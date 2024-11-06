الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

هبطت أسعار الذهب بعد إعلان المرشح الجمهوري دونالد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي شهدت منافسة شديدة، والتي قد تكون ذات أهمية كبيرة للأسواق المالية.



انخفضت أسعار الذهب 1.5% قبل تعويض بعض خسائرها، وبلغت 2726.42 دولار للأونصة، مع وصول سباق البيت الأبيض بين الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترمب إلى نهايته.



أما الدولار الأميركي فحقق أكبر ارتفاع له منذ مارس 2020، مما رفع عائدات سندات الخزانة بطريقة كبيرة وسط تكهنات بأن سياسات ترمب ستُبقي أسعار الفائدة الأميركية عالية. وعادة ما يضر ارتفاع سندات الخزانة والدولار بالذهب الذي لا يقدم عوائد للمستثمرين.



الذهب وفوز ترمب

راهن بعض المستثمرين في الأسابيع الأخيرة بشكل كبير على فوز ترمب. ودعمت الصفقات المرتبطة بأجندته المؤيدة للنمو الدولار، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلباً على جاذبية الذهب من خلال جعله أكثر تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.



ومع ذلك، فإن التوتر الناجم عن التعريفات التجارية الباهظة التي تعهد ترمب بفرضها، قد يدفع المستثمرين أيضاً إلى التدافع نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب إذا فاز ترمب.



ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 30% هذا العام في مسيرة قياسية مدعومة بالمخاطر الجيوسياسية والاقتصادية المتزايدة، مما دفع عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية والمستهلكين على حد سواء.



وتكثف الارتفاع في الأشهر القليلة الماضية مع تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، واقتراب موعد الانتخابات، مما ساعد السبائك على التخلص من الرياح المعاكسة التقليدية مثل ارتفاع عائدات الخزانة.- وكالات

