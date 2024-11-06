توقعات بإتمام صفقة بيع أصول إنرجين في مصر لـكارلايل بنهاية 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) التقى كريم بدوي، وزير
البترول، ماثيوس ريجاس، رئيس شركة إنرجين العالمية، حيث بحث الجانبان موقف الأعمال بمناطق أنشطة الشركة في مصر.
وتطرق اللقاء إلى موقف إتمام صفقة بيع أصول الشركة في مصر وإيطاليا وكرواتيا إلى“ كارلايل إنترناشيونال إنيرجي بارتنرز “، والتي من المتوقع الانتهاء منها بنهاية عام 2024.
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يذكر أن شركة“كارلايل إنترناشيونال” تتطلع إلى تأسيس شركة مستقلة رائدة للاستكشاف والإنتاج في منطقة البحر المتوسط، من خلال تكثيف عمليات التنمية والإنتاج، وعمليات الدمج والاستحواذ، وتسريع تنفيذ خطط إزالة الكربون الحالية.
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