الديمقراطيون في نيويورك يستعيدون قوتهم بعد خسائر قاسية في عام 2022

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استطاع الديمقراطيون في نيويورك استعادة قوتهم ليلة الثلاثاء، حيث تمكنوا من الحفاظ على جميع مقاعدهم في مجلس النواب، بل وانتزاع مقاعد إضافية من الجمهوريين، مما يعزز فرص النائب حكيم جيفريز ليصبح أول رئيس مجلس نواب أمريكي من أصول إفريقية.
ومع انتهاء 23 سباقًا لمقاعد مجلس النواب في نيويورك عند الساعة الواحدة صباح الأربعاء، تمكن الديمقراطيون من استعادة بعض من هيبتهم بعد الانتكاسة التي عانوا منها في عام 2022. حيث حافظوا على جميع مقاعدهم وانتزعوا اثنين من الجمهوريين، ويبدون على وشك الفوز بمقعد إضافي آخر، مما يعكس قوة حملتهم الانتخابية في وجه صراع مرير ومكلف للسيطرة على البيت الأبيض.
وقالت لورا جيلين، المرشحة الديمقراطية التي أعلنت فوزها على منافسها الجمهوري أنتوني ديسبوزيتو في مقعد لونغ آيلاند: "يمكن لنيويوركيين الآن أن يرفعوا رؤوسهم عالياً في قاعات الكونغرس". حيث قادت جيلين ديسبوزيتو بفارق 1.8 نقطة مع نهاية حملتها الانتخابية، بحسب موقع بوليتيكو.
فيما استعاد الجمهوريون السيطرة على مجلس الشيوخ، وحقق دونالد ترامب تقدمًا على منافسته الديمقراطية كمالا هاريس في السباق الرئاسي، تأتي نتائج مجلس النواب في نيويورك بمثابة شعلة أمل للديمقراطيين في جهودهم لاستعادة السيطرة على مجلس النواب، مما يمهد الطريق أمام جيفريز، زعيم الأقلية في المجلس، للوصول إلى أعلى المناصب.
وأحد أكبر الانتصارات كان انتزاع الديمقراطي جوش رايلي لمقعد من الجمهوري مارك مولينارو في سباق تنافسي شمال ولاية نيويورك. كما استطاع الديمقراطي جون مانينون الفوز بمقعد في منطقة سيراكيوز بعد منافسة مع الجمهوري براندون ويليامز الذي شغل المنصب لمدة عامين، ليصبح ذلك المقعد أبرز فرصة للديمقراطيين على مستوى البلاد لقلب ميزان القوى.
وقد حافظ الديمقراطيون أيضًا على مقعدين تنافسيين آخرين، حيث تمكّن المحارب المخضرم بات رايان من مواجهة تحدي أليسون إسبوزيتو، ضابط الشرطة المتقاعد من شرطة نيويورك، في وادي هدسون، بينما انتصر توم سوازي على الجمهوري مايك ليبتري.
دعم إضافي من حاكمة نيويورك كاثي هوشول
إلى جانب الآثار التاريخية لفوز جيفريز، فإن الأداء الإيجابي للديمقراطيين في نيويورك يدعم أيضًا مكانة الحاكمة كاثي هوشول، التي تعرضت لانتقادات بعد خسارة حزبها ثلاثة مقاعد في مجلس النواب أمام الجمهوريين قبل عامين. حيث فازت هوشول على منافسها الجمهوري لي زيلدين في انتخابات 2022 بفارق ضئيل في إحدى الولايات الأكثر ميلاً للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة.
لتدارك الانتقادات، بذل الديمقراطيون في نيويورك جهودًا لتعزيز بنية الحزب التنظيمية، والتي كانت تركز في السابق على احتياجات الحاكمة فقط. قامت هوشول بوجه خاص بتوسيع العمليات الميدانية وجمع التبرعات لدعم المرشحين في الانتخابات المحلية.
قالت السيناتورة كيرستن جيليبراند في حفل النصر الخاص بها في مانهاتن بعد إغلاق صناديق الاقتراع: "هذه هي الديمقراطية في أبهى صورها، وأنا واثقة من أننا سنحقق الأغلبية في مجلس النواب لصالح الحزب الديمقراطي".
قضايا الأمن الحدود وحقوق الإجهاض في قلب المنافسة
كما سيطرت قضايا الأمن الحدود وحقوق الإجهاض على السباق الانتخابي، خاصة في المناطق الحاسمة في الضواحي. حيث سعى الجمهوريون للاستفادة من مخاوف الناخبين حول الأمن، ووجهوا انتقادات للقوانين الخاصة بالعدالة الجنائية التي أقرها المشرعون في ولاية نيويورك.
ومع ذلك، نجح الديمقراطيون في تجنيد مرشحين معتدلين قادرين على جذب الناخبين المستقلين، كما تجلى في فوز جيلين على منافسها الجمهوري ديسبوزيتو، الذي تأثرت حملته بتقارير عن تعيينه لأفراد من عائلته في مكتبه.
واحتفل رئيس حزب ناسو الديمقراطي، جاي جاكوبس، برفع يديه عالياً بين جيلين وسوازي ليلة الثلاثاء قائلًا: "كنت أتطلع إلى هذه اللحظة منذ سنوات".
مثّل انتصار سوازي في الانتخابات الخاصة التي جرت في فبراير الماضي دافعًا إضافيًا للديمقراطيين، حيث استخدموا استراتيجيته كنموذج للفوز بالمقاعد المتأرجحة.
سباق محتدم في وادي هدسون
في وادي هدسون، واجه الجمهوري مولينارو منافسة قوية من الديمقراطي رايلي، حيث تصاعدت المعركة الانتخابية التي شملت تبادل الاتهامات بشأن السياسات المتعلقة بالهجرة والاقتصاد. بينما لجأ مولينارو إلى مزاعم لا أساس لها أطلقها ترامب، بما في ذلك ادعاء أن مهاجرين من هايتي يتناولون الحيوانات الأليفة في ولاية أوهايو.
رغم جهود الجمهوريين في استعادة بعض المقاعد، إلا أن الديمقراطيين تمكنوا من الحفاظ على اثنين من المقاعد التي سعى الجمهوريون لانتزاعها.
التحديات المستقبلية
في مقاطعة سيراكيوز، ساهمت إعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية في تعزيز فرص مانينون في الفوز على ويليامز. وفي لونغ آيلاند، تمكن الجمهوري نيك لالوتا من صد تحدي الديمقراطي والمعلق السابق في قناة سي إن إن، جون أفلون، الذي قُدم كمرشح وسطي لجذب الناخبين الميّالين للجمهوريين.
أما النائب الجمهوري مايك لولر، الذي فاز بولاية ثانية في وادي هدسون، فقد أشار إلى طموحاته المستقبلية للترشح لمنصب حاكم نيويورك في عام 2026، مما قد تكون له تداعيات سياسية على مستوى الولاية في السنوات القادمة.
MENAFN06112024000072011014ID1108855987