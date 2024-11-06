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عين الرياض تعزز حضورها العالمي بشراكة إعلامية لمعرض سوق السفر العالمي- لندن 2024

11/6/2024 4:31:30 AM
(MENAFN- Al Watan) عززت شركة ((عين الرياض))، حضورها العالمي، بمشاركتها كشريك إعلامي لمعرض سوق السفر العالمي2024، الذي انعقد خلال الفترة من 5 إلى7 نوفمبر الجاري، في العاصمة البريطانية لندن، والذي تضمن أيضا معرض سوق السفر العربي، والذي أقيم خلال الفترة من 6 إلى 9نوفمبر 2024، يحضور كبرى شركات ومؤسسات قطاع السفر والسياحة على مستوى العالم، بجانب حضور قادة وصناع القطاع من مختلف دول العالم.
وقال الأستاذ عبدالله الحربي، الرئيس التنفيذي لـ((عين الرياض))، معلقا على المشاركة، :" تواصل ((عين الرياض))، حضورها العالمي في مختلف الأحدات والمعارض والفعاليات العالمية، كشريك إعلامي، وتأتي المشاركة هذه المرة في حدثين هامين يمثلان قمة الهرم في دعم صناعة السفر والسياحة، وهما معرض سوق السفر العالمي 2024، ومعرض سوق السفر العربي2024، حيث يفتحان آفاقا واسعة لقطاع السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط والمناطق الأخرى".
وأشار الحربي إلى أن المعرض يساعد شركة ((عين الرياض))، على بناء علاقات وشراكات استرايتجية قوية، سيما وأن المعرض يعد الأهم والأبرز في قطاع صناعة السفر والسياحة عالميا، كما يمثل منصة لعقد تحالفات واتفاقيات مشتركة تعزز من مجالات قطاع السفر والسياحة مستقبلا.
الجدير بالذكر أن معرض سوق السفر العالمي استقطب خلال نسخته الحالية، أكثر من 4000 عارض يمثلون مؤسسات وشركات وكيانات لأكثر من 185 دولة، من مختلف دول العالم، كما شهد المعرض خلال فترة انعقاده، تنظيم نحو 75 مؤتمرًا وحلقة نقاش، استهدفت مناقشة قضايا السفر والسياحة، فضلا عن قيام المعرض باستعراض أحدث مستجدات قطاع السفر والسياحة في العالم. وظل المعرض على مدى قرابة النصف قرن الأهم والأبرز في صناعة قطاع السياحة في العالم، وقد استقبل المعرض خلال نسخته السابقة في عام 2023 أكثر من 43000 متخصص من أكثر من 180 دولة، علاوة على ذلك يعد المعرض منصة عالمية لبناء شراكات وعقد تحالفات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

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