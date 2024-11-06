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جمرك عمان يدعو مخالفين لتصويب أوضاعهم (أسماء)

11/6/2024 2:17:54 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
طلب مركز جمرك عمان اليوم الاربعاء، ممن لديهم بضائع ومركبات محجوزة لدى المركز، ضرورة مراجعته لتصويب أوضاعهم.


وأوضح المركز، أن المدة ستكون أسبوعين من تاريخ الإعلان في الصحف اليومية وإلا سيتم طرح البضاعة في المزاد العلني.


وتاليا الأسماء :

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