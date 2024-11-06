السباق يزداد اشتعالًا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 من ذروتها

(MENAFN
) مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 من ذروتها، يزداد السباق اشتعالًا، حيث يحقق المرشح الجمهوري دونالد ترامب
تقدمًا ملحوظًا في عدة ولايات متأرجحة حاسمة, تشير التوقعات الأولية من مؤسسة إيديسون للأبحاث إلى أن ترامب يحقق تقدمًا كبيرًا، خصوصًا في ولاية نورث كارولينا، حيث تفوق على منافسته الديمقراطية، نائبة الرئيس كامالا هاريس, قد تمهد هذه التحولات المفاجئة في مزاج الناخبين الطريق أمام عودة غير مسبوقة لترامب إلى البيت الأبيض، وهو إنجاز سيجعله أول رئيس سابق يعود إلى منصبه في أكثر من 100 عام, ومع ذلك، ورغم التقدم الكبير لترامب، لا يزال مصير الانتخابات غير مؤكد, وفقًا لآخر النتائج، لا تزال العديد من الولايات المتأرجحة حاسمة لم تُحسم بعد, ستظل ست ولايات على الأقل غير محددة، ومن المتوقع أن تحدد نتائجها الفائز النهائي في الانتخابات, ومع احتساب نحو ثلث الأصوات في جميع أنحاء البلاد، حاز ترامب على أكثر من 230 صوتًا في المجمع الانتخابي، في حين تراكمت لدى هاريس 210 أصوات, ولكي يفوز أي مرشح بالانتخابات، يحتاج إلى الحصول على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل، مما يجعل السباق شديد التنافس.
وتبدو فرص ترامب في الفوز واعدة، حيث تشير التوقعات إلى أنه في طريقه للفوز بولاية جورجيا، وهي ولاية حاسمة ستعزز من تقدمه في المجمع الانتخابي, في المقابل، تواجه حملة هاريس صعوبات في عدد من الولايات الأخرى المتأرجحة, وبينما لا تزال تأمل في الفوز بولايات ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن — التي كانت حاسمة في فوزها السابق في 2020 — تشير أحدث البيانات إلى أنها تتخلف عن ترامب في جميع هذه الولايات، مما يشكل تحديًا كبيرًا لحملتها, وأحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على الانتخابات هو القضايا الاقتصادية التي تهيمن على أولويات الناخبين, في جميع أنحاء البلاد، يعبر العديد من الأمريكيين عن استيائهم من الوضع الاقتصادي، مما يدفع نحو تحول في دعمهم السياسي, وفقًا لاستطلاعات الرأي، يعتبر حوالي 31بالمئة من الناخبين القضايا الاقتصادية هي أهم أولوياتهم، وقد استغل ترامب هذا الاستياء، موضحًا نفسه كمرشح يمكنه معالجة المشاكل الاقتصادية التي تواجه البلاد, وتظهر التحديات الاقتصادية بشكل خاص في أوضاع العديد من الناخبين المالية الشخصية, أفاد 45بالمئة من الناخبين بأن الوضع المالي لعائلاتهم أسوأ اليوم مما كان عليه قبل أربع سنوات، مما يعكس التحديات التي يواجهها الإدارة الحالية, لقد ساعد هذا الشعور بتدهور الأوضاع الاقتصادية في تعزيز جاذبية ترامب بين الناخبين الذين يشعرون أن سياساته قد تكون الحل لعكس التدهور الاقتصادي في البلاد.
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