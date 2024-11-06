فصل مبرمج للتيار الكهربائي بالأغوار الشمالية غدا

فصل مبرمج للتيار الكهربائي بالأغوار الشمالية غدا
التاريخ
11/6/2024 4:35:49 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية غدا الأربعاء، لغايات الصيانة السنوية.
وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن فصل التيار الكهربائي سيكون من الساعة 8 صباحا ولغاية 3:30 عصرا، وسيشمل مناطق الشونة الشمالية، والعدسية، والمخيبا التحتا، والمخيبا الفوقا.
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