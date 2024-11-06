نجاح شركة Technology Holdings في توسيع نطاق عملياتها في البرازيل، في خطوة لدفع عجلة النمو في أمريكا اللاتينية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعلن شركة technology
Holdings (TH) ، وهي بنك استثماري عالمي متميز حاصل على جوائز عديدة ويتمتع بسجل حافل بالإنجازات على صعيد إتمام الصفقات في 24 بلدًا، بكل فخر عن توسعها الإستراتيجي في البرازيل، مستفيدةً في هذا الصدد من التحول الرقمي داخل أحد أكبر اقتصادات أمريكا اللاتينية.
تعزز هذه الخطوة الإستراتيجية حضور شركة Technology Holdings تعزيزًا كبيرًا في سوق أمريكا اللاتينية سريعة النمو، مما يؤهلها للعب دور حيوي في عالم صفقات الدمج والاستحواذ الآخذ في التوسع في المنطقة.
وبحسب شركة Dealogic ، تم الإعلان عن صفقات الدمج والاستحواذ بقيمة إجمالية بلغت 35 مليار دولار أمريكي، وهو ما يشير إلى وجود زيادة بنسبة 56% مقارنةً بنفس الفترة من العام المنصرم. وتجدر هنا الإشارة إلى أنه في ظل تزايد تطلع الشركات إلى تنفيذ عمليات الدمج والتوسع، فإن شركة Technology Holdings تتمتع بمكانة فريدة تؤهلها لتوفير التوجيه الإستراتيجي وتسهيل إتمام الصفقات الناجحة.
صرح Edoardo Freschet، رئيس قسم منطقة أمريكا اللاتينية في شركة Technology Holdings، قائلاً: "يعد توسعنا الناجح في البرازيل فرصة مهمة لنا لتعميق علاقاتنا داخل هذه السوق النابضة بالحياة". "إن جودة المواهب وديناميكية الشركات في هذه المنطقة أمر باعث على الإعجاب. وأود أن أشير إلى أننا نحمل على عاتقنا مهمة دعم الشركات البرازيلية في رحلات نموها مع تسهيل التدفقات الاستثمارية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة."
صرح Vivek Subramanyam، مؤسس شركة Technology Holdings ومديرها التنفيذي، قائلاً: "يحدونا بالغ الحماس إزاء تنفيذ هذه الخطوة المهمة ومستعدون لتوسيع نطاق عملياتنا في البرازيل، إذ إن هذه السوق لا تتمتع بإمكانات وفيرة فحسب، بل إنها تتوافق توافقًا سلسًا مع رؤيتنا المتمثلة في الارتقاء إلى مصاف الريادة في عالم المال في أمريكا اللاتينية. أضف إلى ذلك أننا نحمل على عاتقنا مهمة الاستفادة من الخبرة العالمية لدعم الشركات المحلية في تحقيق أهداف النمو المرجوة."
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