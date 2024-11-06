أسهم تسلا ترتفع 14% مع توقعات فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أسهم شركة تسلا المدرجة في بورصة فرانكفورت الألمانية، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بأكثر من 14% وسط توقعات المستثمرين بفوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب
في السباق الرئاسي الأمريكي لعام 2024.
وذكر موقع“إنفستنج” الأمريكي المختص في شؤون الاقتصاد والتداول أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك دعم ترامب طوال حملته الانتخابية.
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وقال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عبر منصة“إكس” التي يمتلكها، إن المنصة سجلت حركة استخدام قياسية وسط فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وكتب ماسك في منشور عبر حسابه على المنصة:“رقم قياسي لاستخدام هذه المنصة”، مرفقا منشوره برسم بياني؛ ومن ثم توجه إلى متابعيه في منشور آخر قائلا:“أنتم الإعلام”.
وعلق على نتائج الانتخابات الأولية رغم عدم صدور النتائج الرسمية قائلا:“أعطى شعب أمريكا دونالد ترامب تفويضا واضحا وضوح الشمس للتغيير الليلة، المستقبل سيكون رائعا”.
المصدر:
MENAFN06112024000202011048ID1108855930
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