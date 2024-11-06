مؤشر نيكي يرتفع بأكثر من 2% ويضيف 1005 نقاط في الختام - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع انخفاض كبير في قيمة الين نتيجة ارتفاع العملة الأمريكية وسط مؤشرات شبه نهائية على فوز“دونالد ترامب” بولاية ثانية في البيت الأبيض.
أنهى مؤشر“نيكي” جلسة اليوم مرتفعاً بنسبة 2.61% أو ما يعادل 1005 نقاط إلى 39480 نقطة، وزاد نظيره الأوسع نطاقاً“توبكس” بنسبة 1.94% إلى 2716 نقطة.
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وصعدت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 1.54% إلى 153.93 ين ، بعدما أشارت النتائج الأولية لانتخابات إلى فوز“ترامب” بـ 277 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي، يحسم السباق لصالحه.
وفيما يتعلق بالشأن الياباني الداخلي، أظهر محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي في نهاية أكتوبر الماضي، والذي جرى خلاله تثبيت الفائدة عند 0.25%؛ اتفاق صناع السياسات على مواصلة تشديد تكاليف الاقتراض حال سير الاقتصاد والأسعار في الاتجاه المتوقع.
وعلى صعيد آخر، ارتفع سهم“تويوتا” بنسبة 1.72% إلى 2685 يناً عند الإغلاق، رغم إعلان صانعة السيارات اليابانية انخفاض الأرباح الفصلية للمرة الأولى منذ عامين إثر تباطؤ المبيعات.
هذا وانخفض سهم نظيرتها“هوندا موتور” بنسبة 6.46% إلى 1418 يناً، بعد هبوط ربحها التشغيلي بنحو 15% خلال الربع المنتهي في سبتمبر.
المصدر:
MENAFN06112024000202011048ID1108855932
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