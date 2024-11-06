نجاح شركة Technology Holdings في توسيع نطاق عملياتها في البرازيل، في خطوة لدفع عجلة النمو في أمريكا اللاتينية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعلن شركة Holdings (TH) ، وهي بنك استثماري عالمي متميز حاصل على جوائز عديدة ويتمتع بسجل حافل بالإنجازات على صعيد إتمام الصفقات في 24 بلدًا، بكل فخر عن توسعها الإستراتيجي في البرازيل، مستفيدةً في هذا الصدد من التحول الرقمي داخل أحد أكبر اقتصادات أمريكا اللاتينية.

تعزز هذه الخطوة الإستراتيجية حضور شركة Holdings تعزيزًا كبيرًا في سوق أمريكا اللاتينية سريعة النمو، مما يؤهلها للعب دور حيوي في عالم الدمج والاستحواذ الآخذ في التوسع في المنطقة.

وبحسب شركة Dealogic ، تم الإعلان عن صفقات الدمج والاستحواذ بقيمة إجمالية بلغت 35 مليار دولار أمريكي، وهو ما يشير إلى وجود زيادة بنسبة 56% مقارنةً بنفس الفترة من العام المنصرم. وتجدر هنا الإشارة إلى أنه في ظل تزايد تطلع الشركات إلى تنفيذ عمليات الدمج والتوسع، فإن شركة Technology Holdings تتمتع بمكانة فريدة تؤهلها لتوفير التوجيه الإستراتيجي وتسهيل إتمام الصفقات الناجحة.

صرح Edoardo Freschet، رئيس قسم منطقة أمريكا اللاتينية في شركة Technology Holdings، قائلاً: "يعد توسعنا الناجح في البرازيل فرصة مهمة لنا لتعميق علاقاتنا داخل هذه السوق النابضة بالحياة". "إن جودة المواهب وديناميكية الشركات في هذه المنطقة أمر باعث على الإعجاب. وأود أن أشير إلى أننا نحمل على عاتقنا مهمة دعم الشركات البرازيلية في رحلات نموها مع تسهيل التدفقات الاستثمارية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة."

صرح Vivek Subramanyam، مؤسس شركة Technology Holdings ومديرها التنفيذي، قائلاً: "يحدونا بالغ الحماس إزاء تنفيذ هذه الخطوة المهمة ومستعدون لتوسيع نطاق عملياتنا في البرازيل، إذ إن هذه السوق لا تتمتع بإمكانات وفيرة فحسب، بل إنها تتوافق توافقًا سلسًا مع رؤيتنا المتمثلة في الارتقاء إلى مصاف الريادة في عالم المال في أمريكا اللاتينية. أضف إلى ذلك أننا نحمل على عاتقنا مهمة الاستفادة من الخبرة العالمية لدعم الشركات المحلية في تحقيق أهداف النمو المرجوة."

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.