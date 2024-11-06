الديمقراطيون في نيويورك يستعيدون قوتهم بعد خسائر قاسية في عام 2022

استطاع الديمقراطيون في نيويورك استعادة قوتهم ليلة الثلاثاء، حيث تمكنوا من الحفاظ على جميع مقاعدهم في مجلس النواب، بل وانتزاع مقاعد إضافية من الجمهوريين، مما يعزز فرص النائب حكيم جيفريز ليصبح أول رئيس مجلس نواب أمريكي من أصول إفريقية.

ومع انتهاء 23 سباقًا لمقاعد مجلس النواب في نيويورك عند الساعة الواحدة صباح الأربعاء، تمكن الديمقراطيون من استعادة بعض من هيبتهم بعد الانتكاسة التي عانوا منها في عام 2022. حيث حافظوا على جميع مقاعدهم وانتزعوا اثنين من الجمهوريين، ويبدون على وشك الفوز بمقعد إضافي آخر، مما يعكس قوة حملتهم الانتخابية في وجه صراع مرير ومكلف للسيطرة على البيت الأبيض.



وقالت لورا جيلين، المرشحة الديمقراطية التي أعلنت فوزها على منافسها الجمهوري أنتوني ديسبوزيتو في مقعد لونغ آيلاند: "يمكن لنيويوركيين الآن أن يرفعوا رؤوسهم عالياً في قاعات الكونغرس". حيث قادت جيلين ديسبوزيتو بفارق 1.8 نقطة مع نهاية حملتها الانتخابية، بحسب موقع بوليتيكو.





فيما استعاد الجمهوريون السيطرة على مجلس الشيوخ، وحقق دونالد ترامب تقدمًا على منافسته الديمقراطية كمالا هاريس في السباق الرئاسي، تأتي نتائج مجلس النواب في نيويورك بمثابة شعلة أمل للديمقراطيين في جهودهم لاستعادة السيطرة على مجلس النواب، مما يمهد الطريق أمام جيفريز، زعيم الأقلية في المجلس، للوصول إلى أعلى المناصب.



وأحد أكبر الانتصارات كان انتزاع الديمقراطي جوش رايلي لمقعد من الجمهوري مارك مولينارو في سباق تنافسي شمال ولاية نيويورك. كما استطاع الديمقراطي جون مانينون الفوز بمقعد في منطقة سيراكيوز بعد منافسة مع الجمهوري براندون ويليامز الذي شغل المنصب لمدة عامين، ليصبح ذلك المقعد أبرز فرصة للديمقراطيين على مستوى البلاد لقلب ميزان القوى.



وقد حافظ الديمقراطيون أيضًا على مقعدين تنافسيين آخرين، حيث تمكّن المحارب المخضرم بات رايان من مواجهة تحدي أليسون إسبوزيتو، ضابط الشرطة المتقاعد من شرطة نيويورك، في وادي هدسون، بينما انتصر توم سوازي على الجمهوري مايك ليبتري.



دعم إضافي من حاكمة نيويورك كاثي هوشول

إلى جانب الآثار التاريخية لفوز جيفريز، فإن الأداء الإيجابي للديمقراطيين في نيويورك يدعم أيضًا مكانة الحاكمة كاثي هوشول، التي تعرضت لانتقادات بعد خسارة حزبها ثلاثة مقاعد في مجلس النواب أمام الجمهوريين قبل عامين. حيث فازت هوشول على منافسها الجمهوري لي زيلدين في انتخابات 2022 بفارق ضئيل في إحدى الولايات الأكثر ميلاً للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة.



لتدارك الانتقادات، بذل الديمقراطيون في نيويورك جهودًا لتعزيز بنية الحزب التنظيمية، والتي كانت تركز في السابق على احتياجات الحاكمة فقط. قامت هوشول بوجه خاص بتوسيع العمليات الميدانية وجمع التبرعات لدعم المرشحين في الانتخابات المحلية.



قالت السيناتورة كيرستن جيليبراند في حفل النصر الخاص بها في مانهاتن بعد إغلاق صناديق الاقتراع: "هذه هي الديمقراطية في أبهى صورها، وأنا واثقة من أننا سنحقق الأغلبية في مجلس النواب لصالح الحزب الديمقراطي".



قضايا الأمن الحدود وحقوق الإجهاض في قلب المنافسة

كما سيطرت قضايا الأمن الحدود وحقوق الإجهاض على السباق الانتخابي، خاصة في المناطق الحاسمة في الضواحي. حيث سعى الجمهوريون للاستفادة من مخاوف الناخبين حول الأمن، ووجهوا انتقادات للقوانين الخاصة بالعدالة الجنائية التي أقرها المشرعون في ولاية نيويورك.



ومع ذلك، نجح الديمقراطيون في تجنيد مرشحين معتدلين قادرين على جذب الناخبين المستقلين، كما تجلى في فوز جيلين على منافسها الجمهوري ديسبوزيتو، الذي تأثرت حملته بتقارير عن تعيينه لأفراد من عائلته في مكتبه.



واحتفل رئيس حزب ناسو الديمقراطي، جاي جاكوبس، برفع يديه عالياً بين جيلين وسوازي ليلة الثلاثاء قائلًا: "كنت أتطلع إلى هذه اللحظة منذ سنوات".



مثّل انتصار سوازي في الانتخابات الخاصة التي جرت في فبراير الماضي دافعًا إضافيًا للديمقراطيين، حيث استخدموا استراتيجيته كنموذج للفوز بالمقاعد المتأرجحة.



سباق محتدم في وادي هدسون

في وادي هدسون، واجه الجمهوري مولينارو منافسة قوية من الديمقراطي رايلي، حيث تصاعدت المعركة الانتخابية التي شملت تبادل الاتهامات بشأن السياسات المتعلقة بالهجرة والاقتصاد. بينما لجأ مولينارو إلى مزاعم لا أساس لها أطلقها ترامب، بما في ذلك ادعاء أن مهاجرين من هايتي يتناولون الحيوانات الأليفة في ولاية أوهايو.



رغم جهود الجمهوريين في استعادة بعض المقاعد، إلا أن الديمقراطيين تمكنوا من الحفاظ على اثنين من المقاعد التي سعى الجمهوريون لانتزاعها.



التحديات المستقبلية

في مقاطعة سيراكيوز، ساهمت إعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية في تعزيز فرص مانينون في الفوز على ويليامز. وفي لونغ آيلاند، تمكن الجمهوري نيك لالوتا من صد تحدي الديمقراطي والمعلق السابق في قناة سي إن إن، جون أفلون، الذي قُدم كمرشح وسطي لجذب الناخبين الميّالين للجمهوريين.



أما النائب الجمهوري مايك لولر، الذي فاز بولاية ثانية في وادي هدسون، فقد أشار إلى طموحاته المستقبلية للترشح لمنصب حاكم نيويورك في عام 2026، مما قد تكون له تداعيات سياسية على مستوى الولاية في السنوات القادمة.



