البحوث الزراعية وشباب العقبة يطلقان مبادرة الاستدامة البيئية الشاملة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
احمد الرواشدة
العقبة- أطلق المركز الوطني للبحوث الزراعية(NARC)وبالتعاون مع (IGREENS) وبدعم من USAID، وبالتشاركية مع مديرية شباب العقبة، مشروع (IGROW) .
وتقوم فكرة المشروع على مبدأ الإستدامة البيئية الشاملة وهو من الأعمال البحثية التي تنفذ على مستوى الشرق الأوسط وذلك لدمج عدد من الممارسات المستدامة بيئياً.
ويهدف المشروع إلى تحسين جودة المياه الرماديه وذلك لاستخدامها في الري وتقديم الزراعة المائية كحل لتوفير المياه في المناطق الجافه وإنشاء أسطح خضراء لتعزيز الخضرة في العقبة ،بالإضافة إلى توفير خيارات ري آمنة بالإضافة إلى الى خفض تكاليف الطاقة في هذه المناطق.
وذكر الفريق القائم على المشروع من مركز البحوث الزراعية أن المشروع سينفذ في عدة مناطق ذات مناخات مائية مختلفة ، مما يسهم في في توفير رؤية حول بعض التحديات المتعلقة باستخدام تلك المياه والمنظور الإجتماعي للفكرة بالإضافة إلى الجدوى الاقتصادية للمشروع.
وأضافوا أن المشروع يعزز فكرة تطوير حلول مناسبة فيما يتعلق بالمياه وتحديات استخدامها.
من جانبها أكدت مديرة شباب العقبة الدكتورة ثروت المعاقبة استعداد المديرية الكامل بالإمكانات المتوفرة لتحقيق نموذجا للممارسات البيئية المستدامة وتعزيز استراتيجيات الزراعة الحضرية من خلال توفير خيارات للري المتطورة والموفرة.
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