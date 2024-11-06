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البحوث الزراعية وشباب العقبة يطلقان مبادرة الاستدامة البيئية الشاملة

11/6/2024 4:35:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
احمد الرواشدة






العقبة- أطلق المركز الوطني للبحوث الزراعية(NARC)وبالتعاون مع (IGREENS) وبدعم من USAID، وبالتشاركية مع مديرية شباب العقبة، مشروع (IGROW) .
وتقوم فكرة المشروع على مبدأ الإستدامة البيئية الشاملة وهو من الأعمال البحثية التي تنفذ على مستوى الشرق الأوسط وذلك لدمج عدد من الممارسات المستدامة بيئياً.

ويهدف المشروع إلى تحسين جودة المياه الرماديه وذلك لاستخدامها في الري وتقديم الزراعة المائية كحل لتوفير المياه في المناطق الجافه وإنشاء أسطح خضراء لتعزيز الخضرة في العقبة ،بالإضافة إلى توفير خيارات ري آمنة بالإضافة إلى الى خفض تكاليف الطاقة في هذه المناطق.

وذكر الفريق القائم على المشروع من مركز البحوث الزراعية أن المشروع سينفذ في عدة مناطق ذات مناخات مائية مختلفة ، مما يسهم في في توفير رؤية حول بعض التحديات المتعلقة باستخدام تلك المياه والمنظور الإجتماعي للفكرة بالإضافة إلى الجدوى الاقتصادية للمشروع.

وأضافوا أن المشروع يعزز فكرة تطوير حلول مناسبة فيما يتعلق بالمياه وتحديات استخدامها.

من جانبها أكدت مديرة شباب العقبة الدكتورة ثروت المعاقبة استعداد المديرية الكامل بالإمكانات المتوفرة لتحقيق نموذجا للممارسات البيئية المستدامة وتعزيز استراتيجيات الزراعة الحضرية من خلال توفير خيارات للري المتطورة والموفرة.

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