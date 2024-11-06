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مؤشر نيكي يرتفع بأكثر من 2% ويضيف 1005 نقاط في الختام - جريدة البورصة

11/6/2024 4:31:17 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع انخفاض كبير في قيمة الين نتيجة ارتفاع العملة الأمريكية وسط مؤشرات شبه نهائية على فوز“دونالد ترامب” بولاية ثانية في البيت الأبيض.

أنهى مؤشر“نيكي” جلسة اليوم مرتفعاً بنسبة 2.61% أو ما يعادل 1005 نقاط إلى 39480 نقطة، وزاد نظيره الأوسع نطاقاً“توبكس” بنسبة 1.94% إلى 2716 نقطة.

موضوعات متعلقة ارتفاع المؤشرات الأوروبية بدعم من قطاع الرعاية الصحية العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ترتفع بعد إعلان“ترامب” فوزه في انتخابات الرئاسة “لولو” تجمع 6.3 مليار درهم في أكبر اكتتاب إماراتي منذ بداية 2024

وصعدت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 1.54% إلى 153.93 ين ، بعدما أشارت النتائج الأولية لانتخابات إلى فوز“ترامب” بـ 277 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي، يحسم السباق لصالحه.

وفيما يتعلق بالشأن الياباني الداخلي، أظهر محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي في نهاية أكتوبر الماضي، والذي جرى خلاله تثبيت الفائدة عند 0.25%؛ اتفاق صناع السياسات على مواصلة تشديد تكاليف الاقتراض حال سير الاقتصاد والأسعار في الاتجاه المتوقع.

وعلى صعيد آخر، ارتفع سهم“تويوتا” بنسبة 1.72% إلى 2685 يناً عند الإغلاق، رغم إعلان صانعة السيارات اليابانية انخفاض الأرباح الفصلية للمرة الأولى منذ عامين إثر تباطؤ المبيعات.

هذا وانخفض سهم نظيرتها“هوندا موتور” بنسبة 6.46% إلى 1418 يناً، بعد هبوط ربحها التشغيلي بنحو 15% خلال الربع المنتهي في سبتمبر.

المصدر:

MENAFN06112024000202011048ID1108855932

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