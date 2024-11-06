أسهم تسلا ترتفع 14% مع توقعات فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسهم شركة تسلا المدرجة في بورصة فرانكفورت الألمانية، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بأكثر من 14% وسط توقعات المستثمرين بفوز المرشح الجمهوري دونالد في السباق الرئاسي الأمريكي لعام 2024.

وذكر موقع“إنفستنج” الأمريكي المختص في شؤون الاقتصاد والتداول أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك دعم ترامب طوال حملته الانتخابية.

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وقال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عبر منصة“إكس” التي يمتلكها، إن المنصة سجلت حركة استخدام قياسية وسط فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكتب ماسك في منشور عبر حسابه على المنصة:“رقم قياسي لاستخدام هذه المنصة”، مرفقا منشوره برسم بياني؛ ومن ثم توجه إلى متابعيه في منشور آخر قائلا:“أنتم الإعلام”.

وعلق على نتائج الانتخابات الأولية رغم عدم صدور النتائج الرسمية قائلا:“أعطى شعب أمريكا دونالد ترامب تفويضا واضحا وضوح الشمس للتغيير الليلة، المستقبل سيكون رائعا”.

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