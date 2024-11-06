زعماء العالم يهنؤون ترامب على منصة إكس

تسارع زعماء العالم لتهنئة المرشح الجمهوري دونالد بعد أن توقعت شبكة "فوكس نيوز" فوزه على نائبة الرئيس الديمقراطية كمالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مما يُعد عودة مذهلة بعد أربع سنوات من مغادرته البيت الأبيض.



الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال في منشور على منصة إكس:" "أقدر التزام الرئيس ترامب بمبدأ 'السلام من خلال القوة' في الشؤون العالمية. هذا هو المبدأ الذي يمكن أن يقرب السلام العادل في أوكرانيا".

ونشر رئيس الوزراء الإسرائيلي في تعليق على إكس هو الآخر: "تهاني على أعظم عودة في التاريخ! عودتك التاريخية إلى البيت الأبيض تقدم بداية جديدة لأمريكا والتزامًا قويًا بالتحالف العظيم بين إسرائيل وأمريكا. إنه انتصار هائل! بصداقتنا الحقيقية".



فيما كتب إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا على منصة إكس: "تهانينا، الرئيس دونالد ترامب. مستعد للعمل معًا كما عرفنا كيف نفعل خلال أربع سنوات. مع قناعاتك وقناعاتي. باحترام وطموح. من أجل المزيد من السلام والازدهار".

و كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا كتب أيضا : "تهانينا للرئيس المنتخب ترامب على فوزه التاريخي في الانتخابات. أتطلع إلى العمل معك في السنوات المقبلة. بصفتنا أقرب الحلفاء، نقف جنبًا إلى جنب دفاعًا عن قيمنا المشتركة من الحرية والديمقراطية والمشاريع.".

امامارك روته، الأمين العام لحلف الناتو فال : لا"لقد هنأت للتو دونالد ترامب على انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة. قيادته ستكون مجددًا أساسية للحفاظ على قوة تحالفنا. أتطلع إلى العمل معه مرة أخرى لتعزيز السلام من خلال القوة عبر الناتو"، في منشور على منصة X.



وفي منشور على منصة X، قدمت جيورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا"أصدق التهاني" لترامب، وقالت إن إيطاليا والولايات المتحدة تربطهما "تحالف غير قابل للكسر". "إنه رابط استراتيجي، وأنا واثقة من أننا سنعززه بشكل أكبر الآن".



كما نشر ديمتري ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق :"ترامب لديه خاصية مفيدة لنا: كرجل أعمال إلى النخاع، يكره إنفاق الأموال على مشاريع ثانوية وأعمال خيرية سيئة ومنظمات دولية جشعة"، كتب ميدفيديف، الذي يشغل الآن منصبًا كبيرًا في الأمن، على حسابه الرسمي في تليغرام.



وكتب ديك شوف، رئيس وزراء هولندا على منصة إكس أيضا، "تهانينا لـترامب على الفوز في الانتخابات الرئاسية. الولايات المتحدة حليف مهم لهولندا، سواء على المستوى الثنائي أو في السياقات الدولية مثل الناتو. أتطلع إلى تعاوننا الوثيق بشأن المصالح المشتركة بين الولايات المتحدة وهولندا".



وهنأ كارل نيهامر، مستشار النمسا ترامب على الفوز في الانتخابات. وقال في منشور على إكس:" الولايات المتحدة شريك استراتيجي مهم للنمسا. نحن نتطلع إلى توسيع وتقوية علاقاتنا عبر الأطلسي للتعامل مع التحديات العالمية معًا."



واعتبر فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر عودة ترامب تاريخية بمنشوره: "أكبر عودة في تاريخ السياسة الأمريكية! تهانينا للرئيس ترامب على فوزه الهائل. إنه انتصار مطلوب بشدة للعالم!.



وهنأ بيتر فيالا، رئيس وزراء جمهورية التشيك ترامب على منصة إكس : "تهانينا لدونالد ترامب على الفوز في الانتخابات الرئاسية. هدفنا المشترك هو ضمان أن تظل العلاقات بين بلدينا على أعلى مستوى، بغض النظر عن التغييرات في الإدارة، وأن نستمر في تطويرها لصالح مواطنينا".

وأيضا توالت التهاني لترامب من مارسيل تشيولاكو، رئيس وزراء رومانيا الذي غرد : "تهانينا للرئيس على هذا النصر التاريخي! رومانيا مستعدة للعمل معًا لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية. في ظل قيادتك الجديدة، نأمل في تحقيق السلام والازدهار لجميع مواطنينا! نتطلع إلى تعاون مثمر!"

وكتب أولف كريسترسون، رئيس وزراء السويد: "أهنئ دونالد ترامب على انتخابه الرئيس القادم للولايات المتحدة. أتطلع إلى العمل معًا ومواصلة العلاقات الممتازة بين الولايات المتحدة والسويد كأصدقاء وحلفاء."



كما هنأ يوناس غار ستوري، رئيس وزراء النرويج ترامب : "أود أن أهنئ دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. الولايات المتحدة هي أهم حليف للنرويج ونعمل معًا بشكل وثيق في العديد من المجالات. أتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع الولايات المتحدة تحت قيادة السيد ترامب."



وعبر ميته فريدريكسن، رئيسة وزراء الدنمارك عن دعمه بمنشور على إكس: "تهانينا لدونالد ترامب على الفوز في الانتخابات. الولايات المتحدة هي حليفنا الأهم. يجب أن نحافظ على التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة والدنمارك ونستمر في تعزيز الرابط عبر الأطلسي الذي صمد عبر الأجيال."- وكالات

