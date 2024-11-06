رام الله: اصابة بالرصاص الحي في أبو شخيدم واقتحام بلدات وقرى

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أصيب فجر اليوم الأربعاء، شاب، بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية ابو شخيدم شمال غرب رام الله.

وافادت مصادر محلية، بأن الشاب يوسف ثائر قنداح، أصيب بالرصاص الحي في قدمه، بعد إطلاق جنود الاحتلال النار تجاهه خلال مداهمة القرية.

وأضافت المصادر، أن جيش الاحتلال داهم عدة منازل في بيرزيت وكوبر وبرهام وأبو شخيدم شمال غرب رام الله، وبلدة سلواد شمال شرق رام الله.