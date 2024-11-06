عدم استقرار جوي بعد ظهر اليوم وحتى عصر الغد

يكون الطقس اليوم الأربعاء لطيفًا فوق المرتفعات الجبلية العالية ومعتدلًا في باقي المناطق. ومع ساعات ما بعد الظهر، تتأثر المملكة تدريجيًا بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع بإذن الله هطول زخات غير منتظمة من المطر في المناطق الجنوبية الشرقية من المملكة.



ويتوقع مع ساعات الليل أن يمتد هطول زخات المطر لتشمل عدة مناطق مختلفة من المملكة، قد تكون غزيرة أحيانًا في بعض المناطق ولفترات قصيرة، ويصحبها الرعد وهطول حبات البرد. تكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط على فترات مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها السائقين من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا، ومن خطر تشكل السيول المفاجئة في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر حدوث الرعد وتساقط حبات البرد، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية.



وتبقى المملكة يوم غدٍ الخميس ضمن حالة من عدم الاستقرار الجوي، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع استمرار توقع هطول زخات غير منتظمة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، خاصة في ساعات الصباح. ومع ساعات العصر، تضعف فرصة هطول المطر، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط على فترات مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.



ويتوقع يوم الجمعة أن تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدلًا بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



ويطرأ يوم السبت ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 24 - 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 21 - 11، وفي مرتفعات الشراة 22 - 10، وفي مناطق البادية 27 - 13، وفي مناطق السهول 25 - 14، وفي الأغوار الشمالية 30 - 19، وفي الأغوار الجنوبية 32 - 21، وفي البحر الميت 31 - 20، وفي خليج العقبة 31 - 19 درجة مئوية.-(بترا)