة؛ مشهدا متكررا ولا يقل خطورة عن أي مشهد جرمي آخر، لاسيما وأن تلك الظاهرة أضحت تهديدا حقيقيا على كميات المياه المتوفرة، والتي تعاني أصلا عجزا ضخما عاما بعد عام، وذلك رغم استمرار حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه التي بدأت اعتبارا من حزيران (يونيو) العام 2003 حتى الوقت الراهن.
واليوم، ومع الواقع الذي يعيشه المواطن فيما يتعلق بحصته من المياه ولكافة الاستخدامات، والتي لا تتجاوز 61 مترا مكعبا في العام، دقت قضية ازدياد الاعتماد على المياه المنقولة بواسطة صهاريج مياه الشرب "الخاصة"، ناقوس الخطر إزاء أنشطة أصحاب التنكات أو أصحاب آبار الشرب، والذين يعمل "بعضهم" دون تراخيص، أو من خلال آبار خاصة وبشكل مخالف، حيث طرحت تلك الأوضاع سؤالا مهما حول ما إذا كانت هذه الأسواق تخفف أو تزيد من حدة الإجهاد المائي.
وبين نص قرار وزارة المياه حول ردم الآبار العاملة المخالفة، أن ذلك يتم استنادا للأحكام الواردة في قانون سلطة المياه رقم 18 للعام 1988 وتعديلاته، وكذلك نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 للعام 2002 وتعديلاته.
وتنص المادة 18 من نظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2002 على "أنه للأمين العام ردم أي بئر تم حفرها دون الحصول على رخصة وفقا لأحكام هذا النظام، وردم أي بئر لم يتقيد صاحبها بشروط الرخص الممنوحة له".
كما "يتحمل المخالف تكلفة إزالة المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. وإذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة تلغى الرخص الممنوحة له".
وحدد القانون عقوبة الحبس من 1-5 سنوات وغرامة مالية من 2000-7000 دينار على كل من ارتكب هذه المخالفات: الاعتداء على خطوط المياه الناقلة الرئيسة، الاعتداء على محطات الصرف الصحي ومحطات ضخ ومعالجة المياه، وإحداث تلوث في مصادر المياه.
كما نص القانون على عقوبة الحبس من 1-3 سنوات وغرامة مالية 5000 دينار كحد أدنى بحق كل من ارتكب المخالفات التالية: الاعتداء على مشاريع المياه والصرف الصحي، الاعتداء على مصادر المياه، إلحاق التلف بالإنشاءات والآليات والأجهزة والمواد أو تعطيلها.
كما حدد القانون عقوبة الحبس من 4 أشهر - سنتين والغرامة من 1000-3000 دينار لكل من ارتكب هذه المخالفات: بيع المياه أو استعمالها أو استغلالها بطريقة تخالف القانون، والتصرف بمصادر المياه ومشاريع الصرف الصحي بما في ذلك الإضرار بالمصادر ومشاريع المياه والصرف الصحي، واستعمال شبكات الصرف الصحي بطريقة مخالفة لأحكام القانون، والربط على شبكات المياه والصرف الصحي دون الحصول على موافقة أصولية وتسديد الرسوم المستحقة.
ودعت وزارة المياه والري المواطنين إلى الإبلاغ عن أي اعتداء على مصادر المياه، مبينة أنه سيتم التعامل بالشكوى بسرية تامة.

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