ترامب يحصل على 247 صوتا في المجمع الانتخابي و214 لهاريس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أشارت توقعات
مؤسسة إديسون ريسيرش إلى فوز المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية
دونالد ترامب على الديمقراطية كامالا هاريس في ولاية نورث كارولينا المتأرجحة، مما
يقربه من تحقيق عودة سياسية غير متوقعة.
ولا تزال
النتيجة غير مؤكدة في ست ولايات أخرى من المتوقع أن تحدد الفائز.
لكن ترامب أظهر
أداء قويا في قطاع عريض من البلاد، فمع فرز نحو ثلث الأصوات، حصل ترامب، الذي يسعى
إلى أن يصبح أول رئيس سابق يعود إلى البيت الأبيض منذ أكثر من 100 عام، على 247 صوتا في المجمع الانتخابي مقارنة مع 214 أصوات لمنافسته الديمقراطية نائبة
الرئيس كامالا هاريس.
ويحتاج المرشح
إلى ما لا يقل عن 270 صوتا في المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.
وتوقعت ديسيجن
ديسك لنتائج الانتخابات أن يفوز ترامب أيضا في جورجيا، مما يجعل الأمل المتبقي
لهاريس هو الفوز بولايات ميشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن، غير أن أحدث البيانات تشير
إلى تأخرها عن منافسها في الولايات الثلاث.
وصوت الناخبون
المهتمون في الأساس بالاقتصاد بأغلبية ساحقة لصالح ترامب، خاصة في ظل شعور بتراجع
أوضاعهم الاقتصادية عما كانت عليه قبل أربع سنوات.
وقال قرابة 31%
من الناخبين إن الاقتصاد هو قضيتهم الرئيسية.
وقال قرابة 45%
من الناخبين في أنحاء البلاد إن الوضع المالي لأسرهم أسوأ اليوم مما كان عليه قبل
أربع سنوات.
وارتفعت عقود
الأسهم الأميركية والدولار، في حين ارتفعت عائدات سندات الخزانة وارتفعت بتكوين،
وهو ما يشي بأن قراءة المستثمرين للنتائج المبكرة تخلص إلى أنها لصالح ترامب.
غير أن مستثمرين
يقولون إنه من السابق لأوانه القول إن هناك نتيجة نهائية.-(وكالات)
MENAFN06112024000072011014ID1108855992
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.