الزراعة: الصادرات لهذا العام هي الأعلى منذ 5 أعوام

قالت وزارة الزراعة إن الصادرات التراكمية في نهاية تشرين أول "اكتوبر" الماضي حققت ما نسبته 99% من مجموع الصادرات الكلية من الخضار والفواكه للعام 2023.



وقالت الوزارة في بيان لها امس انه وصلت صادرات للخضار والفواكة بنهاية شهر تشرين أول "اكتوبر" الماضي الى 522 الف طن بزيادة تصل إلى 17 % مقارنة بالصادرات التراكمية لنهاية شهر تشرين أول "اكتوبر "من العام والبالغة 448 الف طن.

وبالمقارنة بالاعوام السابقة فإن الصادرات لهذا العام هي الأعلى منذ 5 أعوام وهذا يدل على تعافي الصادرات ويتوقع ارتفاعها أكثر حتى نهاية عام 2024.



وبينت الوزارة انه إستجابة لسياسة الوزارة في دعم صادرات محصول البندورة في دعم للمزارعين تم دخول أسواق جديدة مثل السوق المصري واليمني.



وأشارت الوزارة الى إرتفاع في كميات الصادرات التراكمية من التمور لهذا العام الى أسواق واعدة مثل اوروبا وامريكا، وحقق السوق البريطاني أكبر نسبة نمو في مستورداته من التمور الأردنية لتبلغ حصته من مجموع صادرات التمر الأردنية الى حوالي 17% في زيادة قدرها 190 %.



واشارت الوزارة الى ارتفاع غير مسبوق لصادرات الاغنام حيث بلغت الصادرات 704 آلاف رأس بزيادة تصل إلى 141 % وهذا الرقم يعتبر قياسياً والأعلى.



وتأتي إجراءات الوزارة ضمن مسار الخطة الوطنية للزراعة المستدامة ومحاور إرشاد وتمويل وتوجيه القطاع ومتابعة مراحل مابعد الحصاد والتي ساهمت في المحافظة على الأسواق التقليدية وفتح اسواق جديدة إلى جانب جودة المنتج المحلي الذي اصبح يشكل علامة مميزة في الاسواق العالمية.