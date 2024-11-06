توقعات بإتمام صفقة بيع أصول إنرجين في مصر لـكارلايل بنهاية 2024

MENAFN - Al-Borsa News) التقى كريم بدوي، البترول، ماثيوس ريجاس، رئيس شركة إنرجين العالمية، حيث بحث الجانبان موقف الأعمال بمناطق أنشطة الشركة في مصر.

وتطرق اللقاء إلى موقف إتمام بيع أصول الشركة في مصر وإيطاليا وكرواتيا إلى“ كارلايل إنترناشيونال إنيرجي بارتنرز “، والتي من المتوقع الانتهاء منها بنهاية عام 2024.

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يذكر أن شركة“كارلايل إنترناشيونال” تتطلع إلى تأسيس شركة مستقلة رائدة للاستكشاف والإنتاج في منطقة البحر المتوسط، من خلال تكثيف عمليات التنمية والإنتاج، وعمليات الدمج والاستحواذ، وتسريع تنفيذ خطط إزالة الكربون الحالية.