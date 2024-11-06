عدم استقرار جوي بعد ظهر اليوم وحتى عصر الغد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يكون الطقس اليوم الأربعاء لطيفًا فوق المرتفعات الجبلية العالية ومعتدلًا في باقي المناطق. ومع ساعات ما بعد الظهر، تتأثر المملكة تدريجيًا بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع بإذن الله هطول زخات غير منتظمة من المطر في المناطق الجنوبية الشرقية من المملكة.
ويتوقع مع ساعات الليل أن يمتد هطول زخات المطر لتشمل عدة مناطق مختلفة من المملكة، قد تكون غزيرة أحيانًا في بعض المناطق ولفترات قصيرة، ويصحبها الرعد وهطول حبات البرد. تكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط على فترات مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها السائقين من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا، ومن خطر تشكل السيول المفاجئة في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر حدوث الرعد وتساقط حبات البرد، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية.
وتبقى المملكة يوم غدٍ الخميس ضمن حالة من عدم الاستقرار الجوي، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع استمرار توقع هطول زخات غير منتظمة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، خاصة في ساعات الصباح. ومع ساعات العصر، تضعف فرصة هطول المطر، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط على فترات مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.
ويتوقع يوم الجمعة أن تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدلًا بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
ويطرأ يوم السبت ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 24 - 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 21 - 11، وفي مرتفعات الشراة 22 - 10، وفي مناطق البادية 27 - 13، وفي مناطق السهول 25 - 14، وفي الأغوار الشمالية 30 - 19، وفي الأغوار الجنوبية 32 - 21، وفي البحر الميت 31 - 20، وفي خليج العقبة 31 - 19 درجة مئوية.-(بترا)
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