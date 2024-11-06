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ترامب يحصل على 247 صوتا في المجمع الانتخابي و214 لهاريس

11/6/2024 4:37:54 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أشارت توقعات مؤسسة إديسون ريسيرش إلى فوز المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب على الديمقراطية كامالا هاريس في ولاية نورث كارولينا المتأرجحة، مما يقربه من تحقيق عودة سياسية غير متوقعة.
ولا تزال النتيجة غير مؤكدة في ست ولايات أخرى من المتوقع أن تحدد الفائز.

لكن ترامب أظهر أداء قويا في قطاع عريض من البلاد، فمع فرز نحو ثلث الأصوات، حصل ترامب، الذي يسعى إلى أن يصبح أول رئيس سابق يعود إلى البيت الأبيض منذ أكثر من 100 عام، على 247 صوتا في المجمع الانتخابي مقارنة مع 214 أصوات لمنافسته الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس.

ويحتاج المرشح إلى ما لا يقل عن 270 صوتا في المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.

وتوقعت ديسيجن ديسك لنتائج الانتخابات أن يفوز ترامب أيضا في جورجيا، مما يجعل الأمل المتبقي لهاريس هو الفوز بولايات ميشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن، غير أن أحدث البيانات تشير إلى تأخرها عن منافسها في الولايات الثلاث.

وصوت الناخبون المهتمون في الأساس بالاقتصاد بأغلبية ساحقة لصالح ترامب، خاصة في ظل شعور بتراجع أوضاعهم الاقتصادية عما كانت عليه قبل أربع سنوات.

وقال قرابة 31% من الناخبين إن الاقتصاد هو قضيتهم الرئيسية.

وقال قرابة 45% من الناخبين في أنحاء البلاد إن الوضع المالي لأسرهم أسوأ اليوم مما كان عليه قبل أربع سنوات.

وارتفعت عقود الأسهم الأميركية والدولار، في حين ارتفعت عائدات سندات الخزانة وارتفعت بتكوين، وهو ما يشي بأن قراءة المستثمرين للنتائج المبكرة تخلص إلى أنها لصالح ترامب.

غير أن مستثمرين يقولون إنه من السابق لأوانه القول إن هناك نتيجة نهائية.-(وكالات)

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