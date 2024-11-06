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تدمير للبنية التحتية وممتلكات المواطنين خلال عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة جنين ومخيمها

11/6/2024 2:06:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ساعات فجر اليوم الأربعاء، اقتحام مدينة جنين ومخميها، وسط تدمير للبنية التحتية وممتلكات المواطنين.

وقالت مصادر محلية، إن عدداً كبيراً من الآليات العسكرية اقتحم المدينة من حاجز دوتان العسكري، وانتشرت في احياء المراح، والشرقي، والزهراء، ومدخل جنين، وداهمت عدداً من منازل المواطنين وفتشتها، فيما وصلت تعزيزات برفقة جرافة عسكرية من حاجز الجلمة إلى محيط مخيم جنين.

وبدأت جرافة الاحتلال بتدمير الشوارع بالقرب من مدرسة الوكالة في مخيم جنين، ومدخل مخيم جنين، وتجريف ممتلكات المواطنين فيه. واعلنت مديرية تربية جنين تعليق الدوام الوجاهي للطلاب في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال لليوم الاربعاء وتحويله الى الدوام الالكتروني.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقين جنوب غرب جنين فجراً وداهمت منازل المواطنين وفتشتها.

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