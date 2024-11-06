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ترامب يفوز بأربع ولايات إضافية وهاريس تفوز بكولورادو

11/6/2024 2:12:38 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن, 6 تشرين الثاني ( بترا ) - فاز المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب بأربع ولايات إضافية هي أوهايو وكينساس ومونتانا ويوتاه، بينما فازت منافسته الديموقراطية كامالا هاريس بولاية كولورادو، وذلك وفقًا لقناة فوكس نيوز الإخبارية الأميركية.
وأوهايو، التي سبق لترامب أن فاز بها عامي 2016 و2020، تمنحه 17 صوتًا في المجمع الانتخابي الأميركي.
--(بترا )
ب خ/ ع ط
06/11/2024 06:48:14

MENAFN06112024000117011021ID1108855592

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