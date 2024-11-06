ترامب يحصل على 210 أصوات وهاريس تحصل على 91 صوتًا بالمجمع الانتخابي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن, 6 تشرين الثاني ( بترا ) - أُغلقت صناديق الاقتراع في جميع الولايات الأميركية، وبدأت النتائج الأولية في الظهور. وتوقعت وسائل إعلام أميركية فوز ترامب حتى الآن في 20 ولاية هي: ألاباما، أركنساس، فلوريدا، إنديانا، كنتاكي، لويزيانا، ميسيسيبي، داكوتا الشمالية، ميسوري، أوكلاهوما، كارولينا الشمالية، داكوتا الجنوبية، تينيسي، وست فرجينيا، تكساس، وايومينغ، أوهايو، كنساس، مونتانا، ويوتاه.
بالمقابل، فازت هاريس حتى الآن بثماني ولايات هي: ديلاوير، إلينوي، ميريلاند، ماساتشوستس، نيويورك، رود آيلاند، فيرمونت، إضافة إلى العاصمة الفيدرالية واشنطن.
وحتى الآن، حصلت هاريس على 91 صوتًا انتخابيًا، بينما حصل ترامب على 210 أصوات في المجمع الانتخابي. ويجب على أحد المرشحين الحصول على 270 صوتًا للفوز.
--(بترا )
ب خ/ ع ط
06/11/2024 07:08:31
MENAFN06112024000117011021ID1108855593
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