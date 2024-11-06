ترامب يفوز بأربع ولايات إضافية وهاريس تفوز بكولورادو

ترامب يفوز بأربع ولايات إضافية وهاريس تفوز بكولورادو
التاريخ
11/6/2024 2:12:38 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن, 6 تشرين الثاني ( بترا ) - فاز المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب بأربع ولايات إضافية هي أوهايو وكينساس ومونتانا ويوتاه، بينما فازت منافسته الديموقراطية كامالا هاريس بولاية كولورادو، وذلك وفقًا لقناة فوكس نيوز الإخبارية الأميركية.
وأوهايو، التي سبق لترامب أن فاز بها عامي 2016 و2020، تمنحه 17 صوتًا في المجمع الانتخابي الأميركي.
--(بترا )
ب خ/ ع ط
06/11/2024 06:48:14
MENAFN06112024000117011021ID1108855592
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