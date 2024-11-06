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4 جلسات علمية في ثاني أيام معرض البناء السعودي في نسخته الـ 34

11/6/2024 4:31:30 AM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت جلسات النسخة الـ 34 من معرض البناء السعودي، المقام برعاية وزارة البلديات والإسكان، بالتزامن مع النسخة الـ 25 من معرض سعودي إلينكس، بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء المحليين والدوليين؛ لمناقشة مستقبل البناء والتطوير العمراني في المملكة، مع التركيز على الاستدامة والتحول الرقمي والتحديات والفرص التي تواجه قطاع البناء.
وتضمنت الجلسات ورش عمل وحوارات تناولت قضايا مهمة في قطاع البناء والتطوير العمراني في المملكة. استهلت الجلسة الأولى بموضوع“المشاريع العملاقة في السعودية: التحديات والفرص”، حيث تطرقت إلى دور المدن الذكية في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة باستخدام التكنولوجيا، كما ناقشت تحديات القطاع كالعجز في العمالة وتعطل سلاسل الإمداد، واستعرضت جهود المملكة لتعزيز الإنتاج المحلي والاستثمار في مواد البناء، وفرص الشراكة بين الشركات المحلية والعالمية.
أما الجلسة الثانية، فقد ركزت على“مستقبل التحضر في السعودية”، حيث تناولت أهمية الابتكار والتطوير كعناصر أساسية في بناء المدن الذكية، وتطرقت إلى دور الأتمتة والبنية التحتية الرقمية في ربط المنازل والأحياء بالخدمات العامة، بالإضافة إلى مناقشة استدامة الطاقة وسبل إدارتها.
وفي محور مستقبل البنية التحتية، تناولت الجلسة الثالثة“مشاريع البنية التحتية التي تشكّل مستقبل الرياض”، حيث ركزت على رقمنة البنية التحتية، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، مع التأكيد على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتطوير التخطيط العمراني.
واختتمت جلسات اليوم الأول بالجلسة الرابعة تحت عنوان“البناء كمنتج”، حيث استعرضت ورقة علمية النهج الصناعي في البناء، مشيرة إلى فوائده في تحقيق الاستدامة وتقليل التكلفة. وتطرقت الجلسة إلى أهمية البناء الصناعي في معرض إكسبو 2030، والحاجة إلى بناء أكثر من 300,000 غرفة فندقية استعدادًا للحدث، مع التركيز على مزايا المباني المستدامة من حيث تقليل نفقات التشغيل وزيادة قيمة الأصول للمستثمرين.
يُذكر أن معرض البناء السعودي في نسخته الـ 34 يستمر حتى الخميس المقبل، ويهدف إلى توفير منصات للنقاش وتبادل الأفكار حول مستقبل البناء والتطوير العمراني في المملكة، مع تركيز خاص على الابتكار والاستدامة.

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