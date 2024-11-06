ارتقوا بقدرات مطبخكم مع مجموعة الأجهزة المنزلية المدمجة الفاخرة من إل جي التي تمتاز بالأناقة والدقة

MENAFN - AETOSWire) تقدم شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) مجموعتها المتميزة من الأجهزة المدمجة للعملاء في جميع أنحاء المنطقة، والتي صُممت لإضفاء مستوى جديد من الأناقة والابتكار والوظائف الذكية على المطابخ في كل مكان. وتوفر الأجهزة المدمجة من "إل جي" للأسر الحديثة وعشاق الطهي المزيج المثالي من التصميم والوظيفة من خلال الجمع بين التصميم الأنيق والتقنيات المتطورة.

يعدّ الشفّاط المدمج من أبرز أجهزة مجموعة "إل جي" الفاخرة، والذي تم تصميمه لتهوية المطبخ بهدوء وكفاءة والتناسق مع أي ديكور بتصميمه البسيط. ويضمن الشفاط المدمج بفضل قدراته القوية على الشفط توفير بيئة أكثر نظافة ونضارة من خلال إزالة الدخان والشحوم والروائح من الهواء. ويتميز الشفاط بلمسة نهائية من الفولاذ المقاوم للصدأ ويتكامل بشكل سلس يرتقي بديكور أي مطبخ، ويعتبر إضافة أساسية لأي مساحة طهي راقية.

وبالنسبة لمن يبحثون عن الدقة في الطهي وتوفير الطاقة، يوفر موقد الحث المدمج مقاس 60 سم من "إل جي" أداءً لا مثيل له. ويوفر الموقد العصري أوقات تسخين أسرع وكفاءة طاقة أكبر مقارنةً بمواقد الطهي التقليدية، مما يوفر تحكماً دقيقاً يسمح للمستخدمين بإتقان الوصفات المعقدة بسهولة. كما يتكامل السطح الأملس والمسطح بسهولة مع أسطح المطبخ الحديثة، مما يوفر تجربة احترافية لمطابخ المنازل دون التأثير على الأناقة.

يُكمّل الميكروويف المدمج من "إل جي" الموقد، حيث يجمع بين الراحة والرقي. وصُمم الميكروويف كي يتم دمجه بسلاسة في الخزانة، وليوفر طهياً قوياً ومتساوياً في شكل أنيق ومدمج. وسواء كنتم تريدون إعادة تسخين الأطباق بسرعة أو تحضير الوجبات الكاملة، يضمن الميكروويف المدمج من "إل جي" أن يكون الطهي اليومي فعالاً وسهلاً قدر الإمكان، مع الحفاظ على مظهر المطبخ الانسيابي.

ويتناسب فرن InstaView من "إل جي" مع مجموعة منتجاتها المزودة بتقنيات الطهي المبتكرة ذات التصميم الأنيق، ويتميز بتقنية InstaView المميزة من "إل جي" التي تُمكّن العملاء من التحقق من تقدم الطهي بمجرد طرق باب الفرن، والذي بدوره يضيء الجزء الداخلي دون الحاجة إلى فتح الباب. وبفضل أوضاع الطهي المتقدمة وأدوات التحكم سهلة الاستخدام، يعزز الفرن المدمج من "إل جي" تجربة الطهي، مما يُسهّل تحضير وجبات منتصف الأسبوع السريعة وتلك الشهية.

صُمم كل جهاز في مجموعة الأجهزة المدمجة الفاخرة من "إل جي" بعناية فائقة بالتفاصيل، مما يضمن التكامل السلس مع أي مطبخ وتقديم الأداء العالي والميزات المبتكرة التي يتوقعها أصحاب المنازل المميزون اليوم. صممت الأجهزة المدمجة من "إل جي" من حلول الطهي الموفرة للطاقة إلى التصاميم الأنيقة، لتحويل المطابخ إلى مساحات ذات أداء ممتاز وتصميم جميل.

وسواء كنتم طهاة طموحين أو تسعون ببساطة إلى تعزيز تجربة الطهي اليومية لديكم، تُقدّم مجموعة الأجهزة المدمجة المتميزة من "إل جي" المزيج المثالي من التكنولوجيا والتصميم والأداء، حيث تتحول أحلام الطهي إلى حقيقة، وتقدم للمطابخ الأجهزة المتطورة والأدوات اللازمة لإتقان فن الطهي.

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نبذة عن وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في "إل جي إلكترونيكس "

رسّخت وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في "إل جي إلكترونيكس" مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والحلول الذكية للمنزل، وحلول الهواء بالإضافة إلى منتجاتها المتميزة والمزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ. تحرص الشركة على تطوير حلول جديدة من خلال الاعتماد على تقنياتها الأساسية الرائدة في القطاع، كما تلتزم بهدفها في الارتقاء بأسلوب حياة المستهلكين والحفاظ على صحتهم من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بعناية وأجهزة المعيشة وحلول التدفئة والتهوية وأجهزة تكييف وتنقية الهواء. وتساهم هذه المنتجات مجتمعة في توفير الراحة، والأداء الفائق، والتشغيل الفعّال، إلى جانب الفوائد الصحية الكبيرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة .