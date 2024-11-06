الملك يهنئ ترمب: أتطلع إلى العمل معك مجددا لتعزيز الشراكة طويلة الأمد

هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، المرشح الجمهوري والرئيس الأسبق دونالد بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية.



وكتب جلالته عبر منصة إكس "أطيب التهاني للرئيس دونالد ترمب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية".



وأضاف "أتطلع إلى العمل معك مجددا لتعزيز الشراكة الطويلة الأمد بين الأردن والولايات المتحدة، في خدمة السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي للجميع".

المملكة