جمرك عمان يدعو مخالفين لتصويب أوضاعهم (أسماء)

جمرك عمان يدعو مخالفين لتصويب أوضاعهم (أسماء)
التاريخ
11/6/2024 2:17:54 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
طلب مركز جمرك عمان اليوم الاربعاء، ممن لديهم بضائع ومركبات محجوزة لدى المركز، ضرورة مراجعته لتصويب أوضاعهم.
وأوضح المركز، أن المدة ستكون أسبوعين من تاريخ الإعلان في الصحف اليومية وإلا سيتم طرح البضاعة في المزاد العلني.
وتاليا الأسماء :
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