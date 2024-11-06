الزراعة: الصادرات لهذا العام هي الأعلى منذ 5 أعوام

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الزراعة إن الصادرات التراكمية في نهاية تشرين أول "اكتوبر" الماضي حققت ما نسبته 99% من مجموع الصادرات الكلية من الخضار والفواكه للعام 2023.
وقالت الوزارة في بيان لها امس انه وصلت صادرات للخضار والفواكة بنهاية شهر تشرين أول "اكتوبر" الماضي الى 522 الف طن بزيادة تصل إلى 17 % مقارنة بالصادرات التراكمية لنهاية شهر تشرين أول "اكتوبر "من العام والبالغة 448 الف طن.
وبالمقارنة بالاعوام السابقة فإن الصادرات لهذا العام هي الأعلى منذ 5 أعوام وهذا يدل على تعافي الصادرات ويتوقع ارتفاعها أكثر حتى نهاية عام 2024.
وبينت الوزارة انه إستجابة لسياسة الوزارة في دعم صادرات محصول البندورة في دعم للمزارعين تم دخول أسواق جديدة مثل السوق المصري واليمني.
وأشارت الوزارة الى إرتفاع في كميات الصادرات التراكمية من التمور لهذا العام الى أسواق واعدة مثل اوروبا وامريكا، وحقق السوق البريطاني أكبر نسبة نمو في مستورداته من التمور الأردنية لتبلغ حصته من مجموع صادرات التمر الأردنية الى حوالي 17% في زيادة قدرها 190 %.
واشارت الوزارة الى ارتفاع غير مسبوق لصادرات الاغنام حيث بلغت الصادرات 704 آلاف رأس بزيادة تصل إلى 141 % وهذا الرقم يعتبر قياسياً والأعلى.
وتأتي إجراءات الوزارة ضمن مسار الخطة الوطنية للزراعة المستدامة ومحاور إرشاد وتمويل وتوجيه القطاع ومتابعة مراحل مابعد الحصاد والتي ساهمت في المحافظة على الأسواق التقليدية وفتح اسواق جديدة إلى جانب جودة المنتج المحلي الذي اصبح يشكل علامة مميزة في الاسواق العالمية.
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