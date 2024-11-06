سارة ماكبرايد... أول متحولة جنسياً في الكونغرس الأميركي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصبحت الديمقراطية سارة ماكبرايد، يوم (الثلاثاء)، أول شخص متحول جنسياً يُنتخب عضواً في الكونغرس الأميركي لتمثّل ولايتها ديلاوير.
وسبق لهذه المرأة البالغة من العمر 34 عاماً أن كانت عضواً في الكونغرس المحلي للولاية الواقعة في شمال شرق الولايات المتحدة.
وفي الانتخابات التي جرت، الثلاثاء، فازت ماكبرايد بمقعد في مجلس النواب الفيدرالي عن ولايتها ديلاوير، بحسب ما توقعت وسائل إعلام أميركية بينها ((إن بي سي)) و((سي إن إن)).
وعلى الرغم من إدراكها لأهمية كونها أول شخص متحوّل جنسياً يفوز بمقعد في الكونغرس الأميركي، فقد قالت ماكبرايد لمحطة ((سي بي إس)) مؤخراً أنّ أولوياتها إذا ما فازت في الانتخابات ستكون بشكل أساسي موضوعات تكلفة رعاية الأطفال والسكن والصحة والحقّ في الإجهاض.
وشكّلت حقوق الأشخاص المتحوّلين جنسياً أحد المواضيع الساخنة في حملة الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأميركية التي جرت (الثلاثاء).-(وكالات)
MENAFN06112024000072011014ID1108855989
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.