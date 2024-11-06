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الجمهوريون يسيطرون على مجلس الشيوخ الأمريكي

11/6/2024 4:31:29 AM
(MENAFN- Al Watan) استعاد الحزب الجمهوري السيطرة على مجلس الشيوخ من الديموقراطيين على ما توقعت محطات تلفزة أمريكية الأربعاء ما يعطي دفعا كبيرا لحزب دونالد ترامب في محاولته السيطرة على كل فروع السلطة في الولايات المتحدة.
وفي حال تأكد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الاقتراع الرئاسي مثلما توقعت فوكس نيوز، قد تمنحه السيطرة على مجلس الشيوخ دفعا كبيرا في تطبيق برنامجه وتعيين قضاة جدد في المحكمة الأمريكية العليا النافذة جدا. وفي حال فازت الديموقراطية كامالا هاريس فقد يعني ذلك تعطيل النشاط التشريعي.
ويتألف الكونغرس الأمريكي من مجلس النواب الذي يختار الناخبون خلال الاقتراع الحالي اعضاءه ال435 بالكامل، ومجلس الشيوخ المؤلف من مئة مقعد يتم تجديد 34 منها هذه السنة تزامنا مع الانتخابات الرئاسية.
وذكرت محطتا "فوكس نيوز" و "إن بي سي نيوز" أن الجمهوريين استعادوا السيطرة على مجلس الشيوخ بعد فوزهم بمقعدين أساسيين في ولايتي أوهايو وفيرجينيا الغربية. وباتوا يسيطرون على 51 مقعدا فيه.
وكان جيم جاستيس حاكم فيرجينيا الغربية فاز بمقعد الولاية في مجلس الشيوخ عندما حقق فوزا سهلا ليحل مكان العضو المعتدل جو مانشين وهو مستقل يصوت للديموقراطيين في المجلس، قرر التقاعد.
وانتقل مقعد أوهايو إلى الجمهوريين أيضا بعدما هزم برني مورينو، رجل الأعمال الذي تلقى دعما من ترامب، السناتور الديموقراطي شيرود براون الذي يشغل المقعد منذ 2007. وبذلك، سيصبح أول سيناتور من أصل لاتيني يمثل ولاية أوهايو في مجلس الشيوخ.
وكان يتوقع فوز الجمهوريين في فيرجينيا الغربية، وهي ولاية جبلية وريفية عُرفت في الماضي بمناجم الفحم ومحسوبة على اليمين.
أول امرأتين من السود في مجلس الشيوخ
يضم مجلس الشيوخ الأمريكي 100 مقعد، اثنان لكل ولاية، تم التصويت على 34 منها خلال انتخابات 5 نوفمبر.
وكان أمام الديموقراطيين مهمة عسيرة تتمثل في الدفاع عن الثلثَين، وهو تحد فعلي إذ يحظون فيه بأغلبية بسيطة لا تتعدى 51 مقعدا.
وللمرة الأولى في تاريخ البلاد ستشغل امرأتان من السود مقعدين في الوقت ذاته في مجلس الشيوخ بعد فوز الديموقراطيتين انجيلا لسوبروكس وليزا بلانت روشستر في ميريلاند وديلاوير على التوالي.
وفي حين يقر مجلس الشيوخ الاتفاقات والمعاهدات وبعض تعيينات الرئيس، مثل السفراء وأعضاء المحكمة العليا، كل القوانين التي تشمل اموالا يجب أن تبدأ مناقشتها في مجلس النواب.
ويشكل الديموقراطيون الأقلية في مجلس النواب. وكان من المقرر أيضا تجديد مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 في 5 نوفمبر، لكن فرز الأصوات قد يستغرق أياما.

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