رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على التشاور مع النقابات

التقى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أمس الثلاثاء، نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، ونقيب مقاولي الإنشاءات المهندس أيمن الخضيري، في إطار لقاءاته التواصلية مع ممثلي مختلف القطاعات الوطنية، من بينها النقابات المهنية.



وأشار حسان خلال اللقاء، إلى أهمية دور النقابات المهنية كمؤسسات وطنية ساهمت خبراتها وكوادرها البشرية في مسيرة البناء والتحديث، مؤكدا أن الحكومة حريصة على التشاور مع النقابات، خصوصا في الخطط والدراسات وتنفيذ المشاريع الحيوية المستقبلية في قطاعات عدة، من أبرزها المياه والطاقة والسكك الحديدية والنقل والبنى التحتية، ترجمة لرؤية التحديث الاقتصادي التي يتطلب تنفيذها مشاركة كل القطاعات والمؤسسات لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص التشغيل.



من جهتهم، أكد نقيبا المهندسين والمقاولين، أن النقابتين تضعان خبراتهما وإمكاناتهما في خدمة المشروعات الوطنية، كما أكدا أهمية العمل بروح التعاون والتكامل مع الحكومة.



وجرت الإشارة خلال اللقاء إلى عدد من الموضوعات التي تهم نقابة المهندسين من أبرزها: تفعيل اتفاقيات التدريب مع الوزارات واستضافة مقر المركز العربي للتحكيم الهندسي في الأردن، الذي يعكس مكانة الخبرات الأردنية وموثوقيتها، ونظام التأهيل والاعتماد المهني الذي يهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للمهندسين الأردنيين على المستويات المحلية والدولية.



وعرض نقيب مقاولي الإنشاءات أبرز الفرص والتحديات التي تواجه القطاع، لافتا إلى أهمية دعم التصدير في قطاع الإنشاءات والاستفادة من الخبرات الأردنية في مشاريع التطوير خارجيا، خصوصا في العراق الشقيق.



وحضر اللقاء، وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات.- (بترا)

