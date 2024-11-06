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ترامب يعلن فوزه بانتخابات الرئاسة الأميركية

11/6/2024 4:37:54 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب من على منصة مركز مؤتمرات بالم بيتش بولاية فلوريدا، الأربعاء، فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية.
وقال ترامب: "أشكر الشعب الأميركي على انتخابي لأكون الرئيس الـ47".

وتابع: "حققنا نصرا سياسيا لم تشهد بلادنا مثله من قبل".

وقال ترامب: "حققنا الفوز في الولايات المتأرجحة، صنعنا التاريخ الليلة وهذا نصر سياسي، سنبدأ العصر الذهبي للولايات المتحدة".

وهنأ رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون الأربعاء "الرئيس المنتخب" دونالد ترامب، بعدما تفردت فوكس نيوز بإعلان فوزه رغم عدم حسم الشبكات الأخرى نتيجة السباق إلى البيت الأبيض بعد.

وقال جونسون: "دونالد ترامب هو الآن رئيسنا المنتخب الذي اختاره الشعب الأميركي لفترة مثل هذه الفترة".

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