عين الرياض تعزز حضورها العالمي بشراكة إعلامية لمعرض سوق السفر العالمي- لندن 2024

(MENAFN
- Al Watan)
عززت شركة ((عين الرياض))، حضورها العالمي، بمشاركتها كشريك إعلامي لمعرض سوق السفر العالمي2024، الذي انعقد خلال الفترة من 5 إلى7 نوفمبر الجاري، في العاصمة البريطانية لندن، والذي تضمن أيضا معرض
سوق السفر العربي، والذي أقيم خلال الفترة من 6 إلى 9نوفمبر 2024، يحضور كبرى شركات ومؤسسات قطاع السفر والسياحة على مستوى العالم، بجانب حضور قادة وصناع القطاع من مختلف دول العالم.
وقال الأستاذ عبدالله الحربي، الرئيس التنفيذي لـ((عين الرياض))، معلقا على المشاركة، :" تواصل ((عين الرياض))، حضورها العالمي في مختلف الأحدات والمعارض والفعاليات العالمية، كشريك إعلامي، وتأتي المشاركة هذه المرة في حدثين هامين يمثلان قمة الهرم في دعم صناعة السفر والسياحة، وهما معرض سوق السفر العالمي 2024، ومعرض سوق السفر العربي2024، حيث يفتحان آفاقا واسعة لقطاع السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط والمناطق الأخرى".
وأشار الحربي إلى أن المعرض يساعد شركة ((عين الرياض))، على بناء علاقات وشراكات استرايتجية قوية، سيما وأن المعرض يعد الأهم والأبرز في قطاع صناعة السفر والسياحة عالميا، كما يمثل منصة لعقد تحالفات واتفاقيات مشتركة تعزز من مجالات قطاع السفر والسياحة مستقبلا.
الجدير بالذكر أن معرض سوق السفر العالمي استقطب خلال نسخته الحالية، أكثر من 4000 عارض يمثلون مؤسسات وشركات وكيانات لأكثر من 185 دولة، من مختلف دول العالم، كما شهد المعرض خلال فترة انعقاده، تنظيم نحو 75 مؤتمرًا وحلقة نقاش، استهدفت مناقشة قضايا السفر والسياحة، فضلا عن قيام المعرض باستعراض أحدث مستجدات قطاع السفر والسياحة في العالم. وظل المعرض على مدى قرابة النصف قرن الأهم والأبرز في صناعة قطاع السياحة في العالم، وقد استقبل المعرض خلال نسخته السابقة في عام 2023 أكثر من 43000 متخصص من أكثر من 180 دولة، علاوة على ذلك يعد المعرض منصة عالمية لبناء شراكات وعقد تحالفات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
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