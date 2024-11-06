الملك يهنئ ترمب: أتطلع إلى العمل معك مجددا لتعزيز الشراكة طويلة الأمد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، المرشح الجمهوري والرئيس الأسبق دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وكتب جلالته عبر منصة إكس "أطيب التهاني للرئيس دونالد ترمب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية".
وأضاف "أتطلع إلى العمل معك مجددا لتعزيز الشراكة الطويلة الأمد بين الأردن والولايات المتحدة، في خدمة السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي للجميع".
المملكة
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