زعماء العالم يهنؤون ترامب على منصة إكس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تسارع زعماء العالم لتهنئة المرشح الجمهوري دونالد ترامب بعد أن توقعت شبكة "فوكس نيوز" فوزه على نائبة الرئيس الديمقراطية كمالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مما يُعد عودة سياسية مذهلة بعد أربع سنوات من مغادرته البيت الأبيض.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال في منشور على منصة إكس:" "أقدر التزام الرئيس ترامب بمبدأ 'السلام من خلال القوة' في الشؤون العالمية. هذا هو المبدأ الذي يمكن أن يقرب السلام العادل في أوكرانيا".
ونشر نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في تعليق على إكس هو الآخر: "تهاني على أعظم عودة في التاريخ! عودتك التاريخية إلى البيت الأبيض تقدم بداية جديدة لأمريكا والتزامًا قويًا بالتحالف العظيم بين إسرائيل وأمريكا. إنه انتصار هائل! بصداقتنا الحقيقية".
فيما كتب إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا على منصة إكس: "تهانينا، الرئيس دونالد ترامب. مستعد للعمل معًا كما عرفنا كيف نفعل خلال أربع سنوات. مع قناعاتك وقناعاتي. باحترام وطموح. من أجل المزيد من السلام والازدهار".
و كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا كتب أيضا : "تهانينا للرئيس المنتخب ترامب على فوزه التاريخي في الانتخابات. أتطلع إلى العمل معك في السنوات المقبلة. بصفتنا أقرب الحلفاء، نقف جنبًا إلى جنب دفاعًا عن قيمنا المشتركة من الحرية والديمقراطية والمشاريع.".
امامارك روته، الأمين العام لحلف الناتو فال : لا"لقد هنأت للتو دونالد ترامب على انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة. قيادته ستكون مجددًا أساسية للحفاظ على قوة تحالفنا. أتطلع إلى العمل معه مرة أخرى لتعزيز السلام من خلال القوة عبر الناتو"، في منشور على منصة X.
وفي منشور على منصة X، قدمت جيورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا"أصدق التهاني" لترامب، وقالت إن إيطاليا والولايات المتحدة تربطهما "تحالف غير قابل للكسر". "إنه رابط استراتيجي، وأنا واثقة من أننا سنعززه بشكل أكبر الآن".
كما نشر ديمتري ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق :"ترامب لديه خاصية مفيدة لنا: كرجل أعمال إلى النخاع، يكره إنفاق الأموال على مشاريع ثانوية وأعمال خيرية سيئة ومنظمات دولية جشعة"، كتب ميدفيديف، الذي يشغل الآن منصبًا كبيرًا في الأمن، على حسابه الرسمي في تليغرام.
وكتب ديك شوف، رئيس وزراء هولندا على منصة إكس أيضا، "تهانينا لـترامب على الفوز في الانتخابات الرئاسية. الولايات المتحدة حليف مهم لهولندا، سواء على المستوى الثنائي أو في السياقات الدولية مثل الناتو. أتطلع إلى تعاوننا الوثيق بشأن المصالح المشتركة بين الولايات المتحدة وهولندا".
وهنأ كارل نيهامر، مستشار النمسا ترامب على الفوز في الانتخابات. وقال في منشور على إكس:" الولايات المتحدة شريك استراتيجي مهم للنمسا. نحن نتطلع إلى توسيع وتقوية علاقاتنا عبر الأطلسي للتعامل مع التحديات العالمية معًا."
واعتبر فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر عودة ترامب تاريخية بمنشوره: "أكبر عودة في تاريخ السياسة الأمريكية! تهانينا للرئيس ترامب على فوزه الهائل. إنه انتصار مطلوب بشدة للعالم!.
وهنأ بيتر فيالا، رئيس وزراء جمهورية التشيك ترامب على منصة إكس : "تهانينا لدونالد ترامب على الفوز في الانتخابات الرئاسية. هدفنا المشترك هو ضمان أن تظل العلاقات بين بلدينا على أعلى مستوى، بغض النظر عن التغييرات في الإدارة، وأن نستمر في تطويرها لصالح مواطنينا".
وأيضا توالت التهاني لترامب من مارسيل تشيولاكو، رئيس وزراء رومانيا الذي غرد : "تهانينا للرئيس على هذا النصر التاريخي! رومانيا مستعدة للعمل معًا لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية. في ظل قيادتك الجديدة، نأمل في تحقيق السلام والازدهار لجميع مواطنينا! نتطلع إلى تعاون مثمر!"
وكتب أولف كريسترسون، رئيس وزراء السويد: "أهنئ دونالد ترامب على انتخابه الرئيس القادم للولايات المتحدة. أتطلع إلى العمل معًا ومواصلة العلاقات الممتازة بين الولايات المتحدة والسويد كأصدقاء وحلفاء."
كما هنأ يوناس غار ستوري، رئيس وزراء النرويج ترامب : "أود أن أهنئ دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. الولايات المتحدة هي أهم حليف للنرويج ونعمل معًا بشكل وثيق في العديد من المجالات. أتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع الولايات المتحدة تحت قيادة السيد ترامب."
وعبر ميته فريدريكسن، رئيسة وزراء الدنمارك عن دعمه بمنشور على إكس: "تهانينا لدونالد ترامب على الفوز في الانتخابات. الولايات المتحدة هي حليفنا الأهم. يجب أن نحافظ على التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة والدنمارك ونستمر في تعزيز الرابط عبر الأطلسي الذي صمد عبر الأجيال."- وكالات
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