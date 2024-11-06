رام الله: اصابة بالرصاص الحي في أبو شخيدم واقتحام بلدات وقرى

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - أصيب فجر اليوم الأربعاء، شاب، بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية ابو شخيدم شمال غرب رام الله.
وافادت مصادر محلية، بأن الشاب يوسف ثائر قنداح، أصيب بالرصاص الحي في قدمه، بعد إطلاق جنود الاحتلال النار تجاهه خلال مداهمة القرية.
وأضافت المصادر، أن جيش الاحتلال داهم عدة منازل في بيرزيت وكوبر وبرهام وأبو شخيدم شمال غرب رام الله، وبلدة سلواد شمال شرق رام الله.
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