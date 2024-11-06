النفط يتراجع مع إغلاق صناديق الاقتراع

تراجعت أسعار النفط بعد سلسلة من المكاسب استمرت خمسة أيام، وسط ترقب السوق لنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، ورغم تهديد الإعصار "رافائيل" الإنتاج في خليج المكسيك.



انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.08% ليسجل 71.21 دولار، فيما تراجع خام "برنت" بنسبة 1.13% إلى 74.68 دولار.



يهدد "رافائيل" حوالي 1.7 مليون برميل يومياً من الإنتاج في خليج المكسيك، وأغلقت شركة "شيفرون كورب" بعض منشآت النفط والغاز في المنطقة.



تشير النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأميركية إلى تقدم دونالد ترمب على كامالا هاريس، لكن الفارق أصبح ضيقاً الآن في أصوات المجمع الانتخابي بين المرشحين.



تأثير ترمب على السوق

وفقاً لشركة "أر بي سي كابيتال ماركتس" (RBC Capital Markets LLC)، يمكن تخفيف القيود المفروضة على صادرات النفط الروسية إذا فاز ترمب، في حين قد تكون هناك عقوبات أكثر صرامة على التدفقات الإيرانية.



ارتفع مؤشر الخام الأميركي بنحو 7% على مدار الجلسات الخمس الماضية، ما قلص الانخفاض الحاد خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث صعدت إيران من خطابها ضد إسرائيل، ودفع تحالف "أوبك+" إلى تأيل خطته لإعادة بعض الإنتاج إلى السوق حتى العام المقبل. يتحوط بعض المتداولين ضد ارتفاع أسعار برميل النفط إلى 100 دولار إذا تصاعدت الأعمال العدائية في الشرق الأوسط بعد الانتخابات الأميركية.



قال فيفيك دار، المحلل في "كومنولث بنك أستراليا" إن "السياسة الخارجية الأميركية تتشكل لتصبح عاملاً مؤثراً في أسواق النفط في الأمد القريب" خصوصاً في ما يتعلق بإيران. وأضاف أن "الأسواق يجب أن تدرس الآن ما إذا كانت أوبك+ ستضطر إلى إلغاء قرار عكس تخفيضات إنتاج النفط الطوعية".- وكالات