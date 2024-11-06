شراكة بحثية فريدة من نوعها لمختبر بيولاب الطبي بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن مختبر بيولاب الطبي عن شراكة جديدة مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، في مجال الدراسات والاختبارات والاستشارات التشخيصية.
وتتلخص الشراكة بين الجانبين في مجال الاختبارات والاستشارات التشخيصية عالية الجودة، حيث يتم إجراء مسح ميداني ودراسات وأبحاث في دول متعددة مثل السنغال وبوركينا فاسو ومدغشقر وقرغيزستان وغير من الدول، والتي تتعلق في دراسة نسب الأملاح والمعادن والفيتامينات بالمجتمع المحلي لتلك الدول، ونقلها لمختبرات بيولاب الطبية وعمل دراسات وتحليل لتلك العينات.
وأُجريت دراسات في دولة قرغيزستان مؤخراً، تتعلق بمسح وطني متكامل للمغذيات الدقيقة والقياسات البشرية، وإجراء دراسة في مدغشقر، ومسح وطني للمغذيات الدقيقة، بالتعاون مع منظمة الصحة العاليمة واليونيسيف ووزارات الصحة في تلك الدول.
المؤسس والمدير التنفيذي لمختبر بيولاب الطبي الدكتور عميد عبدالنّور، أكد بأن مختبر بيولاب يسعى بشكل متواصل على توسيع خدمات التي يقدمها المختبر إلى ما هو أبعد من حدود الأردن والمنطقة، مشيراً بأن هذه الشراكة تفتح المجال أمام بيولاب لنقل الخبرات التي يمتلكها لكافة دول العالم، ودعم المشاريع المختلفة على مستوى العالم.
وأشار الدكتور عميد إلى أن هذه الشراكة تعكس مدى الكفاءة والمهنية العالية التي تحظى بها الكوادر الطبية العاملة بمختبر بيولاب، ومدى التطور بالخدمات المقدمة، والانفراد في تقديم أفضل الرعاية والخدمات الطبية المخبرية في الأردن وبالخارج، معرباً عن سعادته بتحقيق مختبر بيولاب الطبي إنجازات متتالية تضاف إلى رصيد قطاع الطب المخبري.
ويعتبر مختبر بيولاب الطبي من الرواد في حقل التشخيصات الطبية والفحوصات المخبرية، حيث يقدم خدمة توفير أكثر من 700 نوع من الفحوصات الطبية، سواءً للأفراد أو الأطباء أو المستشفيات والمختبرات الأخرى في شتى أرجاء منطقة الشرق الأوسط وفي الأردن، وتتوزع فروع بيولاب 25 في مناطق هامة ومختلفة من الأردن، بالإضافة إلى التواجد في المملكة العربية السعودية والعراق.
ويتميز مختبر بيولاب بحصوله على الاعتمادية من خمسة هيئات اعتماد دولية لضمان الجودة، وتتمثل في اعتماد كلية علم الأمراض الأمريكية CAP واللجنة المشتركة الدولية JCI، وشهادة ISO15189 المقدمة من نظام الاعتماد الأردني JAS للخدمات الصحية المميزة، واعتمادية مجلس اعتماد المؤسسات الصحية HCAC، وشهادة المعيار العالمي لأمن المعلومات "ISO" 27001 .
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