خضر القيسي رئيسا لنادي الاكوامارينا الرياضي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
احمد الرواشدة
العقبة - فاز خضر القيسي بمنصب رئيس نادي الاكوامارينا الرياضي الثقافي بالتزكية خلال اجتماع الهيئة العمومية للنادي.
وحسمت الهيئة العامة خلال الاجتماع الذي حضرته مديرة شباب العقبة الدكتورة ثروت المعاقبة ومشرفة الأندية اماني البطوش جميع مناصب عضوية الإدارة بالتزكية والتي حصل عليها كل من مازن علاونة واحمد الرواشدة وابراهيم القرلة وريا هلسة وطلال ابو محفوظ وسيف الحق الشمايلة بعد ان تم تلاوة التقريرين الاداري والمالي والمصادقة عليه.
وقال رئيس نادي الاكوامارينا خضر القيسي ان النادي له مسيرة طويلة وعريقة في الرياضات البحرية منذ ان تأسس في سبعينيات القرن الماضي، مؤكداً ان الادارة الجديدة ستكمل المشوار بثبات واصرار وعزيمة بكافة الرياضات والألعاب المنتسب اليها النادي ومن ابرزها الرياضات البحرية المتعددة الى جانب الرياضة الوحيدة في العقبة والمنتسب اليها النادي وهي لعبة الدرجات.
وبين القيسي خلال الاجتماع ان هناك افكار وخطط رياضية ستصب بصالح الرياضات البحرية وتمثيل الاردن من خلالها كفعاليات التصوير تحت الماء والتي تعد منتجا رياضيا جديدا في العقبة بهدف الترويج للمدينة وفرز منتخب وطني قادر على رفع علم الاردن في كافة المحافل الى جانب رياضة الغوص ، مشيراً ان الخطة المستقبلية للنادي تركز على انشاء جيل رياضي جديد في مختلف الالعاب الذي سيبحث مجلس الادارة اعادتها لتتألق في رفع اسم الاردن عاليا من خلال المشاركة الفاعلة في مختلف المحافل المحلية والعربية والدولية، مؤكداً ان النادي يسير بخطى ثابتة نحو تنويع رياضاته وزيادة الاهتمام بالناشئين، مشيرا إلى أن رياضة الدراجات الهوائية تعد الأكثر نمواً في الفترة الأخيرة والتي تجذب العديد من السياح، وهي منتج رياضي سياحي متكامل ووسيلة نقل آمنة وذات فوائد متنوعة وصديقة للبيئة.
والقى رئيس النادي السابق ايمن جبر كلمة اعلن خلالها عن عدم نيته خوض الانتخابات الحالية بهدف اتاحة المجال امام الشباب الجدد لممارسة العمل الإداري الرياضي والشبابي مقدما شكره للهيئة العامة على منحة الثقة لدورة الماضية متمنيا للإدارة الحالية التوفيق والنجاح بما يخدم مسيرة النادي.
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