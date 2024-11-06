خضر القيسي رئيسا لنادي الاكوامارينا الرياضي

MENAFN - Alghad Newspaper) احمد الرواشدة

العقبة - فاز خضر القيسي بمنصب رئيس نادي الاكوامارينا الثقافي بالتزكية خلال اجتماع الهيئة العمومية للنادي.



وحسمت الهيئة العامة خلال الاجتماع الذي حضرته مديرة شباب العقبة الدكتورة ثروت المعاقبة ومشرفة الأندية اماني البطوش جميع مناصب عضوية الإدارة بالتزكية والتي حصل عليها كل من مازن علاونة واحمد الرواشدة وابراهيم القرلة وريا هلسة وطلال ابو محفوظ وسيف الحق الشمايلة بعد ان تم تلاوة التقريرين الاداري والمالي والمصادقة عليه.



وقال رئيس نادي الاكوامارينا خضر القيسي ان النادي له مسيرة طويلة وعريقة في الرياضات البحرية منذ ان تأسس في سبعينيات القرن الماضي، مؤكداً ان الادارة الجديدة ستكمل المشوار بثبات واصرار وعزيمة بكافة الرياضات والألعاب المنتسب اليها النادي ومن ابرزها الرياضات البحرية المتعددة الى جانب الرياضة الوحيدة في العقبة والمنتسب اليها النادي وهي لعبة الدرجات.



وبين القيسي خلال الاجتماع ان هناك افكار وخطط رياضية ستصب بصالح الرياضات البحرية وتمثيل الاردن من خلالها كفعاليات التصوير تحت الماء والتي تعد منتجا رياضيا جديدا في العقبة بهدف الترويج للمدينة وفرز منتخب وطني قادر على رفع علم الاردن في كافة المحافل الى جانب رياضة الغوص ، مشيراً ان الخطة المستقبلية للنادي تركز على انشاء جيل رياضي جديد في مختلف الالعاب الذي سيبحث مجلس الادارة اعادتها لتتألق في رفع اسم الاردن عاليا من خلال المشاركة الفاعلة في مختلف المحافل المحلية والعربية والدولية، مؤكداً ان النادي يسير بخطى ثابتة نحو تنويع رياضاته وزيادة الاهتمام بالناشئين، مشيرا إلى أن رياضة الدراجات الهوائية تعد الأكثر نمواً في الفترة الأخيرة والتي تجذب العديد من السياح، وهي منتج رياضي سياحي متكامل ووسيلة نقل آمنة وذات فوائد متنوعة وصديقة للبيئة.



والقى رئيس النادي السابق ايمن جبر كلمة اعلن خلالها عن عدم نيته خوض الانتخابات الحالية بهدف اتاحة المجال امام الشباب الجدد لممارسة العمل الإداري الرياضي والشبابي مقدما شكره للهيئة العامة على منحة الثقة لدورة الماضية متمنيا للإدارة الحالية التوفيق والنجاح بما يخدم مسيرة النادي.