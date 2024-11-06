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فصل مبرمج للتيار الكهربائي بالأغوار الشمالية غدا

11/6/2024 4:35:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية غدا الأربعاء، لغايات الصيانة السنوية.


وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن فصل التيار الكهربائي سيكون من الساعة 8 صباحا ولغاية 3:30 عصرا، وسيشمل مناطق الشونة الشمالية، والعدسية، والمخيبا التحتا، والمخيبا الفوقا.

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