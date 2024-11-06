سارة ماكبرايد... أول متحولة جنسياً في الكونغرس الأميركي

أصبحت الديمقراطية سارة ماكبرايد، يوم (الثلاثاء)، أول شخص متحول جنسياً يُنتخب عضواً في الكونغرس الأميركي لتمثّل ولايتها ديلاوير.



وسبق لهذه المرأة البالغة من العمر 34 عاماً أن كانت عضواً في الكونغرس المحلي للولاية الواقعة في شمال شرق الولايات المتحدة.



وفي الانتخابات التي جرت، الثلاثاء، فازت ماكبرايد بمقعد في مجلس النواب الفيدرالي عن ولايتها ديلاوير، بحسب ما توقعت وسائل إعلام أميركية بينها ((إن بي سي)) و((سي إن إن)).



وعلى الرغم من إدراكها لأهمية كونها أول شخص متحوّل جنسياً يفوز بمقعد في الكونغرس الأميركي، فقد قالت ماكبرايد لمحطة ((سي بي إس)) مؤخراً أنّ أولوياتها إذا ما فازت في الانتخابات ستكون بشكل أساسي موضوعات تكلفة رعاية الأطفال والسكن والصحة والحقّ في الإجهاض.



وشكّلت حقوق الأشخاص المتحوّلين جنسياً أحد المواضيع الساخنة في حملة الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأميركية التي جرت (الثلاثاء).-(وكالات)