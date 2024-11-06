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ترامب يحصل على 210 أصوات وهاريس تحصل على 91 صوتًا بالمجمع الانتخابي

11/6/2024 2:12:38 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن, 6 تشرين الثاني ( بترا ) - أُغلقت صناديق الاقتراع في جميع الولايات الأميركية، وبدأت النتائج الأولية في الظهور. وتوقعت وسائل إعلام أميركية فوز ترامب حتى الآن في 20 ولاية هي: ألاباما، أركنساس، فلوريدا، إنديانا، كنتاكي، لويزيانا، ميسيسيبي، داكوتا الشمالية، ميسوري، أوكلاهوما، كارولينا الشمالية، داكوتا الجنوبية، تينيسي، وست فرجينيا، تكساس، وايومينغ، أوهايو، كنساس، مونتانا، ويوتاه.
بالمقابل، فازت هاريس حتى الآن بثماني ولايات هي: ديلاوير، إلينوي، ميريلاند، ماساتشوستس، نيويورك، رود آيلاند، فيرمونت، إضافة إلى العاصمة الفيدرالية واشنطن.
وحتى الآن، حصلت هاريس على 91 صوتًا انتخابيًا، بينما حصل ترامب على 210 أصوات في المجمع الانتخابي. ويجب على أحد المرشحين الحصول على 270 صوتًا للفوز.
--(بترا )
ب خ/ ع ط
06/11/2024 07:08:31

MENAFN06112024000117011021ID1108855593

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