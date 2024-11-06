خالفوا ضوابط الحج والعمرة.. إغلاق وضبط 27 شركة في مصر

MENAFN - Khaberni) خبرني - في إطار مواصلة جهودها لرصد ومواجهة الكيانات غير الشرعية التي تقوم بمزاولة العمل في نشاط العمرة والحج دون الحصول على ترخيص، أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن غلق وضبط العشرات من شركات السياحة المخالفة.

غلق 12 شركة مخالفة بالمنوفية

وأوضحت رئيسة الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة سامية سامي، أنه تم غلق 12 كيانا غير شرعي بمحافظة المنوفية يمارس نشاط الحج والعمرة دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث تمت إجراءات الغلق بالتعاون مع قطاع شرطة السياحة والآثار ومديرية أمن المنوفية.





كما أشارت إلى أنه بناء على توجيهات السياحة والآثار شريف فتحي، فقد كثفت الإدارة المركزية جهودها خلال الفترة الماضية بإرسال لجان لرصد وضبط الكيانات غير الشرعية التي تقوم ببيع برامج العمرة والحج، بجانب متابعة العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لرصد الإعلانات الموجودة التي تنظم برامج العمرة والحج بالمخالفة لأحكام القانون.





تحصيل أموال ونصب على المواطنين

إلى ذلك تبين أن تلك الكيانات تقوم بالنصب على المواطنين، وتحصيل مبالغ طائلة وتقديم خدمات دون المستوى، حيث تم ضبط 15 كيانًا تمارس النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة بمحافظتي الدقهلية والغربية.





وبحسب بيان صادر عن الوزارة، قام أعضاء اللجان من المفتشين باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطين، حيث تم تحرير محاضر الضبط اللازمة ضد الشركات والكيانات المخالفة، وتسجيلها بأقسام الشرطة المختصة لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها نحو توقيع العقوبات المقررة قانونًا على مالكي تلك الكيانات.





كما تم إخطار قطاع شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية بالقرارات الصادرة بغلق مقرات الكيانات غير الشرعية المضبوطة لاتخاذ اللازم بشأنها.





إلغاء تراخيص 36 شركة مخالفة

يذكر أنه في شهر أغسطس الماضي، قرر وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي إلغاء تراخيص 36 شركة سياحة ثبت مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة.





وقالت الوزارة في بيان، إن هذه الشركات قامت بتسفير مواطنين لأداء مناسك فريضة الحج خلال هذا الموسم بصورة غير نظامية، من خلال تأشيرات زيارة وغير المصرح لحامليها بالحج وهو ما يعد مخالفاً للضوابط والإجراءات المعمول بها في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.





مخالفات أدت لارتفاع وفيات الحجاج المصريين

وخلال اجتماع خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بشهر يونيو الماضي، تم استعراض التقرير الصادر عن الأمانة الفنية لخلية إدارة الأزمة، الذي أشار إلى أن أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين بموسم الحج الماضي، يرجع إلى قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية، ما يمنع حامليها من دخول مكة، ويتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيرًا على الأقدام، مع عدم توفير أماكن إقامة لائقة بباقي المشاعر ما تسبب بتعرض الحجاج غير المسجلين للإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.