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شراكة بحثية فريدة من نوعها لمختبر بيولاب الطبي بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف

11/6/2024 4:37:42 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن مختبر بيولاب الطبي عن شراكة جديدة مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، في مجال الدراسات والاختبارات والاستشارات التشخيصية.
وتتلخص الشراكة بين الجانبين في مجال الاختبارات والاستشارات التشخيصية عالية الجودة، حيث يتم إجراء مسح ميداني ودراسات وأبحاث في دول متعددة مثل السنغال وبوركينا فاسو ومدغشقر وقرغيزستان وغير من الدول، والتي تتعلق في دراسة نسب الأملاح والمعادن والفيتامينات بالمجتمع المحلي لتلك الدول، ونقلها لمختبرات بيولاب الطبية وعمل دراسات وتحليل لتلك العينات.
وأُجريت دراسات في دولة قرغيزستان مؤخراً، تتعلق بمسح وطني متكامل للمغذيات الدقيقة والقياسات البشرية، وإجراء دراسة في مدغشقر، ومسح وطني للمغذيات الدقيقة، بالتعاون مع منظمة الصحة العاليمة واليونيسيف ووزارات الصحة في تلك الدول.
المؤسس والمدير التنفيذي لمختبر بيولاب الطبي الدكتور عميد عبدالنّور، أكد بأن مختبر بيولاب يسعى بشكل متواصل على توسيع خدمات التي يقدمها المختبر إلى ما هو أبعد من حدود الأردن والمنطقة، مشيراً بأن هذه الشراكة تفتح المجال أمام بيولاب لنقل الخبرات التي يمتلكها لكافة دول العالم، ودعم المشاريع المختلفة على مستوى العالم.
وأشار الدكتور عميد إلى أن هذه الشراكة تعكس مدى الكفاءة والمهنية العالية التي تحظى بها الكوادر الطبية العاملة بمختبر بيولاب، ومدى التطور بالخدمات المقدمة، والانفراد في تقديم أفضل الرعاية والخدمات الطبية المخبرية في الأردن وبالخارج، معرباً عن سعادته بتحقيق مختبر بيولاب الطبي إنجازات متتالية تضاف إلى رصيد قطاع الطب المخبري.
ويعتبر مختبر بيولاب الطبي من الرواد في حقل التشخيصات الطبية والفحوصات المخبرية، حيث يقدم خدمة توفير أكثر من 700 نوع من الفحوصات الطبية، سواءً للأفراد أو الأطباء أو المستشفيات والمختبرات الأخرى في شتى أرجاء منطقة الشرق الأوسط وفي الأردن، وتتوزع فروع بيولاب 25 في مناطق هامة ومختلفة من الأردن، بالإضافة إلى التواجد في المملكة العربية السعودية والعراق.
ويتميز مختبر بيولاب بحصوله على الاعتمادية من خمسة هيئات اعتماد دولية لضمان الجودة، وتتمثل في اعتماد كلية علم الأمراض الأمريكية CAP واللجنة المشتركة الدولية JCI، وشهادة ISO15189 المقدمة من نظام الاعتماد الأردني JAS للخدمات الصحية المميزة، واعتمادية مجلس اعتماد المؤسسات الصحية HCAC، وشهادة المعيار العالمي لأمن المعلومات "ISO" 27001 .

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